Φωτιά στην Πρέβεζα: Μήνυμα από το 112 για εκκένωση της Κάτω Ρευματιάς

Μήνυμα από το 112 εστάλη λίγα λεπτά νωρίτερα στους κατοίκους, εξαιτίας της φωτιάς που αναζωπυρώθηκε σήμερα στην περιοχή Βρυσούλα, της Πρέβεζας.

Στο μήνυμα συγκεκριμένα αναφέρεται: «Αν βρίσκεστε στην περιοχή Κάτω Ρευματιά απομακρυνθείτε προς Ρευματιά. Ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών».