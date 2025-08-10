Δύο συλλήψεις σε Μαρκόπουλο και Κορινθία για παραβίαση του νόμου για τα μέτρα πρόληψης των πυρκαγιών

Enikos Newsroom

κοινωνία

Φωτιά πυροσβεστική αεροπλάνο

Σε 2 συλλήψεις προχώρησε το Πυροσβεστικό Σώμα Ελλάδος, στο Μαρκόπουλο και την Κορινθία, λόγω της παραβίασης του νόμου για τα μέτρα πρόληψης των πυρκαγιών.

Όπως αναφέρει η σχετική ανακοίνωση συνελήφθη χθες 9 Αυγούστου 2025, στο πλαίσιο της αυτόφωρης διαδικασίας, από Αξιωματικούς της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού (Δ.Α.Ε.Ε.) σε συνεργασία με ανακριτικούς υπαλλήλους της Π.Υ. Μαρκοπούλου, ημεδαπός, για εκτέλεση θερμών εργασιών με ηλεκτρικό τροχό κοπής μετάλλου, πλησίον δασικής έκτασης, κατά παράβαση της κείμενης νομοθεσίας, στο Μαρκόπουλο Μεσογαίας Αττικής, σε ημέρα με δείκτη κινδύνου πυρκαγιάς στην κατηγορία πέντε (5) «Κατάσταση Συναγερμού». Στον ανωτέρω επιβλήθηκε διοικητικό 3.750€

Παράλληλα, σήμερα, συνελήφθη στο πλαίσιο της αυτόφωρης διαδικασίας, από ανακριτικούς υπάλληλους της Π.Υ. Κορίνθου, αλλοδαπός, ο οποίος έκανε χρήση φωτιάς, με αποτέλεσμα την πρόκληση πυρκαγιάς σε δασική έκταση, κατά παράβαση της κείμενης νομοθεσίας, σε περιοχή της Αρχαίας Νεμέας, στην Κορινθία και του επιβλήθηκε διοικητικό πρόστιμο 6.425€.

Οι συλληφθέντες θα οδηγηθούν αύριο Δευτερά 11 Αυγούστου 2025, στην αρμόδια Εισαγγελική αρχή.

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ
περισσότερα
18:55 , Κυριακή 10 Αυγούστου 2025

Μεγάλη φωτιά στη Νεάπολη Αγρινίου

Μεγάλη φωτιά βρίσκεται σε εξέλιξη στο Αγρίνιο. Η πυρκαγιά καίει γεωργική έκταση στη Νεάπολη κα...
18:51 , Κυριακή 10 Αυγούστου 2025

Κηφισιά: Συνελήφθησαν δύο 14χρονοι που έσπαγαν παγκάκια – Τραυμάτισαν γυναίκα αστυνομικό εκτός υπηρεσίας

Στη σύλληψη δύο 14χρονων, οι οποίοι τραυμάτισαν μία αστυνομικό εκτός υπηρεσίας, όταν προσπάθησ...
18:40 , Κυριακή 10 Αυγούστου 2025

Μήνυμα από το 112 για τη φωτιά στην Καστροσυκιά Πρέβεζας – «Απομακρυνθείτε μέσω Εθνικής Οδού προς Ηγουμενίτσα»

Μήνυμα από το 112 εστάλη και για την νέα φωτιά που ξέσπασε το μεσημέρι της Κυριακής στην Πρέβε...
18:13 , Κυριακή 10 Αυγούστου 2025

Φωτιά στην Πρέβεζα: Μήνυμα από το 112 για εκκένωση της Κάτω Ρευματιάς

Μήνυμα από το 112 εστάλη λίγα λεπτά νωρίτερα στους κατοίκους, εξαιτίας της φωτιάς που αναζωπυρ...
MUST READ

Η κοσμική ακτινοβολία έδωσε στους Fantastic Four υπερδυνάμεις – Αλλά τι θα έκανε σε έναν άνθρωπο στην πραγματική ζωή;

Φρίκη: Νηπιαγωγός βίασε και έπνιξε σε μπανιέρα 4χρονο κοριτσάκι για να εκδικηθεί τον πατέρα της – «Μου ράγισες την καρδιά – Θα κάψω τη δική σου»

Κίνα: Νέο αλλόκοτο trend προκαλεί σάλο και οργή – Μετατρέπουν τα καπό των αυτοκίνητων σε… ενυδρεία με ζωντανά ψάρια