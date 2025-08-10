O «Βρετανός Εσκομπάρ» αφηγείται την ταραχώδη ζωή του – «Ήμουν ο πρωτοπόρος της κοκαΐνης στο Ηνωμένο Βασίλειο»

Νέες λεπτομέρειες από την ταραχώδη ζωή του αποκαλούμενου «Βρετανού Εσκομπάρ» έρχονται στο φως της δημοσιότητας. Σε ντοκιμαντέρ του Discovery ο μετανάστης από την Κολομβία που έγινε ο «βασιλιάς» της κοκαΐνης στην Βρετανία αφηγείται για πρώτη φορά την ιστορία της ζωής του μέχρι την σύλληψη του.

Ο 63χρονος Χεσούς Ρουίς Ενάο μιλάει στην κάμερα από την φυλακή στην Μπογκοτά με VIP κρατούμενους και αφηγείται πώς έγινε στόχος των κολομβιανών καρτέλ κοκαΐνης, ζήτησε άσυλο στην Βρετανία και κατέληξε να γίνει οδηγός λεωφορείου.

Με μια δόση υπερηφάνειας, ο Ενάο περιέγραψε πώς κατάφερνε να παραμένει εκτός του ραντάρ των αρχών για χρόνια ολόκληρα πριν τελικά συλληφθεί σε μία από τις μεγαλύτερες επιχειρήσεις της βρετανικής αστυνομίας, στην οποία συμμετείχαν περισσότεροι από 100 αστυνομικοί.

«Η ιστορία της ζωής μου μοιάζει πολύ με ταινία του Χόλιγουντ. Διακινούσα ναρκωτικά για πάνω από 10 χρόνια, με συνέλαβαν και καταδικάστηκα για [εισαγωγή] πάνω από ένα δισεκατομμύριο κιλά κοκαΐνης», είπε ο Ενάο καθισμένος μπροστά στην κάμερα στην αυλή της φυλακής La Picota.

«Ήμουν κάτι σαν πρωτοπόρος της κοκαΐνης στο Ηνωμένο Βασίλειο», είπε ο 61χρονος. Το ντοκιμαντέρ που κάνει πρεμιέρα στο Discovery+ τη Δευτέρα, περιλαμβάνει επίσης συνεντεύξεις με μέλη της οικογένειας του Ενάο. Συγκεκριμένα στην κάμερα μιλάει η μικρότερη αδελφή του 61χρονου, την οποία λατρεύει και ο αδελφός του και αστυνομικός, Φάμπιο Ενάο ο οποίος αποκαλύπτει ότι τα καρτέλ ναρκωτικών είχαν προσπαθεί να τον σκοτώσουν τρεις φορές.

«Μισώ τους εμπόρους ναρκωτικών. Ο αδελφός μου, δεν μου είπε ποτέ τι έκανε γιατί ξέρει τι σκέφτομαι για όλα αυτά», ανέφερε ο Φάμπιο Ενάο. Όπως φαίνεται ο Φάμπιο και άλλοι άνθρωποι στο περιβάλλον του 61χρονου είχαν παραπλανηθεί από την ήρεμη και ευγενική συμπεριφορά του ΧεσούςΡουίς Ενάο. Την ημέρα παρουσιαζόταν ως ένας συμπαθητικός μετανάστης και οδηγός λεωφορείου της Βρετανίας και το βράδυ ήταν αρχηγός μίας τεράστιας επιχείρησης κοκαΐνης. Επί 10 χρόνια κατάφερνε να ξεφεύγει από τις αρχές. Τελικά τον Νοέμβριο του 2003 συνελήφθη.

Ο Αμερικανός δημοσιογράφος και βιογράφος του 61χρονου, Ρον Τσεπεσιούκ διηγήθηκε την ιστορία του βασιλιά της κοκαΐνης στο βιβλίο του με τίτλο «The Real Mr Big». «Αν ακούσετε μια τέτοια ιστορία για πρώτη φορά, μοιάζει με μυθοπλασία. Ένας φτωχός Κολομβιανός πρόσφυγας γίνεται ο μεγαλύτερος έμπορος ναρκωτικών στην ιστορία της Βρετανίας και κανείς δεν το γνώριζε», σημείωσε ο συγγραφέας.

Αναφορικά με τους λόγους που ο Χεσούς Ρουίς Ενάο παρέμεινε ασύλληπτος για τόσο καιρό ο δημοσιογράφος ανέφερε ότι ο 61χρονος δεν έμοιαζε καθόλου με έμπορο ναρκωτικών. «Οι περισσότεροι έμποροι ναρκωτικών είναι μοχθηροί. Σκοτώνουν πολλούς ανθρώπους, πουλάνε πολλά ναρκωτικά χωρίς να ανησυχούν για τις συνέπειες. Ο Χεσούς είναι ο πιο ασυνήθιστος έμπορος ναρκωτικών που θα συναντήσετε ποτέ. Μιλάει ήρεμα και είναι πολύ ευγενικός», πρόσθεσε ο Ρον, ο οποίος συγκαταλέγεται στους φίλους του Ενάο.

Πριν γίνει ένας από τους πιο καταζητούμενους εγκληματίες στον κόσμο, ο Ενάο την δεκαετία του 1980 ήταν ένας μικροδιακινητής ναρκωτικών στην Κολομβία. Τότε η χώρα συνταρασσόταν από τον αιματηρό πόλεμο ανάμεσα στα καρτέλ ναρκωτικών του Μεντεγίν και του Κάλι.

Στο ντοκιμαντέρ, το οποίο παρακολουθεί το μονοπάτι της κοκαΐνης από την Κολομβία στην Ευρώπη τη δεκαετία του ’80, ο Ενάο ανέφερε ότι ο Πάμπλο Εσκομπάρ, το μεγάλο αφεντικό του καρτέλ του Μεντεγίν που έγινε ένας από τους πλουσιότερους εγκληματίες του κόσμου, του χάρισε ένα ποδήλατο σε μια από τις πολιτικές του συγκεντρώσεις.

«Το πρώτο μου ποδήλατο στη ζωή μου, το πήρα από τα χέρια του Πάμπλο Εσκομπάρ», είπε ο 61χρονος, που είχε παρακολουθεί μία πολιτική συγκέντρωση του Εσκομπάρ, ο οποίος ήταν υποψήφιος βουλευτής στις εκλογές του 1982 στην Κολομβία. Φαίνεται ότι ο Πάμπλο Εσκομπάρ αποτέλεσε πρότυπο για τον νεαρό Ενάο, ο οποίος ζούσε σε συνθήκες μεγάλης φτώχειας στην Περέιρα και είχε βάλει στόχο να γίνει πλούσιος με κάθε τρόπο.

«Σκεφτόμουν ότι έχει τη δύναμη, έχει τα χρήματα. Θέλω να γίνω ισχυρός σαν κι αυτόν. Θέλω να έχω τα πάντα», σημείωσε ο 61χρονος. Ο Ρον Τσεπεσιούκ περιέγραψε πως ο Ενάο και ένας από τους πρώτους συνεργάτες του, ο Πέδρο, δημιούργησαν ένα μικρό καρτέλ που αγόραζε ναρκωτικά από τη ζούγκλα φθηνά και τα πουλούσε σε διπλάσια ή και τριπλάσια τιμή στην πόλη.

«Ο Πέδρο και ο Χεσούς ήταν πάντα δολοπλόκοι, προσπαθώντας να βρουν πώς θα μπορούσαν να βγάλουν περισσότερα χρήματα από το εμπόριο ναρκωτικών», ανέφερε ο συγγραφέας. Ο Ενάο γνώριζε από τότε ότι η αμερικανική αγορά είχε ήδη καταληφθεί από τα καρτέλ του Μεντεγίν και του Κάλι, αλλά η ευρωπαϊκή αγορά ήταν ελεύθερη και αυτή έβαλε στο στόχαστρο.

Στην συνέχεια υποχρεώθηκε να εγκαταλείψει την Κολομβία αφού μερικές από τις συμφωνίες του για ναρκωτικά πήγαν στραβά και κατέληξε να χρωστάει χρήματα στα καρτέλ που δεν μπορούσε να πληρώσει. Μετά από μια απόπειρα δολοφονίας, ο Ενάο μετακόμισε στο Λονδίνο, όπου θυμάται ότι μαγεύτηκε από την κουλτούρα, την ποικιλομορφία και τις κυλιόμενες σκάλες στους σταθμούς του μετρό.

Κατάφερε να εξασφαλίσει μία άδεια παραμονής και εργάστηκε ως οδηγός λεωφορείου. «Ζούσα απλώς μια κανονική, συνηθισμένη ζωή», είπε ο 61χρονος, που περιγράφεται ως ένας ακραία χειριστικός άνθρωπος.

Σε ερώτηση στο ντοκιμαντέρ εάν όταν έφτασε στην Βρετανία είχε σκοπό να συνεχίσει το εμπόριο ναρκωτικών ο Ενάο απάντησε: «Ήθελα απλώς να βγάλω μερικές λίρες και να ζήσω μια φυσιολογική ζωή, αλλά είχα ήδη τις επαφές μου για την κοκαΐνη και ήταν εύκολο να αρχίσω να διακινώ ναρκωτικά». Εξήγησε ότι όταν οι άνθρωποι στην Βρετανία άκουγαν ότι κατάγεται από την Κολομβία αμέσως του ζητούσαν να τους βρει κοκαΐνη.

Η ειρωνεία της τύχης ήταν ότι μόλις αποφάσισε να εγκαταλείψει το εμπόριο ναρκωτικών τότε συνελήφθη από τους Βρετανούς αστυνομικούς.

«Αφού σκέφτηκα πολύ καιρό, αποφάσισα να εγκαταλείψω τη δουλειά. Η αστυνομία με είχε καταλάβει. Μίλησα με το αφεντικό μου τον Σέρχιο στην Κολομβία και τους φίλους μου εκεί, λέγοντάς τους ότι θα αποχωρούσα εξαιτίας της πίεσης που δεχόμουν», είπε ο 61χρονος.

Επέτρεψε στην Βρετανία μετά από διακοπές στην Καραϊβική έτοιμος να αλλάξει την ζωή του και τότε ο στενός συνεργάτης του αποφάσισε να τον προδώσει στις αρχές. Η βρετανική αστυνομία τον συνέλαβε και καταδικάστηκε σε 19 χρόνια φυλάκισης.