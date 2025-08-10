Θεσσαλονίκη: Συναγερμός για την εξαφάνιση 52χρονης από την Άνω Τούμπα 

Enikos Newsroom

κοινωνία

Χαμόγελο του παιδιού εξαφανίσεις

Συναγερμός έχει σημάνει στις Αρχές για την εξαφάνιση 52χρονης από την περιοχή της Άνω Τούμπας στην Θεσσαλονίκη.

Όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση, το Χαμόγελο του Παιδιού, «προχώρησε στη δημοσιοποίηση των στοιχείων της ενήλικης κατόπιν αιτήματος της οικογένειας της, καθώς ενδέχεται να συντρέχουν λόγοι οι οποίοι θέτουν τη ζωή της σε κίνδυνο».

Η ανακοίνωση από το Χαμόγελο του Παιδιού 

«Στις 09/08/2025, πρωινές ώρες, εξαφανίστηκε από την περιοχή της Άνω Τούμπας στην Θεσσαλονίκη, η Θεοδώρα Σεφέρη, 52 ετών. «Το Χαμόγελο του Παιδιού» ενημερώθηκε σήμερα, 10/08/2025, για την εξαφάνιση της Θεοδώρας Σεφέρη και προχώρησε στη δημοσιοποίηση των στοιχείων της ενήλικης κατόπιν αιτήματος της οικογένειας της, καθώς ενδέχεται να συντρέχουν λόγοι οι οποίοι θέτουν τη ζωή της σε κίνδυνο».

