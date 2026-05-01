Σαν σήμερα 1 Μαΐου: Τα σημαντικότερα γεγονότα της ημέρας

Διαβάστε τα σημαντικότερα γεγονότα που έγιναν σαν σήμερα στην Ελλάδα και τον κόσμο.

Επέτειοι

Διεθνής Ημέρα Εργατών

Διεθνής Ημέρα της Τούμπας

Γεγονότα

1776: Ο Ιησουίτης Άνταμ Βάισχαουπτ ιδρύει τους Ιλλουμινάτι στο Ίνγκολστατ (Άνω Βαυαρία).

1840: Ο πρώτος πρεσβευτής της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας εγκαθίσταται στην Αθήνα. Είναι ο ελληνικής καταγωγής Κωστάκης Μουσούρος Πασάς.

1886: Στο Σικάγο των ΗΠΑ πραγματοποιείται γενική απεργία και συλλαλητήρια με αίτημα την οκτάωρη εργασία, που σύντομα καταλήγουν σε ταραχές με την αστυνομία.

1888: Λαμβάνει χώρα η πρώτη απεργία στον τότε υπό οθωμανική διοίκηση ελλαδικό χώρο, στην πόλη της Δράμας, από τους καπνεργάτες με κύριο αίτημα τις δέκα ώρες εργασίας, καθώς εκείνη την εποχή οι εργάτες εργάζονταν από δώδεκα έως και δεκατρείς ώρες ημερησίως.

1889: Σε ανάμνηση της εξέγερσης του Σικάγου το 1886, καθιερώνεται ο εορτασμός της Εργατικής Πρωτομαγιάς.

1924: Αιματηρά επεισόδια μεταξύ διαδηλωτών και αστυνομίας σημειώνονται στη μεγάλη συγκέντρωση που διοργανώνει το ΚΚΕ στην πλατεία Θεάτρου για την Εργατική Πρωτομαγιά, με αποτέλεσμα να σκοτωθεί ένα άτομο και να τραυματιστούν 17. Ο βουλευτής των Φιλελευθέρων Κώστας Ζαβιτσιάνος κάνει λόγο για «ερυθρό κίνδυνο».

1944: 200 Έλληνες κομμουνιστές πατριώτες εκτελούνται από τους Ναζί στο Σκοπευτήριο της Καισαριανής, ως αντίποινα για τη εκτέλεση του υποστράτηγου Κρεχ στους Μολάους.

1961: Ο Φιντέλ Κάστρο ανακηρύσσει την Κούβα σοσιαλιστικό κράτος και καταργεί τις εκλογές.

1977: Τριάντα τέσσερις άνθρωποι σκοτώνονται στην πλατεία Ταξίμ στην Κωνσταντινούπολη, κατά τη διάρκεια των εορτασμών της εργατικής Πρωτομαγιάς.

Γεννήσεις

1804 : Αλεξέι Κομιάκοφ, Ρώσος ποιητής και συνιδρυτής του πνευματικού κινήματος των Σλαβόφιλων. Θεωρούσε τόσο τον καπιταλισμό, όσο και τον σοσιαλισμό, όψεις του ιδίου κακού που προέρχεται από τη Δύση. (Θαν. 3/9/1860)

1811 : Ανδρέας Λασκαράτος, Έλληνας ποιητής και σατιρικός συγγραφέας. (Θαν. 24/7/1901)

1909 : Γιάννης Ρίτσος, Έλληνας ποιητής. (Θαν. 11/11/1990)

1960 : Σταμάτης Γαρδέλης, Έλληνας ηθοποιός.

1977: Στάθης Δρογώσης, Έλληνας τραγουδοποιός.

Θάνατοι