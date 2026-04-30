Ηλεία: Την Παρασκευή η κηδεία του 13χρονου Κωνσταντίνου – Το σπαρακτικό αντίο των γονιών του και η συγκλονιστική περιγραφή του γιατρού του

Στο πένθος έχουν βυθιστεί τα Μακρίσια Ηλείας μετά τον θάνατο του 13χρονου Κωνσταντίνου, ο οποίος έχασε τη ζωή του όταν το ηλεκτρικό πατίνι που οδηγούσε συγκρούστηκε με αυτοκίνητο που ερχόταν από το αντίθετο ρεύμα.

Η κηδεία του ανήλικου θα γίνει το πρωί της Παρασκευής, στον Ιερό Ναό Αγίου Νικολάου Μακρισίων, όπου γονείς, συγγενείς και φίλοι θα πουν το τελευταίο «αντίο».

Πώς έγινε το δυστύχημα στα Μακρίσια

Το θανατηφόρο δυστύχημα έγινε όταν ο 13χρονος προσπάθησε να αποφύγει ένα σταθμευμένο αυτοκίνητο. Ο ανήλικος πέρασε στο αντίθετο ρεύμα και συγκρούστηκε μετωπικά με το διερχόμενο όχημα.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες, ο φίλος του 13χρονου, ο οποίος προπορευόταν με άλλο πατίνι, έκανε ελιγμό και πέρασε μπροστά από το αυτοκίνητο. Ο Κωνσταντίνος, όμως, δεν κατάφερε να αντιδράσει εγκαίρως και προσέκρουσε στο όχημα. Το παιδί μεγάλωνε με τον πατέρα του, τη γιαγιά του και τον παππού του.

Σε βάρος του οδηγού, ο οποίος συνελήφθη και στη συνέχεια αφέθηκε ελεύθερος, σχηματίστηκε δικογραφία για ανθρωποκτονία από αμέλεια.

Συγκλονίζει ο πατέρας του 13χρονου

Τραγική φιγούρα είναι ο πατέρας του παιδιού, ο οποίος έφτασε αμέσως στο σημείο και αντίκρισε τον γιο του. Σε ανάρτησή του έγραψε: «Ρε bro, δεν είσαι ωραίος. Εγώ σε έπαιρνα παντού μαζί μου και εσύ έφυγες και με άφησες εδώ… Ήσουν μόνο 13… Σας ευχαριστώ όλους για τα μηνύματα. Είναι πολύ δύσκολο να σας απαντήσω. Μία προσευχή για τον dj μου… Καλό ταξίδι bro μου και θα τα λέμε εμείς μέχρι να βρεθούμε #29_4_2026».

Ο 13χρονος είχε τραυματιστεί σοβαρά στο κεφάλι και στο σώμα. Νοσηλευτής, ο οποίος περνούσε από το σημείο, ξεκίνησε να του κάνει ΚΑΡΠΑ, ενώ, λίγη ώρα αργότερα, έφτασε ασθενοφόρο. Οι διασώστες συνέχισαν τις προσπάθειες για να τον κρατήσουν στη ζωή μέχρι τη μεταφορά του στο Νοσοκομείο Κρεστένων. Εκεί τον παρέλαβε ο γιατρός Γιάννης Μηχόπουλος, ο οποίος τον γνώριζε από μωρό.

«Το παιδί ήρθε κλινικά νεκρό, δεν μπορέσαμε να το επαναφέρουμε»

Τα λόγια του συγκλονίζουν. «Ήταν ένα παιδάκι που το γνώριζα από την ημέρα που γεννήθηκε. Ερχόταν με τη γιαγιά του στο ιατρείο. Είμαστε όλοι συγκλονισμένοι. Το παιδάκι ήρθε με το ΕΚΑΒ ήδη με μυδρίαση, άσφυγμο –ουσιαστικά, κλινικά νεκρό. Από ότι μου ανέφερε ο διασώστης είχε ήδη ξεκινήσει την ανάνηψη στην περιοχή όπου έγινε το συμβάν και είχε ήδη προηγηθεί από έναν νοσηλευτή που ήταν στο σημείο. Έγινε κι εδώ σε μας ΚΑΡΠΑ για σχεδόν μία ώρα κι ένα τέταρτο. Δυστυχώς δεν μπορέσαμε να κάνουμε κάτι… Δεν μπορέσαμε να το επαναφέρουμε το παιδί. Είναι πάντα ένα θλιβερό γεγονός να βλέπεις μικρά παιδιά να “φεύγουν” έτσι –και ιδιαίτερα από ένα τροχαίο».

«Το παιδί δεν αντιδρούσε»

Ο θείος του Κωνσταντίνου περιέγραψε τις πρώτες στιγμές μετά το δυστύχημα: «την ώρα που έφτασα εγώ, στα τρία λεπτά δηλαδή, δεν είχε καθόλου αισθήσεις σχεδόν το παιδί. Φώναζε, φώναζε (ο πατέρας), το παιδί δεν αντιδρούσε καθόλου. Ήρθανε τα ασθενοφόρα. Του βάλανε το μηχάνημα εκεί πέρα. Τον πήγαν στο νοσοκομείο και μετά από μία, μιάμιση ώρα μας είπαν ότι τελικά ήταν νεκρό από την ώρα που πήγε. Ο άνθρωπος με το αυτοκίνητο, γιατί είχε περάσει πρώτα και άλλο πατίνι μπροστά από τον πιτσιρικά τον δικό μας, ψιλοσάστισε γιατί εντάξει χωριό είναι, όταν τρέχουν με τα πατίνια, ξέρεις τώρα».

«Στο δρόμο του πήγαινε το άλλο αυτοκίνητο. Δεν έχει καμία ευθύνη. Και μάλιστα πολύ αργά. Δεν μπορείς να τρέξεις εκεί. Είναι στενός δρόμος του χωριού. Μπαίνοντας στο χωριό είναι κατηφόρα. Είχε αναπτύξει ήδη ταχύτητα. Ήταν ένα αυτοκίνητο παρκαρισμένο δεξιά και αυτός έκανε αριστερά χωρίς να δει ότι ερχόταν αμάξι», ανέφερε από την πλευρά του οικογενειακός φίλος. Ο ίδιος σημείωσε πως ο Κωνσταντίνος ήταν μοναχοπαίδι και ο πατέρας του «ήταν μάνα και πατέρας». «Για αυτόν δούλευε. Για αυτόν. Δεν του χάλαγε χατίρι. Για αυτόν. Ήταν κύριος και αυτός και το παιδάκι», συμπλήρωσε.

Η μητέρα του 13χρονου μίλησε στην εκπομπή του Mega «Live News» και περιέγραψε τον γιο της με συγκίνηση: «Ήταν άγγελος. Τον ζήλεψε ο Θεός και ήταν ένας άγγελος. Δεν έχω κάνει ποτέ δώρο στον γιο μου εγώ πατίνι. Ούτε καν. Ήμουν κατά, γιατί είμαστε χωρισμένοι. Ήθελε το παιδάκι μου να μείνει κοντά στον μπαμπά του, από δική του απόφαση, όπως ξέρετε, όπως λέει ο νόμος.

Είχα πολύ καλές σχέσεις και τον έπαιρνα. Το είχα πολύ κοντά το παιδί μου. Μιλούσαμε σχεδόν καθημερινά. Είχα πολύ καλή σχέση με το παιδάκι μου. Ο μικρούλης μου. Πάντα ήθελε πατίνι».

«Δεν μας φταίει κανένας», λέει η γιαγιά του 13χρονου

Η γιαγιά του 13χρονου μίλησε για την τραγωδία και τόνισε ότι η οικογένεια δεν στρέφεται κατά του οδηγού: «Είμαστε διαλυμένοι. Εμείς χάσαμε το παιδί μας. Ο Κωνσταντίνος ήταν το αίμα από το αίμα μου. Τι λέμε τώρα. Ήταν η κακιά η ώρα. Το παιδάκι μας έτρεχε με το πατίνι. Έτυχε. Έτυχε. Μας έτυχε η μαύρη ημέρα. Δεν μας φταίει κανένας απολύτως.

Το έκανε (το πατίνι) δώρο η οικογένεια. Το έπαιρνε συνέχεια. Το έπαιρνε συνέχεια και ξέφευγε και με την ταχύτητα, όπως κανένα παιδάκι δεν προσέχει. Όλα τα παιδάκια τρέχουν.

Ήταν ένα αυτοκίνητο παρκαρισμένο. Στενός ο δρόμος. Το άλλο, εν κινήσει, αργά πήγαινε. Δεν πήγαινε γρήγορα ο άνθρωπος, γιατί ήταν μέσα σε γειτονιά. Λοιπόν, προσπέρασε το ένα πατίνι, έκανε τον ελιγμό και ο Κωνσταντίνος έτυχε την ώρα που ήταν παράλληλα με το σταθμευμένο και δεν είχε χώρο.

Δεν έχουμε τίποτα εναντίον της οικογένειας και του ανθρώπου που έγινε το ατύχημα. Μας συμπαραστέκονται με τον δικό τους τρόπο. Έχουν κι αυτοί ένα δράμα να αντιμετωπίσουν.

Τον Κωνσταντίνο μόνο δεν τον έχω γεννήσει. Τον έχω μεγαλώσει από την πρώτη ώρα που γεννήθηκε. Ο πατέρας του έχει την απόλυτη επιμέλεια. Τον απόλυτο πόνο. Δεν μας φταίει ο άνθρωπος. Δεν ήθελε να γίνει τίποτα, εννοείται. Κανένας δεν θέλει να γίνει τίποτα».

Λουλούδια στο σημείο της τραγωδίας

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ του ANT1, το σπίτι του οδηγού απέχει μόλις 300 μέτρα από το σπίτι του 13χρονου. Στο σημείο της τραγωδίας, φίλοι και συμμαθητές του Κωνσταντίνου έχουν αφήσει λουλούδια στη μνήμη του.

Το χαμόγελο και οι φωνές του παιδιού έσβησαν μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα. Μαζί με την οικογένειά του, ολόκληρο το χωριό έχει βυθιστεί στη θλίψη, ενώ όλες οι εκδηλώσεις στην περιοχή έχουν αναβληθεί.