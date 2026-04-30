Γιώργος Μπαρτζώκας: «Ήταν πολύ σημαντικές αυτές οι δύο νίκες»

Σε μια περίοδο που η ομάδα αντιμετώπισε πίεση, ο προπονητής του Ολυμπιακού Γιώργος Μπαρτζώκας στάθηκε στη σημασία των δυο διαδοχικών νικών σε βάρος της Μονακό, ενώ εξέφρασε την ικανοποίησή του για το επίπεδο ετοιμότητας της ομάδας, σε δηλώσεις του μετά τη μεγάλη βραδιά στο ΣΕΦ, όπου οι «ερυθρόλευκοι» «σκόρπισαν» τους Γάλλους μέσα σε φοβερή ατμόσφαιρα κι έκαναν το 2-0 στη μεταξύ τους σειρά για τα playoffs της EuroLeague.

Αναλυτικά οι δηλώσεις του Γιώργου Μπαρτζώκα:

«Ήταν πολύ σημαντικές αυτές οι δύο νίκες και είχαμε πίεση. Έπρεπε να προστατέψουμε την έδρα μας και το κάναμε εμφατικά απόψε αλλά θεωρώ πως έχουν υπερηφάνεια και θα επιστρέψουν στο επόμενο παιχνίδι, θα παίξουν σκληρά και πρέπει να είμαστε έτοιμοι για αυτό. Σήμερα έχασαν τον Μάικ Τζέιμς με δύο τεχνικές ποινές, τον Τάις από τραυματισμό και έχουν μικρό ρόστερ δεν ήταν εύκολο για εκείνους να ακολουθήσουν το ρυθμό. Είμαι πολύ χαρούμενος για ακόμα μια φορά, φανταστική ατμόσφαιρα playoff και είμαι ευγνώμων για αυτή και πρέπει να συνεχίσουμε έτσι».

Για την ετοιμότητα των παικτών του: «Προσπαθούμε, δεν προσπαθώ μόνο εγώ, είναι όλος ο οργανισμός, το επιτελείο μου και το πρόγραμμα που έχουμε, όσοι δεν παίζουν τόσο πολύ να κάνουν πιο σκληρή προπόνηση για να είναι όλοι έτοιμοι και να έχουμε την ομάδα εκεί που θέλουμε. Είναι δύσκολο γιατί έχουμε ένα βαθύ ρόστερ αλλά ειλικρινά πιστεύω πως οι συνεχόμενοι αγώνες μας έχουν βοηθήσει πολύ».