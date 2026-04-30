ΟΦΗ: Πριμ 500.000 ευρώ απo τον Μπούση στην ομάδα για την κατάκτηση του Κυπέλλου

Σήφης Γαρυφαλάκης

Αθλητισμός

ΟΦΗ, Μπούσης,

Η κατάκτηση του Κυπέλλου Ελλάδας από τον ΟΦΗ στον Βόλο δεν έφερε μόνο ένα ιστορικό τρόπαιο στην Κρήτη έπειτα από σχεδόν τέσσερις δεκαετίες, αλλά συνοδεύτηκε και από ένα ιδιαίτερα γενναίο «δώρο» προς την ομάδα απ’ την διοίκηση της κρητικής ομάδας.

Ο ιδιοκτήτης του ΟΦΗ Μιχάλης Μπούσης, μπήκε στα αποδυτήρια του «Πανθεσσαλικού» το βράδυ του Σαββάτου (30/4) αμέσως μετά τους πανηγυρισμούς κι ανακοίνωσε στους παίκτες ένα πριμ κατάκτησης που φτάνει συνολικά τις 500.000 ευρώ.

Το ποσό θα μοιραστεί σε όλο το ποδοσφαιρικό τμήμα (όχι μόνο σε παίκτες ή προπονητές) κι αποτελεί μια ένδειξη αναγνώρισης για την προσπάθεια και την επιτυχία που έφερε τον σύλλογο ξανά στην κορυφή του θεσμού, έπειτα από 39 χρόνια.

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

