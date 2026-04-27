ΟΦΗ: Ατελείωτο «πάρτι» στο Ηράκλειο για το καμάρι της Κρήτης – Φωτογραφίες και βίντεο

Σήφης Γαρυφαλάκης

Αθλητισμός

ΟΦΗ, Ηράκλειο, Πανηγύρια

Χιλιάδες εκστασιασμένοι φίλαθλοι του ΟΦΗ από όλη τη Κρήτη γιόρτασαν με την… ψυχή τους το απόγευμα της Δευτέρας (27/4) την κατάκτηση του Κυπέλλου Ελλάδας απ’ την ομάδα τους στον τελικό του περασμένου Σαββάτου (25/4) με τον ΠΑΟΚ στο «Πανθεσσαλικό», σε μία πολύ μεγάλη παρέλαση με ανοικτό λεωφορείο (Trophy Parade), η οποία ξεκίνησε λίγο μετά τις 18:00.

Η πορεία του πούλμαν άρχισε από το γήπεδο «Θ. Βαρδινογιάννης» και στη συνέχεια θα κατευθύνθηκε προς την Σοφ. Βενιζέλου (παραλιακή), τις οδούς Γιαμαλάκη – Αγίου Μηνά, Αβέρωφ, με στάση στην Πλατεία Ελευθερίας. Στη συνέχεια πέρασε από τις οδούς Δικαιοσύνης, 25ης Αυγούστου, με δεύτερη στάση στα «Λιοντάρια» και τη Λότζια και τελικό προορισμό ξανά το «Θ. Βαρδινογιάνης» μέσω της παραλιακής οδού.

Οι ποδοσφαιριστές, το τεχνικό τιμ και η διοίκηση του ΟΦΗ με επικεφαλής τον ιδιοκτήτη της ομάδας, Μιχάλη Μπούση γιόρτασαν μαζί με χιλιάδες φιλους της ομάδας οι οποίοι κατέκλυσαν τους δρόμους για να αποθεώσουν τους πρωταγωνιστές που οδήγησαν την κρητική ομάδα στην κατάκτηση του δεύτερου Κυπέλλου της Ιστορίας της και πρώτου μετά το 1987.

Ο Μιχάλης Μπούσης ήταν όρθιος στην οροφή που πούλμαν και πανηγύριζε εκστασιασμένος με την κούπα στα χέρια, ενώ ο αρχηγός της ομάδας, Βασίλης Λαμπρόπουλος έκλεψε την παράσταση, φορώντας τους πανηγυρισμούς μία μάσκα του… Captain America.

Σε μία απ’ τις πολλές στάσεις που έκανε το πούλμαν του ΟΦΗ, οι παίκτες κι όλο το τιμ ανέβηκαν στο μπαλκόνι του κτιρίου της Περιφέρειας Κρήτης για να χαιρετίσουν τον κόσμο, με τον Χρήστο Κόντη να στέλνει ένα μήνυμα για το κυριακάτικο (3/5, 17:00) παιχνίδι με τον Άρη για την 3η αγωνιστική των play off 5-8, λέγοντας:

«Την Κυριακή θέλω ένα γήπεδο γεμάτο! Όσο χωράει να είναι γεμάτο. Όλοι εκεί! Δυνατά, με ψυχή, με καρδιά!», ήταν το μήνυμα του κόουτς του ΟΦΗ, ο οποίος αποθεώθηκε από τους φίλους της κρητικής ομάδας.

Δείτε βίντεο και φωτογραφίες

ΟΦΗ, Ηράκλειο, Πανηγύρια ΟΦΗ, Ηράκλειο, Πανηγύρια ΟΦΗ, Ηράκλειο, Πανηγύρια ΟΦΗ, Ηράκλειο, Πανηγύρια ΟΦΗ, Ηράκλειο, Πανηγύρια ΟΦΗ, Ηράκλειο, Πανηγύρια ΟΦΗ, Ηράκλειο, Πανηγύρια ΟΦΗ, Ηράκλειο, Πανηγύρια ΟΦΗ, Ηράκλειο, Πανηγύρια ΟΦΗ, Ηράκλειο, Πανηγύρια ΟΦΗ, Ηράκλειο, Πανηγύρια ΟΦΗ, Ηράκλειο, Πανηγύρια ΟΦΗ, Ηράκλειο, Πανηγύρια ΟΦΗ, Ηράκλειο, Πανηγύρια ΟΦΗ, Ηράκλειο, Πανηγύρια ΟΦΗ, Ηράκλειο, Πανηγύρια ΟΦΗ, Ηράκλειο, Πανηγύρια ΟΦΗ, Ηράκλειο, Πανηγύρια ΟΦΗ, Ηράκλειο, Πανηγύρια ΟΦΗ, Ηράκλειο, Πανηγύρια ΟΦΗ, Ηράκλειο, Πανηγύρια

