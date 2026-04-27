Λευκός Οίκος: Η εκπρόσωπος Τύπου απέδωσε την επίθεση εναντίον του Τραμπ σε «αριστερή κουλτούρα μίσους»

Η εκπρόσωπος Τύπου του Λευκού Οίκου, Καρολάιν Λέβιτ, ξεκίνησε την ενημέρωση της Δευτέρας με εκτενή αναφορά στο περιστατικό, επαινώντας τον Ντόναλντ Τραμπ για τη στάση του.

«Η ψυχραιμία του προέδρου μέσα στο χάος, ενώ ένας ακόμη άνθρωπος προσπαθούσε να του αφαιρέσει τη ζωή, ήταν πραγματικά αξιοσημείωτη και κάτι που δεν θα ξεχάσω ποτέ», δήλωσε.

Πρόσθεσε ότι ο Τραμπ είναι «ατρόμητος επειδή αγαπά τη χώρα» και είναι διατεθειμένος «να θέσει τη ζωή του σε κίνδυνο» για να υλοποιήσει τις δεσμεύσεις του προς τους πολίτες.

«Δεν πρέπει να ζούμε με φόβο πολιτικής βίας»

Η Λέβιτ τόνισε ότι, παρά την ύπαρξη έντονων πολιτικών διαφωνιών, η κοινωνία δεν πρέπει να συνηθίσει τον φόβο της βίας.

«Μπορούμε και πρέπει να διαφωνούμε έντονα, αλλά αυτές οι διαφωνίες πρέπει να παραμένουν ειρηνικές», είπε, προσθέτοντας ότι «ο διάλογος, οι ειρηνικές διαμαρτυρίες και οι εκλογές είναι ο τρόπος επίλυσης των διαφορών, όχι οι σφαίρες».

Κατηγορίες για «συστηματική δαιμονοποίηση»

Η ίδια υποστήριξε ότι ο Τραμπ έχει δεχθεί περισσότερη βία από οποιονδήποτε άλλον τα τελευταία χρόνια, αποδίδοντας το φαινόμενο σε «συστηματική δαιμονοποίηση» από σχολιαστές, εκλεγμένους Δημοκρατικούς και τμήματα των ΜΜΕ.

Όπως είπε, η «συνεχής, μισαλλόδοξη και βίαιη ρητορική» κατά του προέδρου εδώ και 11 χρόνια συνέβαλε στη νομιμοποίηση τέτοιων επιθέσεων.

Αναφορές σε χαρακτηρισμούς και ιστορικές συγκρίσεις

Η Λέβιτ επέκρινε όσους χαρακτηρίζουν τον Τραμπ «φασίστα» ή «απειλή για τη δημοκρατία» και όσους τον συγκρίνουν με τον Χίτλερ για πολιτικούς λόγους, λέγοντας ότι τέτοιες εκφράσεις «τροφοδοτούν αυτού του είδους τη βία».

«Δεν υπάρχει διαφορά με τη ρητορική του δράστη»

Αναφερόμενη στο μανιφέστο του δράστη, υποστήριξε ότι το περιεχόμενό του είναι παρόμοιο με λόγο που, όπως είπε, ακούγεται καθημερινά σε δημόσια φόρα και μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

«Αν είστε ειλικρινείς, δεν υπάρχει καμία διαφορά. Μεγάλο μέρος του μανιφέστου είναι δυσδιάκριτο από όσα ακούμε καθημερινά», ανέφερε.

«Κουλτούρα μίσους» κατά Τραμπ και υποστηρικτών

Κλείνοντας, η Λέβιτ έκανε λόγο για «αριστερή κουλτούρα μίσους» κατά του Τραμπ και όσων τον στηρίζουν, υποστηρίζοντας ότι αυτή η στάση έχει οδηγήσει σε τραυματισμούς και θανάτους και «παραλίγο να το κάνει ξανά αυτό το Σαββατοκύριακο».