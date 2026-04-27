Ειρήνη Μουρτζούκου: Καταγγέλλει εμπόριο βρεφών στην υπόθεση του Παναγιωτάκη – «Η μητέρα του με είχε απειλήσει ότι θα με βρουν σε χαντάκι»

Στο γραφείο της ανακρίτριας βρέθηκε τη Δευτέρα η Ειρήνη Μουρτζούκου προκειμένου να απολογηθεί ως προς την πιθανή εμπλοκή της στον θάνατο του μικρού Παναγιώτη, το καλοκαίρι του 2024. Υπενθυμίζεται ότι η Ειρήνη Μουρτζούκου έχει ήδη ομολογήσει τις δολοφονίες τεσσάρων παιδιών.

Η 25χρονη παρέμεινε για σχεδόν πέντε ώρες στο γραφείο της ανακρίτριας Αμαλιάδας και, σύμφωνα με πληροφορίες , αρνήθηκε ότι εμπλέκεται στη δολοφονία του μικρού Παναγιωτάκη, ενώ κατονόμασε άλλα πρόσωπα ως υπεύθυνα για τον θάνατο του παιδιού. Μάλιστα, από την πλευρά της κατατέθηκαν και στοιχεία, που, σύμφωνα με την ίδια και τον δικηγόρο της, επιβεβαιώνουν τους ισχυρισμούς της.

Μετά την απολογία της, η Ειρήνη Μουρτζούκου πήρε τον δρόμο της επιστροφής στις φυλακές, όπου παραμένει κρατούμενη για τις δολοφονίες των δύο παιδιών της, του βρέφους φίλης της αλλά και της αδελφής της.

Καταγγελίες για εμπόριο βρεφών

Λίγο πριν μπει στα δικαστήρια της Αμαλιάδας, η Ειρήνη Μουρτζούκου μίλησε στον ANT1 και έκανε λόγο για εμπόριο βρεφών στην υπόθεση του Παναγιωτάκη: «Δεν με νοιάζει τίποτα. Εγώ πήγαινα δουλειά για να τους φέρνω λεφτά και αυτοί κοιτούσαν πώς να πουλήσουν το παιδί και πηγαίναν για εξετάσεις και δεν το γνώριζα. Στον Πύργο. Κάνανε κολονοσκόπηση κι εγώ τα έβλεπα αργότερα. Έναν μήνα πριν».

Επιπλέον υποστήριξε πως δέχτηκε απειλές προκειμένου να μην αποκαλύψει πως το βρέφος επρόκειτο να πουληθεί, σύμφωνα με όσα ισχυρίζεται η ίδια.

«Θα μπορέσω να αποδείξω ότι η μητέρα και η γιαγιά του είχαν συζητήσει το ενδεχόμενο να πουλήσουν τον Παναγιωτάκη σε ανθρώπους που δεν γνωρίζω. Μάλιστα, είχαν γίνει επαφές με υποψήφιους αγοραστές και έχω πληροφορηθεί ότι είχαν πάει τον Παναγιωτάκη σε γιατρό για να διαπιστωθεί η κατάσταση της υγείας του. Η μητέρα του με είχε απειλήσει ότι “θα με σκοτώσει” έτσι και μου ξέφευγε το παραμικρό και πως εάν οποτεδήποτε μιλήσω γι’ αυτό θα με βρουν σε χαντάκι».

Η κατηγορούμενη ζήτησε κατ’ αντιπαράσταση εξέταση με τη μητέρα του Παναγιώτη και με άλλους εμπλεκόμενους.

Ο δικηγόρος της Νίκος Αλεξανδρής σημείωσε ότι έδωσε πάνω από 100 στοιχεία από τα οποία προκύπτει ποιος ευθύνεται για τον θάνατο του Παναγιωτάκη, ενώ έκανε λόγο για βίντεο, μηνύματα και συνομιλίες αλλά και οικονομικές συναλλαγές.

Η μητέρα και η γιαγιά του μικρού Παναγιωτάκη τον έβαζαν στο πλυντήριο ρούχων – Φωτογραφίες-σοκ

Σοκ προκαλούν οι φωτογραφίες που είδαν το φως της δημοσιότητας και δείχνουν τον μικρό Παναγιωτάκη, το παιδί που πέθανε τον Αύγουστο του 2024, να τον έχουν βάλει στο πλυντήριο ρούχων. Η Ειρήνη Μουρτζούκου κατηγορείται για τον θάνατο του παιδιού.

Οι εικόνες-σοκ, τις οποίες φέρεται να παρέδωσε σήμερα στις αρχές η Ειρήνη Μουρτζούκου,προβλήθηκαν στην εκπομπή «Αποκαλύψεις». Σύμφωνα με το ρεπορτάζ, η μητέρα και η γιαγιά του μικρού Παναγιωτάκη να βάζουν το παιδί στο πλυντήριο για «πλάκα».

Στα καρέ φαίνεται το αγοράκι να κλαίει και να προσπαθεί να βγει από το πλυντήριο ρούχων, ενώ το κρατάνε μέσα και το φωτογραφίζουν.

