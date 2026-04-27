Βασίλης Κούκουρας: «Θεατρικά δύο φορές έχω χάσει δουλειά, από θέμα ύψους»

Ελένη Φλισκουνάκη

Lifestyle

Φωτογραφία: Instagram/nwrisnwris

Τον Βασίλη Κούκουρα υποδέχτηκαν στην εκπομπή τους τη Δευτέρα 27 Απριλίου, η Μαρία Ηλιάκη και ο Κρατερός Κατσούλης. Ο ηθοποιός μίλησε για το θέμα της εξωτερικής εμφάνισης στον χώρο της υποκριτικής, ενώ ανέφερε ότι δύο φορές έχει χάσει δουλειά στο θέατρο, λόγω του ύψους του.

Κατά τη διάρκεια της συνέντευξής του, ο Βασίλης Κούκουρας είπε ότι: «Το “ωραίος” όταν ασχολείσαι με αυτό το επάγγελμα, είναι ένα διαπιστευτήριο, ένα διαβατήριο, να μην λέμε ανακρίβειες. Το “ωραίος” ή “η ωραία” είναι καλό».

«Από εκεί και πέρα όμως υπάρχει μία προκατάληψη, ότι ο ωραίος πρέπει να αποδείξει παραπάνω τις ικανότητές του, σε σχέση με έναν λιγότερο ωραίο. Και να αποδείξεις, και να αποδείξεις… Πόσο πια να αποδείξεις;», εξήγησε αμέσως μετά.

Ακόμα, ο ηθοποιός εξομολογήθηκε πως: «Και για θέατρο είμαι πολύ ψηλός. Έχω χάσει δουλειές γιατί είμαι πολύ ψηλός. Θεατρικά δύο φορές έχω χάσει δουλειά, από θέμα ύψους. Μου το έχουν πει, ότι δεν θέλει η άλλη ηθοποιός να παίξει μαζί μου, γιατί είμαι ψηλός». 

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

