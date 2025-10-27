Βασίλης Κούκουρας: «Δέχθηκα αμφισβήτηση όταν παρουσίασα τηλεπαιχνίδι»

Βασίλης Κούκουρας

Με αφορμή την αντικατάσταση που κάνει στον Στάθη Μαντζώρο σε θεατρική παράσταση τη φετινή σεζόν, ο Βασίλης Κούκουρας παραχώρησε δηλώσεις στην κάμερα της εκπομπής «Καλύτερα δε γίνεται», που προβάλλεται από τη συχνότητα του ALPHA.

Συγκεκριμένα, ο δημοφιλής ηθοποιός σημείωσε χαρακτηριστικά πως «η παράσταση είναι το “Ghost Story 2:22″ και, αν κρίνει κανείς από τον τίτλο, είναι μια ιστορία ενός φαντάσματος. Τώρα, έχει να κάνει με το αν πιστεύουμε ή δεν πιστεύουμε στα φαντάσματα».

«Να πω την αλήθεια δεν έχω καταλάβει τον λόγο που σίριαλ, στα οποία συμμετείχα, κάνουν μέχρι και σήμερα τεράστια επιτυχία. Ίσως είναι λιγάκι οι χαρακτήρες πιο ταυτισμένοι με τον κόσμο. Καλά έκανε και άλλαξε μέρα και ώρα προβολής, φέτος, το “Κωνσταντίνου και Ελένης” γιατί πρέπει να αναπαυθεί και λίγο αυτό», ανέφερε.

«Δέχθηκα αμφισβήτηση όταν παρουσίασα τηλεπαιχνίδι. Εντάξει, ο καθένας μπορεί να λέει και έχει το δικαίωμα να λέει ό,τι θέλει. Εγώ το έκανα, το χάρηκα, έπαιρνα τα χρήματα μου και μου άρεσε αυτή η επαφή με τον κόσμο», συμπλήρωσε ο Βασίλης Κούκουρας.

