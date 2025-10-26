Θεσσαλονίκη: Συμπλοκή έπειτα από τοπικό ματς – Πατέρας και ποδοσφαιριστής γιος ξυλοκοπήθηκαν άγρια

Ένταση και σοβαρό επεισόδιο το μεσημέρι της Κυριακής (26/10) έξω από το γήπεδο της Περαίας, στη Θεσσαλονίκη, λίγο μετά τη λήξη του τοπικού αγώνα για την ΕΠΣ Μακεδονίας ανάμεσα στον Αχιλλέα Περαίας και τον Απόλλωνα Κ. Σχολαρίου.

Σύμφωνα με πληροφορίες του GRTimes, για άγνωστη μέχρι στιγμής αιτία ξέσπασε συμπλοκή μεταξύ ατόμων έξω από το γήπεδο, με αποτέλεσμα να τραυματιστούν δύο άνδρες, πατέρας και γιος, ηλικίας 46 και 26 ετών.

Ο 26χρονος, που σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες είναι ποδοσφαιριστής της μίας εκ των δύο ομάδων, έπεσε μαζί με τον πατέρα του θύμα ξυλοδαρμού. Και οι δύο μεταφέρθηκαν με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο νοσοκομείο Παπανικολάου.

Η Αστυνομία έχει ξεκινήσει έρευνα για τις ακριβείς συνθήκες του περιστατικού.

