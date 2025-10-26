Κίσσαμος: Πώς μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα η γιορτή κάστανου μετατράπηκε σε τραγωδία – Οικογενειακές διαφορές πίσω από τη δολοφονία του 51χρονου

Enikos Newsroom

κοινωνία

Κίσσαμος: Πώς μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα η γιορτή κάστανου μετατράπηκε σε τραγωδία – Οικογενειακές διαφορές πίσω από τη δολοφονία του 51χρονου

Παλιές οικογενειακές διαφορές φαίνεται πως κρύβονται πίσω από την δολοφονία του 51χρονου κτηνοτρόφου, ο οποίος έχασε την ζωή του έπειτα από πυροβολισμούς που δέχθηκε από τον συγγενή του, το απόγευμα της Κυριακής (26/10), στην γιορτή κάστανου στο Έλος Κισσάμου, στην Κρήτη.

Ο δράστης αν και έχει ταυτοποιηθεί από τις Αρχές, μέχρι στιγμής παραμένει άφαντος. Το τραγικό συμβάν σημειώθηκε κατά την διάρκεια της γιορτής κάστανου, και ενώ το γλέντι βρισκόταν στο ζενίθ παρουσία πλήθος κόσμου και καλλιτεχνών που διασκέδαζαν τους παρευρισκόμενους, ξαφνικά, ένας άνδρας άνοιξε πυρ στοχευμένα, κατά συγκεκριμένου προσώπου που χόρευε στην πίστα, όπως μεταδίδει το cretalive.gr.

Ο λυράρης από το πάλκο φώναζε «ένας γιατρός, ένας γιατρός». Δόθηκαν από παριστάμενους οι πρώτες βοήθειες, όμως η κατάσταση του τραυματία ήταν σοβαρή, σύμφωνα με όσα περιέγραψαν στο cretalive.gr αυτόπτες μάρτυρες.

Σύμφωνα με αστυνομικές πηγές που επικαλείται το kriti360.gr, οι δύο άνδρες έχουν συγγένεια, με τον δράστη να είναι ανιψιός του θύματος. Φαίνεται ότι υπήρχαν προηγούμενες διαφορές και κατά τη διάρκεια της γιορτής διαπληκτίστηκαν και πιάστηκαν στα χέρια. Σε κρίσιμο σημείο, ο νεαρός άνδρας, περίπου 25 ετών, φέρεται να έβγαλε πιστόλι και να πυροβόλησε τον 51χρονο, ο οποίος έπεσε αιμόφυρτος στο έδαφος.

Μετά τους πυροβολισμούς, ο δράστης μαζί με άλλα άτομα εγκατέλειψαν τον χώρο, αφήνοντας το θύμα σε κρίσιμη κατάσταση. Παρά την άμεση παρέμβαση γιατρού που βρισκόταν τυχαία στο πανηγύρι και προσπάθησε να του κάνει ΚΑΡΠΑ, ο 51χρονος υπέκυψε στα τραύματά του στο νοσοκομείο Χανίων όπου μεταφέρθηκε εσπευσμένα με ασθενοφόρο του ΚΥ Κισσάμου.

Σύμφωνα με το neakriti.gr, ο δράστης πυροβόλησε τρεις φορές στην καρδιά τον 51χρονο.

Όπως μεταδίδει το cretalive.gr, θεωρείται ότι αυτό που συνέβη σήμερα, ήταν μία μορφή αντεκδίκησης για ό,τι είχε γίνει στο πρόσφατο παρελθόν. Στο κίνητρο αυτό προσανατολίζεται και η έρευνα της ΕΛ.ΑΣ.

Η είδηση έχει συγκλονίσει την τοπική κοινωνία του Κισσάμου, καθώς η γιορτινή ατμόσφαιρα της ημέρας μετατράπηκε μέσα σε λίγα λεπτά σε σκηνή εγκλήματος.

 

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Είναι κακός στο σεξ ο σύντροφος σας; Δείτε πώς να βελτιώσετε την ερωτική ζωή σας

Το makeup hack που μπορεί να εξαφανίσει τα σπυράκια σε δευτερόλεπτα

Τι καιρό θα κάνει τη Δευτέρα – Πού θα σημειωθούν βροχές και σποραδικές καταιγίδες

Χαμηλοσυνταξιούχοι: Αντίστροφη μέτρηση για το επίδομα των 250 ευρώ – Οι δικαιούχοι και τα κριτήρια

Η νέα λειτουργία Copilot Mode του Microsoft Edge ενεργοποιεί περισσότερες δυνατότητες AI

Κουίζ: Πόσο καλοί είστε στην ελληνική μυθολογία; Δοκιμάστε τις γνώσεις σας και κάντε το 3 στα 3
περισσότερα
23:53 , Κυριακή 26 Οκτωβρίου 2025

ΟΠΕΚΕΠΕ: Σε κατ’ οίκον περιορισμό με «βραχιολάκι» η σύζυγος του φερόμενου ως αρχηγού

Σε κατ’ οίκον περιορισμό με «βραχιολάκι» τέθηκε μετά την απολογία της στον Ευρωπαίο ανακ...
22:45 , Κυριακή 26 Οκτωβρίου 2025

Θεσσαλονίκη: Συμπλοκή έπειτα από τοπικό ματς – Πατέρας και ποδοσφαιριστής γιος ξυλοκοπήθηκαν άγρια

Ένταση και σοβαρό επεισόδιο το μεσημέρι της Κυριακής (26/10) έξω από το γήπεδο της Περαίας, στ...
22:08 , Κυριακή 26 Οκτωβρίου 2025

Σύνταγμα: Δράση καθαρισμού στο Μνημείο του Αγνώστου Στρατιώτη – «Καλώ όσους ήταν εδώ μαζί μου, να είναι εδώ κάθε βράδυ» λέει ο Πάνος Ρούτσι

Επέστρεψε στο Σύνταγμα το βράδυ της Κυριακής (26/10), ο Πάνος Ρούτσι, πατέρας του Ντένις, ο οπ...
22:07 , Κυριακή 26 Οκτωβρίου 2025

Κλήρωση ΤΖΟΚΕΡ 26/10/2025: Αυτοί είναι οι τυχεροί αριθμοί

Έγινε η κλήρωση με αριθμό 2980 του ΤΖΟΚΕΡ το βράδυ της Κυριακής (26/10). Οι τυχεροί αριθμοί εί...
MUST READ

Συγκλονιστικό βίντεο: Γυναίκα με Πάρκινσον έπαιξε κλαρινέτο ενώ χειρουργούσαν τον εγκέφαλό της

Γυναίκα προσπάθησε να κάψει μια κατσαρίδα και έβαλε φωτιά σε όλο το διαμέρισμα – Νεκρή μία γειτόνισσά της

Οπτική ψευδαίσθηση: Μόνο το 2% των ανθρώπων θα βρει τα 3 άδεια ποτήρια σε 12 δευτερόλεπτα

Άνοια: Η τροφή που μπορεί να μειώσει τον κίνδυνο, σύμφωνα με ειδικούς