Κίσσαμος: Πώς μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα η γιορτή κάστανου μετατράπηκε σε τραγωδία – Οικογενειακές διαφορές πίσω από τη δολοφονία του 51χρονου

Παλιές οικογενειακές διαφορές φαίνεται πως κρύβονται πίσω από την δολοφονία του 51χρονου κτηνοτρόφου, ο οποίος έχασε την ζωή του έπειτα από πυροβολισμούς που δέχθηκε από τον συγγενή του, το απόγευμα της Κυριακής (26/10), στην γιορτή κάστανου στο Έλος Κισσάμου, στην Κρήτη.

Ο δράστης αν και έχει ταυτοποιηθεί από τις Αρχές, μέχρι στιγμής παραμένει άφαντος. Το τραγικό συμβάν σημειώθηκε κατά την διάρκεια της γιορτής κάστανου, και ενώ το γλέντι βρισκόταν στο ζενίθ παρουσία πλήθος κόσμου και καλλιτεχνών που διασκέδαζαν τους παρευρισκόμενους, ξαφνικά, ένας άνδρας άνοιξε πυρ στοχευμένα, κατά συγκεκριμένου προσώπου που χόρευε στην πίστα, όπως μεταδίδει το cretalive.gr.

Ο λυράρης από το πάλκο φώναζε «ένας γιατρός, ένας γιατρός». Δόθηκαν από παριστάμενους οι πρώτες βοήθειες, όμως η κατάσταση του τραυματία ήταν σοβαρή, σύμφωνα με όσα περιέγραψαν στο cretalive.gr αυτόπτες μάρτυρες.

Σύμφωνα με αστυνομικές πηγές που επικαλείται το kriti360.gr, οι δύο άνδρες έχουν συγγένεια, με τον δράστη να είναι ανιψιός του θύματος. Φαίνεται ότι υπήρχαν προηγούμενες διαφορές και κατά τη διάρκεια της γιορτής διαπληκτίστηκαν και πιάστηκαν στα χέρια. Σε κρίσιμο σημείο, ο νεαρός άνδρας, περίπου 25 ετών, φέρεται να έβγαλε πιστόλι και να πυροβόλησε τον 51χρονο, ο οποίος έπεσε αιμόφυρτος στο έδαφος.

Μετά τους πυροβολισμούς, ο δράστης μαζί με άλλα άτομα εγκατέλειψαν τον χώρο, αφήνοντας το θύμα σε κρίσιμη κατάσταση. Παρά την άμεση παρέμβαση γιατρού που βρισκόταν τυχαία στο πανηγύρι και προσπάθησε να του κάνει ΚΑΡΠΑ, ο 51χρονος υπέκυψε στα τραύματά του στο νοσοκομείο Χανίων όπου μεταφέρθηκε εσπευσμένα με ασθενοφόρο του ΚΥ Κισσάμου.

Σύμφωνα με το neakriti.gr, ο δράστης πυροβόλησε τρεις φορές στην καρδιά τον 51χρονο.

Όπως μεταδίδει το cretalive.gr, θεωρείται ότι αυτό που συνέβη σήμερα, ήταν μία μορφή αντεκδίκησης για ό,τι είχε γίνει στο πρόσφατο παρελθόν. Στο κίνητρο αυτό προσανατολίζεται και η έρευνα της ΕΛ.ΑΣ.

Η είδηση έχει συγκλονίσει την τοπική κοινωνία του Κισσάμου, καθώς η γιορτινή ατμόσφαιρα της ημέρας μετατράπηκε μέσα σε λίγα λεπτά σε σκηνή εγκλήματος.