Πυροβολισμοί στην Κίσσαμο: Ο δράστης είναι συγγενής του 51χρονου θύματος – Ο τσακωμός πριν από το αιματηρό επεισόδιο

Ο απόλυτος πανικός επικράτησε στη γιορτή του κάστανου, στο χωριό Έλος της Κισσάμου, στην Κρήτη, όταν ξαφνικά, έπεσαν πυροβολισμοί, αργά το απόγευμα της Κυριακής (26/10).

Όπως μεταδίδει το cretalive.gr, ενώ το γλέντι βρισκόταν στο ζενίθ παρουσία πλήθος κόσμου και καλλιτεχνών που διασκέδαζαν τους παρευρισκόμενους, ξαφνικά, ένας άνδρας άνοιξε πυρ στοχευμένα, κατά συγκεκριμένου προσώπου που χόρευε στην πίστα. Στην συνέχεια ο δράστης τράπηκε σε φυγή, με τον τραυματία να πέφτει αιμόφυρτος στο έδαφος.

Ο λυράρης από το πάλκο φώναζε «ένας γιατρός, ένας γιατρός». Δόθηκαν από παριστάμενους οι πρώτες βοήθειες, όμως η κατάσταση του τραυματία ήταν σοβαρή, σύμφωνα με όσα περιέγραψαν στο Cretalive.gr αυτόπτες μάρτυρες.

Σύμφωνα με αστυνομικές πηγές που επικαλείται το kriti360.gr, οι δύο άνδρες έχουν συγγένεια, με τον δράστη να είναι ανιψιός του θύματος. Φαίνεται ότι υπήρχαν προηγούμενες διαφορές και κατά τη διάρκεια της γιορτής διαπληκτίστηκαν και πιάστηκαν στα χέρια. Σε κρίσιμο σημείο, ο νεαρός άνδρας, περίπου 25 ετών, φέρεται να έβγαλε πιστόλι και να πυροβόλησε τον 51χρονο, ο οποίος έπεσε αιμόφυρτος στο έδαφος.

Μετά τον πυροβολισμό, ο δράστης μαζί με άλλα άτομα εγκατέλειψαν τον χώρο, αφήνοντας το θύμα σε κρίσιμη κατάσταση. Παρά την άμεση παρέμβαση γιατρού που βρισκόταν τυχαία στο πανηγύρι και προσπάθησε να του κάνει ΚΑΡΠΑ, ο 51χρονος υπέκυψε στα τραύματά του στο νοσοκομείο Χανίων όπου μεταφέρθηκε εσπευσμένα με ασθενοφόρο του ΚΥ Κισσάμου.

Πληροφορίες του neakriti.gr, αναφέρουν πως το θύμα, είναι ένας κτηνοτρόφος 51 ετών, ενώ ο δράστης έχει ταυτοποιηθεί και αναζητείται.

Η είδηση έχει συγκλονίσει την τοπική κοινωνία του Κισσάμου, καθώς η γιορτινή ατμόσφαιρα της ημέρας μετατράπηκε μέσα σε λίγα λεπτά σε σκηνή εγκλήματος.