Τραγωδία στην Κίσσαμο: Νεκρός ο 50χρονος που τραυματίστηκε από πυροβολισμούς στη γιορτή κάστανου

Σε τραγωδία κατέληξε η γιορτή του κάστανου στο χωριό Έλος της Κισσάμου, στην Κρήτη, καθώς ο 50χρονος που τραυματίστηκε από πυροβολισμούς, νωρίτερα το απόγευμα της Κυριακής (26/10), υπέκυψε στα τραύματά του.

Σύμφωνα με πληροφορίες του neakriti.gr, ένας άνδρας άνοιξε πυρ μέσα στη γιορτή, πυροβολώντας προς άγνωστη κατεύθυνση, με αποτέλεσμα να τραυματιστεί σοβαρά ένας από τους παρευρισκόμενους, ο οποίος εκείνη τη στιγμή βρισκόταν στην πίστα.

Άμεσα κλήθηκε ασθενοφόρο του Κέντρου Υγείας Κισάμου, το οποίο παρέλαβε τον τραυματία για να τον μεταφέρει στο Νοσοκομείο Χανίων.