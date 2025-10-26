Καθαριότητα: 4 απλά κόλπα από ειδικό για σπίτι με υπέροχο άρωμα όλη τη μέρα

Σταματίνα Στίνη

timeout

Πηγή φωτογραφίας: freepik

Η αίσθηση ενός καθαρού σπιτιού με άρωμα φρεσκάδας είναι ανεκτίμητη. Μία ειδικός στον καθαρισμό μοιράζεται 4 απλά κόλπα για να εξασφαλίσετε ότι κάθε γωνιά του σπιτιού σας αποπνέει μια ευχάριστη μυρωδιά.

Καθαρισμός σπιτιού σε 1 ώρα: Η απλή μέθοδος που θα σας λύσει τα χέρια εάν έχετε φορτωμένο πρόγραμμα

4 απλά κόλπα να να έχει το σπίτι σας υπέροχο άρωμα όλη τη μέρα

Η γκουρού του καθαρισμού και χρήστης του TikTok, Clean with Lily, αποκάλυψε τέσσερις σίγουρους τρόπους για να εξασφαλίσετε ότι το σπίτι σας είναι καθαρό και έχει ευχάριστη μυρωδιά. Τα συγκεκριμένα κόλπα λειτουργούν ανεξάρτητα από το πόσα κατοικίδια έχετε ή τι έχετε μαγειρέψει. «Αυτά είναι τέσσερα από τα πιο αποτελεσματικά κόλπα για σπίτι με άρωμα φρεσκάδας», είπε η ειδικός.

Οι 4 απλές μέθοδοι της Lily για σπίτι με υπέροχο άρωμα

Καθαρό και τακτοποιημένο σπίτι: Το κόλπο των 5 λεπτών που μπορεί να βάλει τέλος στην ακαταστασία
  • Η μέθοδος του νεροχύτη
  • Σωστή χρήση του ρολού υγείας
  • «Κρυφές» αυτοκόλλητες ετικέτες με αιθέρια έλαια
  • Φύλλα στεγνωτηρίου στα μαξιλάρια

Η μέθοδος του νεροχύτη

Η Lily γεμίζει τον νεροχύτη της με νερό και προσθέτει ένα αρωματικό καθαριστικό προϊόν. Αυτή η κίνηση κάνει όλο το σπίτι να μυρίζει υπέροχα.

Σωστή χρήση του ρολού υγείας

Η ειδικός προτείνει να βάλετε το ίδιο αρωματικό καθαριστικό προϊόν μέσα στον χαρτονένιο σωλήνα του ρολού τουαλέτας για να κάνει το μπάνιο σας να «μυρίζει υπέροχα». Εναλλακτικά, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε παλιά ρολά, να τα αρωματίσετε και να τα τοποθετήσετε στο μπάνιο (μακριά από παιδιά και κατοικίδια).

«Κρυφές» αυτοκόλλητες ετικέτες με αιθέρια έλαια

Η τρίτη συμβουλή είναι λίγο «παράξενη», αλλά ιδιοφυής: Προσθέστε αιθέρια έλαια σε μικρές, αυτοκόλλητες ετικέτες. Κολλήστε ένα μικρό κομμάτι χαρτί κουζίνας στην ετικέτα, ρίξτε το αιθέριο έλαιο της επιλογής σας και κολλήστε το σε κρυφά σημεία. Αυτός είναι ένας έξυπνος τρόπος να φρεσκάρετε τον αέρα χωρίς να είναι ορατή η πηγή της ευωδιάς.

Φύλλα στεγνωτηρίου στα μαξιλάρια

Η ειδικός προτείνει να βάλετε φύλλα στεγνωτηρίου μέσα στις μαξιλαροθήκες σας. Αυτό μπορεί να κάνει τεράστια διαφορά στη συνολική αίσθηση φρεσκάδας του σπιτιού.

Επιπλέον συμβουλές χρηστών του διαδικτύου για φρεσκάδα στο σπίτι

Οι χρήστες των social media μοιράστηκαν και τις δικές τους πρακτικές για την εξάλειψη των οσμών, τονίζοντας ότι η καθαριότητα σε βάθος είναι το “κλειδί”:

  • Βαθύς καθαρισμός: «Πλύνετε όλα τα λευκά είδη, τα χαλιά και τις κουρτίνες. Σκουπίστε τη σκόνη με αρωματικά πανιά. Αυτό διαρκεί για μήνες με τακτική συντήρηση», σχολίασε ένας χρήστης.
  • Άμεση εξάλειψη οσμών: «Βγάζω τα σκουπίδια συχνά και απομακρύνω αμέσως τα δύσοσμα υπολείμματα τροφών. Κρατώ τα παράθυρα ανοιχτά όποτε είναι δυνατόν και φροντίζω τα πιάτα και το μπάνιο να παραμένουν καθαρά», πρόσθεσε ένας άλλος χρήστης.
  • Καθαρισμός επιφανειών: «Καθαρίστε τους τοίχους, πλύνετε τις κουρτίνες, καθαρίστε με ατμό τα έπιπλά σας. Πολλές οσμές κολλάνε στις επιφάνειες. Επίσης, καθαρίστε τους αεραγωγούς και αλλάξτε τα φίλτρα», συμβούλεψε ένας τρίτος χρήστης.
  • Προσοχή στην υγρασία: «Η χρήση μόνο αρωματικών προϊόντων προσθέτει απλώς μια επιπλέον οσμή σε ένα ήδη βρώμικο σπίτι. Πρέπει να καθαρίσετε πράγματα που συγκρατούν τις οσμές. Χρησιμοποιήστε αφυγραντήρα αν το σπίτι σας έχει υγρασία», τόνισε ένας άλλος χρήστης.
@cleanwithlilyx 4 Of the BEST hacks to make your home smell great! Don’t forget to follow along for more hacks and tips ❤️ #cleaninghacks #cleaningtips #hacks #tips #myhome #cleanwithme #cleaning #clean #fyp #cleantok #isaidiloveyoufirst #gardening #renovation #diy #creatorsearchinsights ♬ It Isn’t Perfect But It Might Be – Olivia Dean

19:01 , Κυριακή 26 Οκτωβρίου 2025

