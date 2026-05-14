Eurovision 2026 – Antigoni Buxton: Διέρρευσε βίντεο από την πρόβα πριν από τον B’ Ημιτελικό

Βίντεο από την τελευταία πρόβα της Antigoni Buxton πριν από τον Β’ Ημιτελικό της Eurovision 2026 φαίνεται πως διέρρευσε στα social media.

Η εκπρόσωπος της Κύπρου, που θα παρουσιάσει το τραγούδι Jalla, ανέβηκε στη σκηνή του Wiener Stadthalle την Τετάρτη.



Η σκηνική παρουσία ξεκινά με την Antigoni Buxton μόνη πάνω σε ένα τραπέζι, δημιουργώντας μια ατμοσφαιρική και θεατρική εικόνα. Στη συνέχεια, τέσσερις χορεύτριες επίσης ντυμένες στα λευκά, κρατώντας μαντήλια και αργότερα λευκά και μπλε πιάτα, μπαίνουν στη χορογραφία.

Προς το φινάλε του act, η εκπρόσωπος της Κύπρου ξαπλώνει πάνω στη σκηνή πριν περάσει στο πιο εκρηκτικό μέρος της εμφάνισης.