Κέρκυρα: Συνελήφθη 54χρονη που τραυμάτισε με μαχαίρι τον σύντροφό της

Δήμητρα Κόκκορη

Κοινωνία

περιπολικό, αστυνομία, ΕΛΑΣ
Μία 54χρονη συνελήφθη κατηγορούμενη ότι επιτέθηκε με μαχαίρι στον σύντροφό της, τα ξημερώματα της Πέμπτης (14/5) στην Κέρκυρα.

Ύστερα από επεισόδιο που σημειώθηκε στο σπίτι του ζευγαριού, σε περιοχή κοντά στην πόλη της Κέρκυρας, η 54χρονη φέρεται να τραυμάτισε με αιχμηρό αντικείμενο τον 57χρονο σύντροφό της.

Για την υπόθεση ενημερώθηκε τις πρώτες πρωινές ώρες το Κέντρο Επιχειρήσεων της Διεύθυνσης Αστυνομίας Κέρκυρας και στο σημείο έσπευσαν αστυνομικοί της Ομάδας Πρόληψης και Διαμεσολάβησης, οι οποίοι εντόπισαν ένα μαχαίρι κατά τη διάρκεια ερευνών.

Η 54χρονη συνελήφθη και κατηγορείται για απόπειρα ανθρωποκτονίας καθώς και για παραβάσεις της νομοθεσίας περί ενδοοικογενειακής βίας και περί όπλων. Αναμένεται να οδηγηθεί ενώπιον του εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Κέρκυρας.

Η ανακοίνωση της ΕΛΑΣ

Από την Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Κέρκυρας, συνελήφθη σήμερα 14 Μαΐου 2026, 54χρονη ημεδαπή σε βάρος της οποίας σχηματίστηκε δικογραφία για απόπειρα ανθρωποκτονίας καθώς και για παραβάσεις της νομοθεσίας περί ενδοοικογενειακής βίας και περί όπλων.

Ειδικότερα, κατά τις πρώτες πρωινές ώρες σήμερα, 14 Μαΐου 2026, το Κέντρο Επιχειρήσεων της Διεύθυνσης Αστυνομίας Κέρκυρας ενημερώθηκε για τραυματισμό ατόμου, ύστερα από επεισόδιο που σημειώθηκε σε οικία, σε περιοχή περιφερειακά της πόλης του νησιού.

Άμεσα στο σημείο μετέβησαν αστυνομικοί της Ομάδας Πρόληψης και Διαμεσολάβησης (Ο.Π.ΔΙ.), οι οποίοι στο πλαίσιο διερεύνησης του περιστατικού διαπίστωσαν ότι η 54χρονη είχε τραυματίσει με αιχμηρό αντικείμενο τον 57χρονο σύντροφο της.

Η συλληφθείσα θα οδηγηθεί στον κ. Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Κέρκυρας, ενώ κατά τη διάρκεια των ερευνών βρέθηκε και κατασχέθηκε ένα μαχαίρι

