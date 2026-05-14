Κέρκυρα: Συνελήφθη 54χρονη που τραυμάτισε με μαχαίρι τον σύντροφό της

Μία 54χρονη συνελήφθη κατηγορούμενη ότι επιτέθηκε με μαχαίρι στον σύντροφό της, τα ξημερώματα της Πέμπτης (14/5) στην Κέρκυρα.

Ύστερα από επεισόδιο που σημειώθηκε στο σπίτι του ζευγαριού, σε περιοχή κοντά στην πόλη της Κέρκυρας, η 54χρονη φέρεται να τραυμάτισε με αιχμηρό αντικείμενο τον 57χρονο σύντροφό της.

Για την υπόθεση ενημερώθηκε τις πρώτες πρωινές ώρες το Κέντρο Επιχειρήσεων της Διεύθυνσης Αστυνομίας Κέρκυρας και στο σημείο έσπευσαν αστυνομικοί της Ομάδας Πρόληψης και Διαμεσολάβησης, οι οποίοι εντόπισαν ένα μαχαίρι κατά τη διάρκεια ερευνών.

Η 54χρονη συνελήφθη και κατηγορείται για απόπειρα ανθρωποκτονίας καθώς και για παραβάσεις της νομοθεσίας περί ενδοοικογενειακής βίας και περί όπλων. Αναμένεται να οδηγηθεί ενώπιον του εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Κέρκυρας.

Η ανακοίνωση της ΕΛΑΣ

