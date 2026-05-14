Θεσσαλονίκη: Καταγγελία για άσκηση βίας σε 16χρονο από νοσηλευτή σε παιδοψυχιατρική κλινική νοσοκομείου

Νοσηλευτής καταγγέλθηκε ότι άσκησε βία σε βάρος 16χρονου κατά τη διαδικασία σωματικού ελέγχου ενόψει της εισαγωγής του σε νοσηλευτικό ίδρυμα στη Θεσσαλονίκη.

Σύμφωνα με την καταγγελία που έκανε η μητέρα του ανήλικου, το περιστατικό συνέβη, χθες το απόγευμα, στην παιδοψυχιατρική κλινική νοσοκομείου της Θεσσαλονίκης.

Η καταγγέλλουσα, όπως αναφέρει το ΑΠΕ, έκανε μήνυση, αφού εντόπισε σημάδια στο χέρι και στον λαιμό του παιδιού της.

Ο 47χρονος νοσηλευτής συνελήφθη με την αυτόφωρη διαδικασία και παραπέμφθηκε να δικαστεί για απλή σωματική βλάβη στο Μονομελές Πλημμελειοδικείο Θεσσαλονίκης.

