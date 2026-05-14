Λαμία: Οχιά δάγκωσε 75χρονο, νοσηλεύεται στη ΜΕΘ

Δήμητρα Κόκκορη

Κοινωνία

νοσοκομείο
Στη ΜΕΘ του νοσοκομείου Λαμίας νοσηλεύεται ένας 75χρονος, που τον δάγκωσε οχιά, το απόγευμα της Τετάρτης (13/5).

Το περιστατικό συνέβη περίπου στις 7 το απόγευμα στο σπίτι του 75χρονου σε περιοχή του Δήμου Καμένων Βούρλων. Σύμφωνα με πληροφορίες του LamiaReport, ο 75χρονος επιχείρησε να μετακινήσει έναν τσιμεντόλιθο, αλλά το ερπετό βρισκόταν μέσα και τον δάγκωσε.

Ο ίδιος διατήρησε την ψυχραιμία του και αναζήτησε ιατρική βοήθεια. Έσπευσε στο νοσοκομείο Λαμίας, όπου του χορηγήθηκε αντιοφικός ορός, ενώ για προληπτικούς λόγους αξιολογήθηκε η 24ωρη παρακολούθηση του και εισήχθη στη ΜΕΘ, χωρίς να υπάρχει πλέον κίνδυνος για τη ζωή του.

Σημειώνεται ότι πριν από μερικές ημέρες, ένας 58χρονος είχε επίσης την ατυχία να δεχτεί το δηλητήριο οχιάς στη Φθιώτιδα. Σύμφωνα με το δημοσίευμα, είναι πλέον καλά στην υγεία του και βγήκε από τη ΜΕΘ.

