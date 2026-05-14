Βελόπουλος: Έρχεται φωτιά με την Τουρκία – Κάνει στο Αιγαίο ό,τι έχει κάνει η Κίνα στη Σινική Θάλασσα

Με την τραγωδία στην Ηλιούπολη όπου δύο 17χρονες βούτηξαν στο κενό από ταράτσα πολυκατοικίας, άρχισε την ομιλία του στη Βουλή ο Κυριάκος Βελόπουλος, κατά τη συζήτηση νομοσχεδίου του υπουργείου Υγείας.

Ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης, ανέφερε ότι το σημείωμα που άφησε η μία κοπέλα θα έπρεπε να προβληματίσει τους πολιτικούς ως ανθρώπους για να μπουν στον ψυχισμό των νέων για να τους αλλάξουν την πεποίθηση «ότι δεν ζούμε σε μια κοινωνία όπου ψεύτες μιλούν για ειλικρίνεια, όπου δειλοί μιλούν για θάρρος, όπου ανήθικοι μιλούν για ηθική». Πρόσθεσε ότι «η αυτοκτονία των παιδιών αυτών είναι ένα μήνυμα για όλους μας… Δεν είναι μόνο η νίκη και το κέρδος, η επιτυχία. Είναι η ευτυχία».

Απευθυνόμενος στον αρμόδιο υπουργό, ρώτησε αν «είναι αλήθεια ότι υπάρχουν μόλις 11 νοσοκομεία σε όλη τη χώρα τα οποία διαθέτουν παιδοψυχιατρικό τμήμα» και αν «είναι αλήθεια ότι στο νοσοκομείο “Αγλαΐα Κυριακού” η κάλυψη είναι αστεία με μόλις 5 κλίνες».

Αναφερόμενος στα πρόσφατα επεισόδια στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης και σε αυτό της Δυτικής Αττικής, ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης, είπε ότι τα μέλη των φοιτητικών παρατάξεων «δέρνονται ως βάνδαλοι». Κάλεσε και πάλι «το πολιτικό σύστημα να αναλάβει τις ευθύνες του και να καταργήσει όλες τις φοιτητικές παρατάξεις εντός των πανεπιστημίων», επισημαίνοντας ότι «τα πανεπιστήμια δεν είναι χώρος εκκολαπτόμενων μελλοντικών στελεχών, που τραμπουκίζουν, βιαιοπραγούν ο ένας εναντίον του άλλου, για να δείξουν καλή κομματική διαγωγή».

Σχετικά με το νομοσχέδιο του υπουργείου Υγείας, ο κ. Βελόπουλος τόνισε ότι «δεν ενισχύει το ΕΣΥ, αλλά το αποδομεί, δίνοντας χώρο σε ιδιωτικά και αμφίβολα συμφέροντα» ενώ συμπλήρωσε: «Ιδιαιτέρως, το άρθρο 4, για ακτινοθεραπείες υπάρχουν 7 νοσοκομεία σε όλη την Ελλάδα. Δηλαδή καρκινοπαθής από την Σπάρτη θα πάει ή στην Πάτρα ή στην Αθήνα και πρέπει να συνυπολογιστεί ο συνοδός και τα έξοδα. Αυτή η ταλαιπωρία των καρκινοπαθών είναι συνειδητή επιλογή της πολιτείας για να οδηγήσει τους ασθενείς σε ιδιωτικά νοσοκομεία».

Μιλώντας για το άρθρο 19 ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης, είπε ότι «προβλέπει τη δημιουργία εθνικής κεντρικής αρχής προμηθειών υγείας (ΕΚΑΠΥ)» με την κυβέρνηση να κάνει λόγο για «εκσυγχρονισμό, ενώ θα συγκεντρώνεται η φαρμακευτική προμήθεια σε μία αρχή». Και πρόσθεσε: «Θα δίνονται δισεκατομμύρια ευρώ σε προμήθειες και εσείς μιλάτε για έλεγχο. Και τον ελεγκτή ποιος θα τον ελέγχει;».

Σύμφωνα με τον κ. Βελόπουλο «το φάρμακο μετατρέπεται σε εμπόρευμα στα χέρια λίγων» καθώς και ότι «οι φαρμακοβιομηχανίες κερδίζουν εκατομμύρια ευρώ», τονίζοντας ότι η κυβέρνηση δεν θα πρέπει να τις βοηθά «να κερδίζουν εις βάρος των ανθρώπων».

«Έρχεται φωτιά με την Τουρκία»

Στη συνέχεια, ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης μίλησε για το ουκρανικό μη επανδρωμένο σκάφος που εντοπίστηκε στην Λευκάδα, επαναλαμβάνοντας ότι θα πρέπει η Ελλάδα να σταματήσει άμεσα την αποστολή όπλων στο Κίεβο. «Κάνετε πόλεμο εναντίον της Ρωσίας για χάρη του Ζελένσκι, ο οποίος θέτει όρο στην χώρα μας, που του δίνει χρήματα και οπλισμό, να μην χρησιμοποιήσουμε drones εναντίον της Τουρκίας, αν αυτή μας επιτεθεί. Την ίδια ώρα οι φίλοι σας οι Γερμανοί θα κάνουν συμπαραγωγή πυραύλων με την Τουρκία. Τα ίδια θα κάνουν οι Ισπανοί με τα αεροπλανοφόρα και οι Ιταλοί με τις μηχανές ελικοπτέρων. Τέλος, τώρα, η αποστολή

όπλων στην Ουκρανία! Φτάσαμε στο σημείο, με τον πόλεμο στην Ρωσία να παίρνουμε πανάκριβο φυσικό αέριο από τις ΗΠΑ», τόνισε.

Προειδοποίησε, δε, ότι «έρχεται φωτιά με την Τουρκία», τονίζοντας ότι η γειτονική χώρα «περνά τις διεκδικήσεις της στο Αιγαίο με νόμο από τον Ιούνιο. Δηλ. θα ακολουθήσει το μοντέλο της σταδιακής δημιουργίας τετελεσμένων, τύπου Νότιας Σινικής Θάλασσας. Η Τουρκία κάνει στο Αιγαίο ό,τι έχει κάνει η Κίνα στη Σινική Θάλασσα. Θα έχουμε σταδιακή επιβολή θαλάσσιου ελέγχου χωρίς τυπικό πόλεμο. προχωρήστε τώρα σε ανακήρυξη ΑΟΖ και 12 ναυτικά μίλια. Τον Ιούνιο θα είναι αργά».

Επίθεση σε Ανδρουλάκη και Τσίπρα

Ο Κυριάκος Βελόπουλος έστρεψε τα πυρά του και κατά του Νίκου Ανδρουλάκη λέγοντας ότι «μια ζωή ήταν κρατικοδίαιτος» ενώ για το ένα εκατομμύριο ευρώ που δεν δηλώθηκε στο «πόθεν έσχες» του προέδρου του ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ, ανέφερε: «Δεν δήλωσε καταθέσεις 1 εκατ. ευρώ και είπε ότι φταίει ο λογιστής. Δηλαδή αυτός που δεν μπορούσε να διαλέξει λογιστή θα διαλέξει υπουργό Οικονομικών;».

Αναφερόμενος στον Αλέξη Τσίπρα ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης, δήλωσε ότι είναι «ο θεριστής της Μακεδονίας, ο θεριστής της δημοκρατίας» και ότι «το σύστημα προωθεί τον Τσίπρα. Τον θέλει τον Τσίπρα».