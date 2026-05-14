Ισραήλ: Ο Νετανιάχου προχωρά σε αγωγή για συκοφαντική δυσφήμηση κατά των New York Times

Η κυβέρνηση του Ισραήλ ανακοίνωσε ότι θα κινηθεί νομικά κατά της εφημερίδας The New York Times μετά τη δημοσίευση άρθρου γνώμης που περιείχε καταγγελίες για σεξουαλική βία εις βάρος Παλαιστινίων κρατουμένων.

Σύμφωνα με ανακοίνωση του ισραηλινού υπουργείου Εξωτερικών, ο πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου και ο υπουργός Εξωτερικών Γκιντεόν Σάαρ έδωσαν εντολή «να ξεκινήσει αγωγή δυσφήμισης κατά των New York Times».

Η οργή του Ισραήλ για το δημοσίευμα

Η κίνηση έρχεται μετά από πρόσφατο άρθρο γνώμης της αμερικανικής εφημερίδας, στο οποίο γινόταν λόγος για εκτεταμένη σεξουαλική βία από Ισραηλινούς δεσμοφύλακες και στρατιώτες εις βάρος Παλαιστινίων κρατουμένων.

Σε ανακοίνωσή του, το ισραηλινό υπουργείο Εξωτερικών χαρακτήρισε το δημοσίευμα:

«Ένα από τα πιο αποκρουστικά και διαστρεβλωμένα ψεύδη που έχουν ποτέ δημοσιευθεί εναντίον του κράτους του Ισραήλ στον σύγχρονο Τύπο».

Το περιεχόμενο της έρευνας

Η έρευνα των New York Times, που δημοσιεύθηκε τη Δευτέρα, βασίζεται σε μαρτυρίες 14 ανδρών και γυναικών από την κατεχόμενη Δυτική Όχθη, οι οποίοι υποστήριξαν ότι υπέστησαν σεξουαλικές επιθέσεις από Ισραηλινούς εποίκους ή στρατιώτες.

Παλαιστίνιοι πρώην κρατούμενοι έχουν μιλήσει και στο παρελθόν δημόσια για εμπειρίες σεξουαλικής βίας κατά τη διάρκεια της κράτησής τους στο Ισραήλ, μεταξύ άλλων και στο Al Jazeera.