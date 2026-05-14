Γεωργιάδης: Υποκριτής και ψεύτης ο Ανδρουλάκης – Μασαμπούκωσε 1,2 εκατ. ευρώ και μας κουνάει το δάχτυλο;

Νέα επίθεση στον Νίκο Ανδρουλάκη εξαπέλυσε από το βήμα της Βουλής, ο υπουργός Υγείας Άδωνις Γεωργιάδης, με αφορμή την περιουσιακή κατάσταση του προέδρου του ΠΑΣΟΚ.

«Ο κ. Ανδρουλάκης αποφάσισε να υποδυθεί τον διαπρύσιο κήνσορα της ηθικής. Σηκώνει το δάχτυλο, υβρίζει τον Μητσοτάκη και την κυβέρνηση, ενώ εμένα με βρίζουν ο κ. Ανδρουλάκης και ο κ. Τσουκαλάς κάθε μέρα. Βγάζουν κυριολεκτικά 1-2 ανακοινώσεις την ημέρα» είπε αρχικά ο κ. Γεωργιάδης, κάνοντας λόγο για εμμονή με το πρόσωπό του.

«Θέλει να υποδυθεί τον ρόλο του πιο αδιάφθορου, του πιο ηθικού και του πιο αμέμπτου. Για να υποδυθείς αυτόν τον ρόλο, ικανή και αναγκαία συνθήκη είναι να είσαι ο ίδιος απολύτως αδιάφθορος και πάλλευκος. Ο πάλλευκος όμως και αδιάφθορος Ανδρουλάκης ξεκίνησε αυτή την εβδομάδα ανακοινώνοντας στον ελληνικό λαό ότι είχε έναν ξεχασιάρη λογιστή που ξέχασε να του δηλώσει 1 εκατομμύριο ευρώ που είχε σε καταθέσεις στο εξωτερικό. Εγώ δεν είπα ότι είναι αδήλωτα, ούτε παράνομα, όπως με κατηγόρησε ο κ. Τσουκαλάς.

Νομιμότατα ήταν και δηλωμένα στο προηγούμενο πόθεν έσχες. Έχασε όμως την προθεσμία. Τυπικά με το γράμμα του νόμου, έχει καταθέσει ψευδές πόθεν έσχες και πρέπει να του ασκηθεί δίωξη για κακούργημα και θα αθωωθεί αν κριθεί ότι δεν υπήρχε δόλος κλπ. Γιατί το ανέδειξα αυτό; Γιατί κατέθεσε αίτημα προανακριτικής επιτροπής κατά του κ. Λιβανού, που κατηγορείται ως ηθικός αυτουργός σε κακούργημα, για 39 κτηνοτρόφους των Σερρών που έπαιρναν αγροτικές επιδοτήσεις τα προηγούμενα χρόνια, όπως και ο κ. Ανδρουλάκης είχε δηλώσει τα εισοδήματά του τα προηγούμενα χρόνια, συνέχισαν να παίρνουν τις αγροτικές επιδοτήσεις σωστά τα προηγούμενα χρόνια, όπως ο κ. Ανδρουλάκης λέει στο μέλλον ότι θα κάνω καλή δήλωση και πόθεν έσχες, αλλά τη μία συγκεκριμένη χρόνια, το 2021, από λάθος του λογιστή τους, γιατί αυτός είχε καρκίνο, έχασαν την προθεσμία. Δεν μπορεί αν χάνει την προθεσμία ο δικός σου λογιστής να είναι Κυριακή και Δευτέρα και να μην πειράζει, κι αν τη χάσει ο λογιστής του κτηνοτρόφου να πρέπει να μπει φυλακή, και αυτός και ο υπουργός. Άρα είσαι υποκριτής και ψεύτης» τόνισε ο κ. Γεωργιάδης, ενώ στη συνέχεια αναφέρθηκε στα δημοσιεύματα της οικογένειας του προέδρου του ΠΑΣΟΚ που φέρεται να νοίκιασε στο Κτηματολόγιο.

«Ο κ. Ανδρουλάκης είναι από μία γνωστή οικογένεια της Κρήτης. Πασόκοι πολύ χοντρά μέσα στο κόμμα, προφανώς επιφανή στελέχη της τοπικής κοινωνίας του Ηρακλείου. Καταφέρνει το 2009 να νοικιάσει το κτίριο της οικογένειας Ανδρουλάκη – που ήταν στην αρχή του πατρός και του υιού και από το 2011 πέρασε με γονική παροχή μόνο στον υιό, δηλαδή στον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ – στο Κτηματολόγιο, μία εβδομάδα πριν μπει η χώρα στο πρώτο μνημόνιο.

Την ώρα που όλοι οι άλλοι Έλληνες μπαίναμε σε φοβερές θυσίες σε μία δεκαετία πόνου και οικονομικής πίκρας, ένας τουλάχιστον άνθρωπος στην Ελλάδα πέρασε καλά, ο Νίκος Ανδρουλάκης, ο οποίος λόγω αυτού του μεγάλου συμβολαίου που πήρε – όχι παράνομου, νομίμου λέω εγώ – κατάφερε να πάρει ένα πολύ υψηλό ενοίκιο, να αποθησαυρίσει και ένα εκατ. ευρώ στην τράπεζα και τελικά να περάσει ζάχαρη. Την ώρα που κόβατε μισθούς και συντάξεις… Κι αφού μάζεψε το 1,2 εκατ. ευρώ από το ελληνικό δημόσιο, έβαλαν και το ελληνικό δημόσιο με χρήματα του δημοσίου, να κάνει ανακαίνιση του κτιρίου. Δηλαδή το Κτηματολόγιο και νοίκιασε το ακίνητο και το ανακαίνισε. Από χρέπι που ήταν, το έκανε καινούργιο, πάλι με χρήματα του ελληνικού λαού» είπε ο υπουργός Υγείας.

«Και διερωτώμαι. Αυτός είναι ο διαπρύσιος κήνσορας της ηθικής που θα μας κουνήσει και το δάχτυλο; Μασαμπόυκωσε 1,2 εκατ. ευρώ και μας κουνάει και το δάχτυλο; Η εποχή που θα ξαναμπεί σε αυτή τη βουλή αυτός ο αρχηγός και θα κουνήσει το δάχτυλο ως ο μεγάλος και πάλλευκος κήρυκας της ηθικής έχει πάει από σήμερα περίπατο» κατέληξε ο κ. Γεωργιάδης.