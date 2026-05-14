Άδωνις Γεωργιάδης σε Κυριάκο Βελόπουλο: Δεν μπορείτε να αναγνωρίσετε κανένα καλό σε αυτή την κυβέρνηση γιατί σας λείπει το πολιτικό μεγαλείο

Επιμέλεια: Σταύρος Ιωακείμ

Πολιτική

Γεωργιάδης
«Μην ανησυχείτε, η κυβέρνηση και σχεδιάζει, υλοποιεί και παράγει με σταθερή ενέργεια από τις ΑΠΕ επωφελή για τον ελληνικό λαό» απάντησε ο υπουργός Υγείας Άδωνις Γεωργιάδης στον Κυριάκο Βελόπουλο σε όσα ανέφερε ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης σχετικά με θέματα ενέργειας, κατά τη συζήτηση στην Ολομέλεια του σχεδίου νόμου για τη «Σύσταση Ταμείου Καινοτομία- Πρόσβαση σε νέα φάρμακα και θεραπείες- Βελτίωση των υπηρεσιών Υγείας».

Ο υπουργός σχολιάζοντας τις επικριτικές αναφορές του προέδρου της Ελληνικής Λύσης για τη στάση της Ελλάδας απέναντι την Ουκρανία είπε ότι «δεν μπορώ ειλικρινά να καταλάβω πώς μπορεί να διαφωνείτε και να ζητάτε να μην υποστηρίζουμε μια χώρα που μάχεται για την ανεξαρτησία της και να μην καταδικάζουμε μια εισβολή» και πρσέθεσε ότι «όταν εσείς στη Βουλή υποστηρίζετε με τόσο πάθος τον Πούτιν και την παράνομη εισβολή του στην Ουκρανία, δεν εξυπηρετείτε ούτε την εθνική θέση ούτε τα ελληνικά συμφέροντα».

Για την προμήθεια της χώρας φυσικού αερίου ο κ. Γεωργιάδης είπε ότι «η Ελλάδα με τον κάθετο διάδρομο αποτελεί πύλη εισόδου του αμερικανικού LNG και δεν έχει κανένα ζήτημα επάρκειας φυσικού αερίου και ούτε χρειάζεται να αγοράσει από την Ρωσία» και καταλόγισε στον πρόεδρο της Ελληνικής Λύσης ότι «δεν μπορείτε να αναγνωρίσετε κανένα καλό σε αυτή την κυβέρνηση γιατί σας λείπει το πολιτικό μεγαλείο».

Για την παραγωγή ενέργειας από μονάδες λιγνίτη -για τις οποίες ο κ. Βελόπουλος υποστήριξε ότι κακώς τις κλείνουμε- ο υπουργός είπε ότι σε λίγες ημέρες θα παρουσιαστεί μεγάλη έρευνα που έγινε από την Ελληνική Ομοσπονδία Καρκίνου και το Πανεπιστήμιο στη Δυτική Μακεδονία, για την Κοζάνη, που αποδεικνύεται ότι δυστυχώς είναι η περιοχή με τον υψηλότερο δείκτη καρκινοπαθών στη χώρα, με μόνη λογική εξήγηση τη μακροχρόνια χρήση του λιγνήτη και των ρύπων του στον άνθρωπο. «Για αυτό και σκοπεύουμε να χτίσουμε από τους πόρους του Ταμείου της Δίκαιης Μετάβασης μια μεγάλη μονάδα ακτινοθεραπείας για ογκολογικούς ασθενείς, ύψους πολλών εκατομμυρίων ως ένα αντιστάθμισμα του κράτους» είπε ο κ. Γεωργιάδης σχολιάζοντας «μου κάνει εντύπωση που προτιμάτε τον λιγνίτη και τον καρκίνο από τις ανεμογεννήτριες» και τόνισε: «Με την πολιτική της κυβέρνησης της ΝΔ και του κ. Μητσοτάκη η Ελλάδα το 2026 έχει από τις ΑΠΕ φθηνότερη ηλεκτρικό ρεύμα και εξάγουμε σε άλλες χώρες».

Ο κ. Γεωργιάδης, παρατήρησε στον κ. Βελόπουλο ότι για τις εξορύξεις φυσικού αερίου «ο πρωθυπουργός δεν είπε κάτι διαφορετικό σήμερα από την πολιτική που κάνει η ελληνική κυβέρνηση όλο αυτό το διάστημα. Είμαστε η κυβέρνηση που κάνει τις πρώτες εξορύξεις φυσικού αερίου στο Ιόνιο εδώ και 70 χρόνια, προχωράμε τις έρευνες και για νότια της Κρήτης και δεν περιμέναμε την Ελληνική Λύση και εσάς, εάν και σας αναγνωρίζω ότι αυτή την γραμμή την υπηρετείτε εδώ και πολλά χρόνια με συνέπεια και ήσασταν από τους πρώτους».

Ο υπουργός απέρριψε ως «τυμβωρυχία» τις αναφορές του προέδρου της Ελληνικής Λύσης για την τραγωδία της Ηλιούπολη, αποδίδοντας ευθύνες στην κυβέρνηση για την απόγνωση που νιώθουν οι νέοι και καταλόγισε στον πρόεδρο της Ελληνικής Λύσης ότι «δεν μπορείτε να αναγνωρίσετε κανένα καλό σε αυτή την κυβέρνηση γιατί σας λείπει το πολιτικό μεγαλείο».

