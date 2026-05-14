Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης: Αποζημιώσεις 3,6 εκατ. ευρώ σε 226 κτηνοτρόφους για την ευλογιά των αιγοπροβάτων

Σήφης Γαρυφαλάκης

Oικονομία

ευλογιά των αιγοπροβάτων
Προσθέστε το enikos.gr στην Google

Αποζημιώσεις ύψους 3,6 εκατ. ευρώ θα πιστωθούν σήμερα και τις επόμενες ημέρες σε 226 κτηνοτρόφους στις Περιφέρειες Δυτικής Μακεδονίας και Δυτικής Ελλάδας, όπως γνωστοποίησε το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.

Οι αποζημιώσεις αφορούν σε ζώα που θανατώθηκαν στο πλαίσιο εφαρμογής των μέτρων εξάλειψης της επιζωοτίας της ευλογιάς των αιγοπροβάτων.

Συγκεκριμένα, στην Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας καταβάλλονται 164.545,70 ευρώ σε 34 δικαιούχους, ενώ στην Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας καταβάλλονται 3.463.804,30 ευρώ σε 192 δικαιούχους.

Όπως αναφέρει σε ανακοίνωσή του το ΥΠΑΑΤ, στις 28 Απριλίου είχε προηγηθεί η καταβολή 22.757.594,65 ευρώ σε 849 δικαιούχους για αποζημιώσεις κτηνοτρόφων λόγω ευλογιάς των αιγοπροβάτων και αφθώδους πυρετού. Με τη σημερινή καταβολή, οι αποζημιώσεις που έχουν πληρωθεί το 2026 για θανατωθέντα ζώα λόγω επιζωοτιών ανέρχονται συνολικά σε 26.385.944,65 ευρώ.

Τέλος, στις 4 Απριλίου καταβλήθηκαν 4,4 εκατ. ευρώ στις Περιφέρειες για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών που συνδέονται με την εφαρμογή των κτηνιατρικών μέτρων, στο πλαίσιο της αντιμετώπισης της ευλογιάς των αιγοπροβάτων και του αφθώδους πυρετού.

Μοιράσου το:

Προσθέστε το enikos.gr στην Google
σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Λιγότερες από 6 και περισσότερες από 8 ώρες ύπνου συνδέονται με ταχύτερη γήρανση

Ποιες μορφές καρκίνου αυξάνονται ανησυχητικά σε άτομα κάτω των 50 ετών

«Προσβασιμότητα κατ’ οίκον»: Έρχεται νομοθετική ρύθμιση του υπουργείου Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας – Τι θα αναφέρει

Γεωργιάδης: «Αναγνωρίζω πλήρως τα αιτήματα των νοσηλευτών, να μην ανησυχούν» – Πότε θα ανακοινωθούν νέες παρεμβάσεις

Πώς να βελτιώσετε τη διάρκεια μπαταρίας του smartwatch σας με μια απλή αλλαγή

Ήταν οι παλιρροϊκές δυνάμεις στον Άρη αρκετά ισχυρές για να διαμορφώσουν το τοπίο του; – Τι αποκαλύπτει νέα μελέτη
περισσότερα
12:22 , Πέμπτη 14 Μαΐου 2026

«Chios Pass 2026»- «Kythira Pass 2026»: Μέχρι πότε μπορείτε να κάνετε αιτήσεις – Όλες οι λεπτομέρειες για τα vouchers διακοπών

Από σήμερα Πέμπτη, 14 Μαΐου 2026 έως και τη Δευτέρα, 18 Μαΐου μπορούν οι πολίτες να υποβάλλουν...
08:50 , Πέμπτη 14 Μαΐου 2026

Επίδομα παιδιού 2026: Σε ποια δόση θα πρέπει να υποβάλετε νέα φορολογική δήλωση και ποια λάθη κοστίζουν χρήματα

Την Παρασκευή, 29 Μαΐου 2026 θα πληρώσει ο ΟΠΕΚΑ μέσω της προπληρωμένης κάρτας τη δεύτερη διμη...
07:55 , Πέμπτη 14 Μαΐου 2026

Εφορία: Στέλνει τον «λογαριασμό» σε 12.000 φορολογούμενους για αδήλωτα εισοδήματα – Πιάστηκαν στη… φάκα των ηλεκτρονικών διασταυρώσεων

«Τρέχει» να προλάβει τυχόν παραγραφές υποθέσεων η ΑΑΔΕ και στέλνει τον… λογαριασμό στους...
07:47 , Πέμπτη 14 Μαΐου 2026

«Chios Pass 2026» – «Kythira Pass 2026»: Από σήμερα οι αιτήσεις για τα vouchers διακοπών των 300 ευρώ – Ποιοι τα δικαιούνται

Αρχίζουν από σήμερα οι αιτήσεις για τη συμμετοχή στο πρόγραμμα «Chios Pass 2026» και «Kythira ...
MUST READ

Δολοφονία στην Κρήτη: «Αν είχα 1.000 σφαίρες, θα του τις “έριχνα”» είπε ο 54χρονος δράστης – Η χάρη που ζήτησε από τους αστυνομικούς

LIVE – 70η ημέρα πολέμου ΗΠΑ – Ισραήλ με Ιράν – Όλες οι εξελίξεις στη Μέση Ανατολή

«Χαμόγελο του Παιδιού» στο enikos.gr για τον πατέρα που βιντεοσκόπησε στο TikTok τον γιο του να πυροβολεί: 60% αύξηση των αναφορών παραβατικότητας ανηλίκων μέσω social media