Άνω Λιόσια: Επίθεση ομάδας Ρομά σε αστυνομικούς – Τραυματίστηκε ένας άνδρας της ΔΙΑΣ

Επίθεση από ομάδα Ρομά με πέτρες, μπουκάλια και ξύλα δέχτηκαν αστυνομικοί της ΔΙΑΣ, ύστερα από καταδίωξη ύποπτου οχήματος στα Άνω Λιόσια. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, ένας αστυνομικός τραυματίστηκε από πέτρες ενώ δέχτηκε και δαγκωματιά.

Πηγές αναφέρουν ότι το επεισόδιο ξεκίνησε, όταν αστυνομικοί επιχείρησαν να πραγματοποιήσουν έλεγχο σε ύποπτο όχημα που κινείτο στην περιοχή. Ο οδηγός ανέπτυξε ταχύτητα, με τους αστυνομικούς να ξεκινούν καταδίωξη που κατέληξε στην οδό Αναγεννήσεως.

Εκεί, οι αστυνομικοί φέρονται να δέχτηκαν επίθεση από μία ομάδα Ρομά, οι οποίοι βγήκαν από καταυλισμό που βρίσκεται στην περιοχή. Ακολούθησε μεγάλη αναστάτωση, ενώ κατά τη διάρκεια των επεισοδίων τραυματίστηκε και αστυνομικός της ΔΙΑΣ, ο οποίος διακομίστηκε στο 401 Στρατιωτικό Νοσοκομείο για την παροχή των πρώτων βοηθειών.

Σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, οι αστυνομικές αρχές έχουν προχωρήσει σε προσαγωγές, ανάμεσα στους οποίους και ο οδηγός του οχήματος που επιχείρησε να αποφύγει τον έλεγχο με αποτέλεσμα να ακολουθήσει καταδίωξη.

