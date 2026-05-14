Θεσσαλονίκη: «Δεν μπορούσα να φανταστώ ότι για τα περιστέρια θα έφτανε στο έγκλημα» – Στη φυλακή ο συνεργός για τη δολοφονία του 54χρονου

Τον δρόμο για τις φυλακές έδειξαν ανακριτής και εισαγγελέας στον 43χρονο που κατηγορείται για άμεση συνέργεια στην ανθρωποκτονία 54χρονου στην περιοχή Μαλγάρων – Κυμίνων, έξω από τη Θεσσαλονίκη.

Οι δύο δράστες φαίνεται πως δολοφόνησαν τον 54χρονο με αφορμή… την κλοπή περιστεριών, ενώ στη συνέχεια πέταξαν το άψυχο σώμα του στον ποταμό Λουδία, χωρίς να έχει εντοπιστεί μέχρι στιγμής.

Ο 43χρονος απολογήθηκε σήμερα στον 7ο τακτικό ανακριτή Θεσσαλονίκης και αρνήθηκε την κατηγορία που του αποδίδεται. Ισχυρίστηκε ότι προσπάθησε να αποτρέψει τον 44χρονο από το να πυροβολήσει το θύμα, αλλά αυτό δεν κατέστη εφικτό, ενώ ομολόγησε ότι πέταξαν το πτώμα στον ποταμό.

«Προσπάθησα να τον αποτρέψω, παίρνοντάς του το πιστόλι»

«Δεν μπορούσα σε καμία περίπτωση να φανταστώ ότι για τα περιστέρια θα έφτανε ο συγκατηγορούμενος μου στο σημείο να αφαιρέσει ανθρώπινη ζωή. Προσπάθησα να τον αποτρέψω, παίρνοντάς του το πιστόλι, αλλά κατάφερε να μου το αρπάξει και να πυροβολήσει. Πάγωσα αλλά δεν μπορούσα να κάνω τίποτα, αναγκάστηκα να τον ακολουθήσω κι έτσι πήγαμε και πετάξαμε το πτώμα στον ποταμό Λουδία» φέρεται να είπε στην απολογία του, σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ, ενώ παραδέχτηκε πως είχε κάνει προηγουμένως χρήση ναρκωτικών, μαζί με τον 44χρονο.

Μετά την απολογία του κρίθηκε προφυλακιστέος, με τη σύμφωνη γνώμη εισαγγελέα και ανακριτή.

Αύριο απολογείται ο 44χρονος

Στο μεταξύ, ο 44χρονος φυσικός δράστης της δολοφονίας ζήτησε και πήρε νέα προθεσμία για να απολογηθεί το μεσημέρι της Παρασκευής (15/5) στον ανακριτή.