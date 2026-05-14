Παναθηναϊκός: Χωρίς κόσμο το «αντίο» στη Λεωφόρο

Ο Παναθηναϊκός δεν θα έχει την υποστήριξη του κόσμου του στο κυριακάτικο (17/5, 19:30) ντέρμπι με τον ΠΑΟΚ στο «Απόστολος Νικολαΐδης» για την 6η και τελευταία αγωνιστική των πλέι οφ στις θέσεις 1-4 της Super League…

Και αυτό γιατί το αίτημα του «τριφυλλιού» για αναστολή εφαρμογής της απόφασης της ΔΕΑΒ, απορρίφθηκε. Έτσι, την Κυριακή οι «πράσινοι» θα υποδεχθούν κεκλεισμένων των θυρών τον ΠΑΟΚ, στο τελευταίο παιχνίδι τους στο γήπεδο της Λεωφόρου. Ο Παναθηναϊκός θα αποχαιρετήσει σε αυτό το ματς την ιστορική έδρα του, καθώς το Ολυμπιακό στάδιο της Αθήνας θα φιλοξενήσει το «τριφύλλι» για τις υποχρεώσεις των «πρασίνων» σε όλες τις διοργανώσεις της σεζόν 2026-27, η οποία θα είναι και η τελευταία, πριν την μόνιμη εγκατάσταση της ομάδας στο νέο υπερσύγχρονο γήπεδο που κατασκευάζεται στην περιοχή του Βοτανικού.

Υπενθυμίζεται ότι η Διαρκής Επιτροπή Αντιμετώπισης Βίας είχε τιμωρήσει την «πράσινη» ΠΑΕ με μία αγωνιστική κεκλεισμένων των θυρών, εξαιτίας της ρίψης δύο κροτίδων από τη θύρα 13 και πέντε πυροτεχνημάτων από τη θύρα 7, κατά τη διάρκεια της αναμέτρησης με την ΑΕΚ, για την 3η αγωνιστική των πλέι οφ της Super League, που διεξήχθη την Κυριακή 3 Μαΐου στο γήπεδο «Απόστολος Νικολαϊδης».