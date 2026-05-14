Παναθηναϊκός: Χωρίς κόσμο το «αντίο» στη Λεωφόρο

Σήφης Γαρυφαλάκης

Αθλητισμός

Παναθηναϊκός, Λεωφόρος
Προσθέστε το enikos.gr στην Google

Ο Παναθηναϊκός δεν θα έχει την υποστήριξη του κόσμου του στο κυριακάτικο (17/5, 19:30) ντέρμπι με τον ΠΑΟΚ στο «Απόστολος Νικολαΐδης» για την 6η και τελευταία αγωνιστική των πλέι οφ στις θέσεις 1-4 της Super League…

Και αυτό γιατί το αίτημα του «τριφυλλιού» για αναστολή εφαρμογής της απόφασης της ΔΕΑΒ, απορρίφθηκε. Έτσι, την Κυριακή οι «πράσινοι» θα υποδεχθούν κεκλεισμένων των θυρών τον ΠΑΟΚ, στο τελευταίο παιχνίδι τους στο γήπεδο της Λεωφόρου. Ο Παναθηναϊκός θα αποχαιρετήσει σε αυτό το ματς την ιστορική έδρα του, καθώς το Ολυμπιακό στάδιο της Αθήνας θα φιλοξενήσει το «τριφύλλι» για τις υποχρεώσεις των «πρασίνων» σε όλες τις διοργανώσεις της σεζόν 2026-27, η οποία θα είναι και η τελευταία, πριν την μόνιμη εγκατάσταση της ομάδας στο νέο υπερσύγχρονο γήπεδο που κατασκευάζεται στην περιοχή του Βοτανικού.

Υπενθυμίζεται ότι η Διαρκής Επιτροπή Αντιμετώπισης Βίας είχε τιμωρήσει την «πράσινη» ΠΑΕ με μία αγωνιστική κεκλεισμένων των θυρών, εξαιτίας της ρίψης δύο κροτίδων από τη θύρα 13 και πέντε πυροτεχνημάτων από τη θύρα 7, κατά τη διάρκεια της αναμέτρησης με την ΑΕΚ, για την 3η αγωνιστική των πλέι οφ της Super League, που διεξήχθη την Κυριακή 3 Μαΐου στο γήπεδο «Απόστολος Νικολαϊδης».

Μοιράσου το:

Προσθέστε το enikos.gr στην Google
σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Αρνητικός στον χανταϊό ο επιβάτης του κρουαζιερόπλοιου που βρίσκεται σε καραντίνα στο «Αττικόν»

4 απρόσμενα θρεπτικά συστατικά που βοηθούν να διατηρήσετε τη μυϊκή σας μάζα και να έχετε γερά οστά μετά τα 30

ΥΠΑΑΤ: Διπλή παρέμβαση για τη στήριξη της κτηνοτροφίας και τον εκσυγχρονισμό του συστήματος ιχνηλασιμότητας του ζωικού κεφα...

Ρεύμα: Τι δείχνουν τα νέα στοιχεία για την τιμή στη χώρα μας

Πώς να βελτιώσετε τη διάρκεια μπαταρίας του smartwatch σας με μια απλή αλλαγή

Ήταν οι παλιρροϊκές δυνάμεις στον Άρη αρκετά ισχυρές για να διαμορφώσουν το τοπίο του; – Τι αποκαλύπτει νέα μελέτη
περισσότερα
01:10 , Πέμπτη 14 Μαΐου 2026

«Σπόντες» για τη διαιτησία από Άταμαν: «Σούταραν 29 βολές και εμείς μόλις οκτώ» – Αποχώρησε σε ερώτηση αν θα μείνει στον πάγκο

Παράπονα για τη διαιτησία του αγώνα του Παναθηναϊκού με τη Βαλένθια, εξέφρασε ο προπονητής των...
00:25 , Πέμπτη 14 Μαΐου 2026

Euroleague: Ολυμπιακός-Φενέρμπαχτσε και Βαλένθια-Ρεάλ Μαδρίτης τα ζευγάρια των ημιτελικών του Final Four της Αθήνας – Η ημέρα και οι ώρες των αγώνων

Η Βαλένθια νίκησε τον Παναθηναϊκό με 81-64 στο 5ο παιχνίδι των πλέι οφ της Euroleague και εξασ...
23:58 , Τετάρτη 13 Μαΐου 2026

Βαλένθια – Παναθηναϊκός 81-64: «Πράσινο» χαρακίρι στην Ισπανία και… εκτός από το Final Four της Αθήνας

Ο Παναθηναϊκός AKTOR ολοκλήρωσε την ευρωπαϊκή του πορεία στην Ισπανία, καθώς ηττήθηκε από τη Β...
23:40 , Τετάρτη 13 Μαΐου 2026

Πόλο: Στο final-4 του Champions League και φέτος ο Ολυμπιακός – Κέρδισε στα πέναλτι την Μπρέσια

Ο Ολυμπιακός επικράτησε απόψε στην Ιταλία της Μπρέσια με 17-16 στα πέναλτι (κανονικός αγώνας 1...
MUST READ

Δολοφονία στην Κρήτη: «Αν είχα 1.000 σφαίρες, θα του τις “έριχνα”» είπε ο 54χρονος δράστης – Η χάρη που ζήτησε από τους αστυνομικούς

LIVE – 70η ημέρα πολέμου ΗΠΑ – Ισραήλ με Ιράν – Όλες οι εξελίξεις στη Μέση Ανατολή

«Χαμόγελο του Παιδιού» στο enikos.gr για τον πατέρα που βιντεοσκόπησε στο TikTok τον γιο του να πυροβολεί: 60% αύξηση των αναφορών παραβατικότητας ανηλίκων μέσω social media