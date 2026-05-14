Τέμπη: Αίτημα δύο οικογενειών θυμάτων για αναβάθμιση του κατηγορητηρίου σε βάρος του Κώστα Αχ. Καραμανλή

Σήφης Γαρυφαλάκης

Κοινωνία

Κώστας Αχ. Καραμανλής, Τέμπη
Προσθέστε το enikos.gr στην Google

Αίτημα για την αναβάθμιση του κατηγορητηρίου σε βάρος του πρώην υπουργού Μεταφορών, Κώστα Αχ. Καραμανλή, κατέθεσαν στον Εφέτη Ανακριτή, οι οικογένειες Μπόζο και Κυριακίδη, στην υπόθεση της τραγωδίας στα Τέμπη.

Σύμφωνα με τον ΑΝΤ1, ο Άγγελος Μπόζο, γιος του Παβλίνι Μπόζο, και η Μαρία Χατζηκωνσταντίνου, δικηγόρος των δύο οικογενειών (Μπόζο και Κυριακίδη) βρέθηκαν σήμερα το πρωί στον Άρειο Πάγο, προκειμένου να κάνουν δήλωση παράστασης προς υποστήριξη κατηγορίας, και να αιτηθούν την αναβάθμιση του κατηγορητηρίου και από παράβαση καθήκοντος να γίνει ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο.

Ο Άγγελος Μπόζο και η Μαρία Χατζηκωνσταντίνου είχαν μαζί τους υπόμνημα στο οποίο εξηγούν αναλυτικά τους λόγους του αιτήματός τους, ενώ κατέθεσαν έγγραφα και αποδεικτικά στον Ειδικό Εφέτη Ανακριτή.

Ο Άγγελος δήλωσε στον ΑΝΤ1 όταν ταξίδεψε από την Ελβετία μόνο για 2 ώρες, προκειμένου να κανει τη διαδικασία αυτή «για την ψυχή του πατέρα του».

Από την πλευρά της, η Μαρία Χατζηκωνσταντίνου τόνισε ότι τις επόμενες ημέρες θα προχωρήσουν κι σε άλλες νομικές κινήσεις προς τα πρόσωπα που ψήφισαν ώστε ο πρώην υπουργός Μεταφορών, Κώστας Αχ. Καραμανλής, να κατηγορείται μόνο για παράβαση καθήκοντος.

Μοιράσου το:

Προσθέστε το enikos.gr στην Google
σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Αρνητικός στον χανταϊό ο επιβάτης του κρουαζιερόπλοιου που βρίσκεται σε καραντίνα στο «Αττικόν»

4 απρόσμενα θρεπτικά συστατικά που βοηθούν να διατηρήσετε τη μυϊκή σας μάζα και να έχετε γερά οστά μετά τα 30

ΥΠΑΑΤ: Διπλή παρέμβαση για τη στήριξη της κτηνοτροφίας και τον εκσυγχρονισμό του συστήματος ιχνηλασιμότητας του ζωικού κεφα...

Ρεύμα: Τι δείχνουν τα νέα στοιχεία για την τιμή στη χώρα μας

Πώς να βελτιώσετε τη διάρκεια μπαταρίας του smartwatch σας με μια απλή αλλαγή

Ήταν οι παλιρροϊκές δυνάμεις στον Άρη αρκετά ισχυρές για να διαμορφώσουν το τοπίο του; – Τι αποκαλύπτει νέα μελέτη
περισσότερα
16:56 , Πέμπτη 14 Μαΐου 2026

Ιωάννινα: Λύκος εμφανίστηκε στον παραλίμνιο πεζόδρομο – ΒΙΝΤΕΟ

Ανησυχία προκαλεί η εμφάνιση πιθανά λύκου την Τετάρτη στον παραλίμνιο πεζόδρομο των Ιωαννίνων,...
16:56 , Πέμπτη 14 Μαΐου 2026

Άνω Λιόσια: Επίθεση ομάδας Ρομά σε αστυνομικούς – Τραυματίστηκε ένας άνδρας της ΔΙΑΣ

Επίθεση από ομάδα Ρομά με πέτρες, μπουκάλια και ξύλα δέχτηκαν αστυνομικοί της ΔΙΑΣ, ύστερα από...
16:06 , Πέμπτη 14 Μαΐου 2026

Τραυματίστηκε 16χρονος μαθητής σε τροχαίο στη Χαλκίδα – Νοσηλεύεται στο νοσοκομείο

Σοβαρό τροχαίο σημειώθηκε το πρωί της Τετάρτης στη Λεωφόρο Μακαρίου στη Χαλκίδα. Αυτοκίνητο πο...
15:52 , Πέμπτη 14 Μαΐου 2026

Λαμία: Οχιά δάγκωσε 75χρονο, νοσηλεύεται στη ΜΕΘ

Στη ΜΕΘ του νοσοκομείου Λαμίας νοσηλεύεται ένας 75χρονος, που τον δάγκωσε οχιά, το απόγευμα τη...
MUST READ

Δολοφονία στην Κρήτη: «Αν είχα 1.000 σφαίρες, θα του τις “έριχνα”» είπε ο 54χρονος δράστης – Η χάρη που ζήτησε από τους αστυνομικούς

LIVE – 70η ημέρα πολέμου ΗΠΑ – Ισραήλ με Ιράν – Όλες οι εξελίξεις στη Μέση Ανατολή

«Χαμόγελο του Παιδιού» στο enikos.gr για τον πατέρα που βιντεοσκόπησε στο TikTok τον γιο του να πυροβολεί: 60% αύξηση των αναφορών παραβατικότητας ανηλίκων μέσω social media