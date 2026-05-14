Τέμπη: Αίτημα δύο οικογενειών θυμάτων για αναβάθμιση του κατηγορητηρίου σε βάρος του Κώστα Αχ. Καραμανλή

Αίτημα για την αναβάθμιση του κατηγορητηρίου σε βάρος του πρώην υπουργού Μεταφορών, Κώστα Αχ. Καραμανλή, κατέθεσαν στον Εφέτη Ανακριτή, οι οικογένειες Μπόζο και Κυριακίδη, στην υπόθεση της τραγωδίας στα Τέμπη.

Σύμφωνα με τον ΑΝΤ1, ο Άγγελος Μπόζο, γιος του Παβλίνι Μπόζο, και η Μαρία Χατζηκωνσταντίνου, δικηγόρος των δύο οικογενειών (Μπόζο και Κυριακίδη) βρέθηκαν σήμερα το πρωί στον Άρειο Πάγο, προκειμένου να κάνουν δήλωση παράστασης προς υποστήριξη κατηγορίας, και να αιτηθούν την αναβάθμιση του κατηγορητηρίου και από παράβαση καθήκοντος να γίνει ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο.

Ο Άγγελος Μπόζο και η Μαρία Χατζηκωνσταντίνου είχαν μαζί τους υπόμνημα στο οποίο εξηγούν αναλυτικά τους λόγους του αιτήματός τους, ενώ κατέθεσαν έγγραφα και αποδεικτικά στον Ειδικό Εφέτη Ανακριτή.

Ο Άγγελος δήλωσε στον ΑΝΤ1 όταν ταξίδεψε από την Ελβετία μόνο για 2 ώρες, προκειμένου να κανει τη διαδικασία αυτή «για την ψυχή του πατέρα του».

Από την πλευρά της, η Μαρία Χατζηκωνσταντίνου τόνισε ότι τις επόμενες ημέρες θα προχωρήσουν κι σε άλλες νομικές κινήσεις προς τα πρόσωπα που ψήφισαν ώστε ο πρώην υπουργός Μεταφορών, Κώστας Αχ. Καραμανλής, να κατηγορείται μόνο για παράβαση καθήκοντος.