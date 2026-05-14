Εμφύλιος στους Εργατικούς: Ο Στρίτινγκ εγκαταλείπει την κυβέρνηση και πιέζει τον Στάρμερ προς την έξοδο

Ο Γουές Στρίτινγκ παραιτήθηκε από τη θέση του υπουργού Υγείας της κυβέρνησης του Κιρ Στάρμερ και κάλεσε δημόσια τον Βρετανό πρωθυπουργό να αποχωρήσει από την ηγεσία των Εργατικών, δηλώνοντας πως θα ήταν «ανέντιμο» να παραμείνει στην κυβέρνηση υπό τις παρούσες συνθήκες.

Ο Στρίτινγκ, που ανήκει στη δεξιά πτέρυγα του κόμματος, ξεκαθάρισε ότι δεν σκοπεύει άμεσα να αμφισβητήσει τον Στάρμερ σε εσωκομματική ψηφοφορία, ωστόσο υποστήριξε ότι πρέπει να ανοίξει μία ευρεία κούρσα διαδοχής με πολλούς υποψηφίους. Με τη στάση του αυτή άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο να διεκδικήσει την ηγεσία και ο δήμαρχος του Μάντσεστερ, Άντι Μπέρναμ.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο Στρίτινγκ συγκέντρωνε εδώ και καιρό υποστήριξη από βουλευτές των Εργατικών και τις τελευταίες ημέρες επιχειρούσε να εξασφαλίσει τις απαραίτητες υπογραφές για πιθανή εσωκομματική πρόκληση. Συνεργάτες του υποστήριζαν πάντως ότι δεν επιθυμούσε να κινηθεί ευθέως εναντίον του Στάρμερ, αλλά να συμμετάσχει σε μια διαδικασία διαδοχής μόνο αν ο πρωθυπουργός αποφάσιζε να παραιτηθεί.

Το γεγονός ότι δεν προχώρησε άμεσα σε επίσημη πρόκληση θεωρείται ένδειξη πως δεν κατάφερε να εξασφαλίσει την απαιτούμενη στήριξη των 81 βουλευτών που χρειάζονται για να ξεκινήσει διαδικασία αμφισβήτησης εν ενεργεία ηγέτη των Εργατικών.

Εσωκομματικός αναβρασμός στους Εργατικούς

Μια πιθανή μάχη διαδοχής θα μπορούσε να ανοίξει τον δρόμο και για άλλες υποψηφιότητες, όπως της πρώην αντιπροέδρου της κυβέρνησης Άντζελα Ρέινερ και του υπουργού Ενέργειας Εντ Μίλιμπαντ, υποστηρίζει η Τζέσικα Έλγκοτ σε ανάλυση της στον Guardian.

Ο Μπέρναμ, από την πλευρά του, θα χρειαζόταν να εκλεγεί πρώτα βουλευτής μέσω επαναληπτικής εκλογής για να μπορέσει να διεκδικήσει επίσημα την ηγεσία του κόμματος. Σύμφωνα με συμμάχους του, εξετάζονταν ήδη ορισμένες πιθανές έδρες, αν και κάποιες επιλογές φαίνεται πως δεν προχώρησαν.

Στην επιστολή παραίτησής του, ο Στρίτινγκ επέκρινε ευθέως τον Στάρμερ για την επιμονή του να παραμείνει στην ηγεσία, κατηγορώντας τον για «βαριά και αυταρχική αντιμετώπιση απέναντι στις διαφωνίες».

Όπως ανέφερε: «Είναι πλέον σαφές ότι δεν θα οδηγήσετε το Εργατικό Κόμμα στις επόμενες γενικές εκλογές και ότι οι βουλευτές και τα συνδικάτα επιθυμούν η συζήτηση για το μέλλον να γίνει μάχη ιδεών και όχι προσωπικών αντιπαραθέσεων ή μικροκομματισμού».

Ο ίδιος αποκάλυψε ότι είχε συναντηθεί με τον Στάρμερ την Τρίτη και του είχε δηλώσει πως δεν τον εμπιστεύεται πλέον πολιτικά. Η συνάντηση διήρκεσε μόλις 15 λεπτά, με τον πρωθυπουργό να ξεκαθαρίζει ότι θα πολεμήσει οποιαδήποτε προσπάθεια απομάκρυνσής του.

Αυξάνονται οι πιέσεις προς τον Στάρμερ

Την ίδια στιγμή, στενοί υπουργικοί σύμμαχοι του Στρίτινγκ, όπως η Τζες Φίλιπς, ο Ζουμπίρ Άχμεντ και ο Άλεξ Ντέιβις Τζόουνς, αποχώρησαν επίσης από τις θέσεις τους ζητώντας την παραίτηση του Στάρμερ.

Αρκετοί ακόμη βουλευτές και στελέχη των Εργατικών, μεταξύ αυτών οι Μέλανι Γουόρντ, Τζο Μόρις, Κρις Κέρτις, Άλαν Γκέμελ και Τζας Άθγουαλ, έχουν επίσης καλέσει τον πρωθυπουργό να αποχωρήσει.

Αν ο Στάρμερ δεν παραιτηθεί, τότε θα βρεθεί αυτόματα στο ψηφοδέλτιο οποιασδήποτε εσωκομματικής αναμέτρησης. Σύμμαχοί του διαμηνύουν πως είναι αποφασισμένος να παραμείνει και να δώσει μάχη για την ηγεσία. Μια τέτοια εξέλιξη θα αποτελούσε πρωτοφανές γεγονός για τους Εργατικούς, καθώς ποτέ μέχρι σήμερα δεν έχει επιχειρηθεί η απομάκρυνση εν ενεργεία πρωθυπουργού του κόμματος μέσω εσωκομματικής πρόκλησης.

Η κρίση έρχεται μόλις δύο χρόνια μετά τη σαρωτική εκλογική νίκη των Εργατικών, με τον Στάρμερ να βρίσκεται πλέον αντιμέτωπος με ιστορικά χαμηλά ποσοστά δημοτικότητας.

Ο Στρίτινγκ απέδωσε την απομάκρυνση των ψηφοφόρων από το κόμμα κυρίως στην ηγεσία Στάρμερ, αναφερόμενος σε πολιτικές επιλογές όπως η περικοπή του επιδόματος θέρμανσης για τους ηλικιωμένους αλλά και στην αμφιλεγόμενη ομιλία περί «νησιού ξένων».

«Όπου χρειαζόμαστε όραμα, υπάρχει κενό. Όπου χρειαζόμαστε κατεύθυνση, υπάρχει στασιμότητα», ανέφερε χαρακτηριστικά.

«Παράλυση» στο κόμμα και παρασκηνιακές πιέσεις

Παρά τις εξελίξεις, πηγές της Ντάουνινγκ Στριτ υποστήριζαν ότι ο Στρίτινγκ δεν διαθέτει την απαιτούμενη στήριξη για επίσημη πρόκληση.

Βουλευτές των Εργατικών ανέφεραν ότι συνεργάτες του προσπαθούσαν μέχρι αργά το βράδυ να συγκεντρώσουν υπογραφές υπέρ του, χωρίς όμως επιτυχία.

Παράλληλα, ο υπουργός Ντάρεν Τζόουνς φέρεται να πέρασε έξι ώρες σε επαφές με βουλευτές που σκέφτονταν να στηρίξουν τον Στρίτινγκ, πείθοντας αρκετούς να αποσύρουν την υποστήριξή τους.

Την ίδια ώρα, αρκετοί υπουργοί και βουλευτές που συναντήθηκαν με τον Στάρμερ εμφανίζονται δυσαρεστημένοι με την πορεία της κυβέρνησης. Σύμφωνα με πληροφορίες, ακόμη και ο υπουργός Τζος ΜακΆλιστερ φέρεται να ζήτησε από τον πρωθυπουργό να παρουσιάσει χρονοδιάγραμμα αποχώρησης.

Βουλευτές περιέγραφαν την κατάσταση στους Εργατικούς ως «παράλυση», με πολλούς να επιθυμούν μια οργανωμένη διαδικασία διαδοχής, χωρίς όμως να είναι έτοιμοι να στηρίξουν ανοιχτά ούτε τον Στρίτινγκ ούτε την παραμονή του Στάρμερ.