Βουλή: Κόντρα Χρηστίδη-Αγαπηδάκη για το «μασαμπούκωσε» του Γεωργιάδη – ΒΙΝΤΕΟ

Κόντρα ξέσπασε στη Βουλή μεταξύ του κοινοβουλευτικού εκπροσώπου του ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ, Παύλου Χρηστίδη, και της αναπληρώτριας υπουργός Υγείας, Ειρήνης Αγαπηδάκη, με αφορμή την επίθεση που εξαπέλυσε ο Άδωνις Γεωργιάδης στον Νίκο Ανδρουλάκη.

Απαντώντας στα όσα υποστήριξε ο υπουργός Υγείας για τον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ, ο Παύλος Χρηστίδης ανέφερε: «Δεν έχω συνηθίσει να μιλώ για πρόσωπα που λείπουν από την αίθουσα αλλά δεν είναι δική μου επιλογή. Ο κ. Γεωργιάδης αποχώρησε προφανώς γιατί γνωρίζει ότι δεν έχει άλλο δικαίωμα παρέμβασης. Επέλεξε να πει αυτά που είπε, υβριστικά, σε ένα επίπεδο το οποίο πιστεύω ότι πρέπει να αφήσουμε στην άκρη της Βουλής, ρίχνοντας λάσπη στον ανεμιστήρα και μπερδεύοντας υποθέσεις που δεν έχει καμία σχέση η μία με την άλλη».

«Για τον κ. Ανδρουλάκη και όσα είπε ο κ. Γεωργιάδης θα αποφασίσει η δικαιοσύνη, διότι, όπως είπαμε πριν, ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ θα προσφύγει στη δικαιοσύνη» πρόσθεσε.

«Αλλά ειλικρινά πόση τρικυμία μπορεί να έχει ένας υπουργός στο μυαλό, όταν μπερδεύει μία υπόθεση της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας με το ζήτημα το οποίο ανέφερε για τον κ. Ανδρουλάκη. Πόση λάσπη στον ανεμιστήρα να ρίξει μία κυβέρνηση απέναντι στον αρχηγό της αξιωματικής αντιπολίτευσης, ο οποίος θέτει τα ίδια ερωτήματα για κάθαρση, δικαιοσύνη, διαφάνεια, διαύγεια, για τα χρήματα του ελληνικού λαού; Τι φοβάται ο κ. Γεωργιάδης;» συμπλήρωσε ο Παύλος Χρηστίδης.

Αγαπηδάκη: «Ο αρχηγός σας είναι βαρέως εκτεθειμένος»

«Ο αρχηγός σας είναι βαρέως εκτεθειμένος. Προσπαθείτε λοιπόν να βελτιώσετε αυτήν την έκθεση και να τον υπερασπιστείτε με κάποιον τρόπο» απάντησε η αναπληρώτρια υπουργός Υγείας, Ειρήνη Αγαπηδάκη.

Και συνέχισε: «Αναρωτιέμαι όμως αν αξίζει αυτό που κάνετε σήμερα; Διότι διολισθαίνετε σε χειρότερο λαϊκισμό αυτόν που υποτίθεται ότι έρχεστε εδώ να μας κατηγορήσετε. Κ. Χρηστίδη διαστρεβλώσατε τα όσα είπε ο κ. Γεωργιάδης, ξεκινήσατε μία κασέτα με ΟΠΕΚΕΠΕ, υποκλοπές, κ.α. για να θολώσετε το τοπίο. Πώς μιλάτε έτσι; […] Με όλη την επιείκεια που μπορώ να έχω σε έναν νέο πολιτικό που καλείται σήμερα να υπερασπιστεί τον αρχηγό, ο οποίος είναι σε μία πολύ δύσκολη θέση, ειλικρινά ξεπερνά τα όρια του υπερασπίσιμου όλο αυτό που κάνετε. Καλό είναι να αφήσετε τον ίδιο να μιλήσει».

Χρηστίδης: «Ασπάζεστε την πολιτική αντίληψη του υπουργού Υγείας;»

«Ακούμε φοβερά πράγματα εδώ. Κα Αγαπηδάκη ακούσατε τον κ. Γεωργιάδη να λέει το “Μασαμπούκωσε “; Ασπάζεστε αυτήν την πολιτική αντίληψη του υπουργού Υγείας. Χρησιμοποιείτε για τους πολιτικούς σας αντιπάλους την λέξη “Μασαμπούκωσε”; Όταν το 2010 ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ κέρδισε έναν διαγωνισμό με 8 άλλους αντιπάλους, θεωρείτε ότι “Μασαμπούκωσε”; Θα μας κάνετε κριτική για τον τρόπο με τον οποίο εκφραζόμαστε και τον πολιτικό ήθο που εκφράζουμε;» ανταπάντησε ο Παύλος Χρηστίδης.

Αγαπηδάκη: «Δεν γίνεται να έχουμε δύο μέτρα και δύο σταθμά»

«Κ. Χρηστίδη αυτό που είπατε, ο τρόπος που επιλέξατε να απαντήσετε, επιβεβαιώνει αυτό που ανέφερα πριν. Ότι δηλαδή είναι δύσκολα υπερασπίσιμη όλη αυτή η κατάσταση. Και πιστεύω προσωπικά ότι δεν χρειαζόταν καν να το κάνετε. Σταθήκατε σε μία λέξη του Άδωνι Γεωργιάδη για να πάτε στις δολοφονίες χαρακτήρων, στις απευθείας αναθέσεις και δεν ξέρω τι άλλο θα ακούσουμε εδώ, αρκεί να μην επιστρέψουμε στην ουσία. Που είναι ότι ειπώθηκαν κάποια συγκεκριμένα πράγματα από τον υπουργό Υγείας σε σχέση με το Πόθεν Έσχες του κ. Ανδρουλάκη. Δεν γίνεται να έχουμε δύο μέτρα και δύο σταθμά. Πολιτικό είναι το θέμα όχι ποινικό», απάντησε από την πλευρά της η κα. Αγαπηδάκη, κάνοντας λόγο για πολιτικό θέμα.