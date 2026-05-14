Κασσελάκης στον Realfm 97,8: Μετεκλογικά, δημοκρατικά, είμαστε εδώ για να αποτελέσουμε μέρος της λύσης – Τι είπε για τον Αλέξη Τσίπρα

Για την Κεντροαριστερά, τον Αλέξη Τσίπρα και το ενδεχόμενο μετεκλογικών συνεργασιών μίλησε ο πρόεδρος του κόμματος «Δημοκράτες-Προοδευτικό Κέντρο» Στέφανος Κασσελάκης στην εκπομπή του Νίκου Χατζηνικολάου στον Realfm 97,8.

Ο κ. Κασσελάκης, ο οποίος βρέθηκε στη Λάρισα, όπου είχε συνάντηση με κτηνοτρόφους, έκανε λόγο για ωρολογιακή βόμβα όσον αφορά στο ζήτημα της ευλογιάς και κατάρρευση του πρωτογενούς τομέα.

«Έχουμε ένα τεράστιο θέμα στον πρωτογενή τομέα, το οποίο πηγάζει από τον ΟΠΕΚΕΠΕ, όχι τόσο πολύ για τα κονδύλια, τα οποία φαγώθηκαν παράνομα, αλλά από το γεγονός ότι δεν έχουμε μητρώο ζώων και συνεπώς δεν μπορούμε να ελέγξουμε ένα ζήτημα, όπως είναι ένας ιός.

Και το ζήτημα είναι ότι αυτό επηρεάζει τη θέση της χώρας μας για την εξαγωγή της φέτας. Πάρα πολλοί παραγωγοί βρίσκονται σε ένα αδιέξοδο, γιατί από τη μία έχουν εκριζώσει το ζωικό τους κεφάλαιο, από την άλλη δεν μπορούν να ξαναρχίσουν, διότι δεν έχει καταγραφεί ακριβώς πού βρίσκεται τι. Και συγχρόνως, για να μην γίνει ενδημικό το ζήτημα, η χώρα δεν μπορεί τυπικά να προχωρήσει σε εμβολιασμούς, υπάρχει μια μαύρη αγορά με εμβόλια, είναι ένα μπάχαλο, ένα χάος», είπε αρχικά ο κ. Κασσελάκης.

«Με ρωτάνε όλη την ώρα, τι θα κάνατε διαφορετικά. Η απάντηση είναι ότι θα έκανα διαφορετικά την αρχή του κακού, θα την αλλάζαμε για να μην φτάναμε σε αυτό το σημείο. Απλά και μόνο με τους ελέγχους που γίνονταν κάποτε, το 2019, για την παραγωγή γάλακτος και τον έμμεσο έλεγχο, μπορείς να δεις ποιο είναι το ζωικό κεφάλαιο. Δηλαδή, για τον ΟΠΕΚΕΠΕ κανείς δεν ρώτησε αν έχουν διπλασιαστεί οι οικονομικοί κύκλοι κτηνοτρόφων, τα φάρμακα, οι ζωοτροφές; Δεν θα είχαμε ούτε την τεχνική λύση, ούτε την εξαγορά ψήφων, όπως έγινε.

Εγώ πιστεύω ότι πρέπει να υπάρχουν λύσεις και η τεχνική λύση να υπάρχει, αυτό δεν αντικαθιστά την έλλειψη εντιμότητας από όλο τον κόσμο και από ένα σύστημα το οποίο οικειοθελώς δεν το έλεγξε. Εγώ σας είπα τρόπους για να γίνει αυτό, όπως γινόταν κάποτε, συν το ότι τώρα έχουμε και όλη την τεχνολογία» συμπλήρωσε, σημειώνοντας ότι έχουμε τεράστιο ζήτημα με την επάρκεια των προϊόντων μας. «Δηλαδή, υπάρχει και δομική ακρίβεια που θα έρθει πέρα από τα έξοδα, λόγω Ιράν και πετρελαίου, και πραγματικά ανησυχώ. Βρίσκονται σε αδιέξοδο πολλοί άνθρωποι και δημιουργείται και ένας κοινωνικός αυτοματισμός μέσα στους αγρότες και στους κτηνοτρόφους, που είναι πάρα πολύ ανησυχητικό», τόνισε.

Τι είπε για τον κατακερματισμό της Κεντροαριστεράς

Σχετικά με την Κεντροαριστερά, ερωτήθηκε εάν ο κατακερματισμός που καταγράφεται είναι «βούτυρο στο ψωμί» για τον Κυριάκο Μητσοτάκη και γιατί δεν γίνεται κάποια προσπάθεια συνεννόησης ανάμεσα στις δυνάμεις του ευρύτερου χώρου.

«Εγώ τον Ιούνιο του 2024, έφερα 15% στις Ευρωεκλογές, με ένα κόμμα το οποίο οργανωτικά έκανε λευκή απεργία και χωρίς να έχω ένα ευρώ, εκτός καθαρής χρηματοδότησης, να δαπανηθεί, χωρίς να έχουμε καν ψηφοδέλτια να τυπώσουμε και υπήρχε μια ισχυρή αξιωματική αντιπολίτευση με νέο κόσμο μέσα, που κέρδισε τους νέους και ήταν ενάντια σε ό,τι συμφέρον ταλάνιζε την κοινωνική πλειοψηφία.

Εγώ πιστεύω στις εκλογές και στο δημοκρατικό αποτέλεσμα. Δεν πιστεύω στα σενάρια του κατακερματισμού και των εκλογομαγειρείων και των συμφωνιών. Μία εβδομάδα μετά το 15% των ευρωεκλογών, από το Ινστιτούτο Τσίπρα στην εκδήλωση και όλες τις εφημερίδες γύρω από αυτό, άρχισαν να γράφουν για την ένωση της κεντροαριστεράς και ποιος μπορεί να την ενώσει κλπ.

Τόσο δύσκολο είναι να αφήσουμε τον κόσμο να ψηφίσει ελεύθερα; Ας ψηφίσει, ας κάνουν τα κόμματα προτάσεις. Τα κόμματα υποτίθεται ότι υπάρχουν, όχι για να είναι προσωπικοί μηχανισμοί του νεομεσσιανισμού. Υπάρχουν για να εκπροσωπούν ιδέες. Ας αφήσουμε τα κόμματα να βγάλουν τις ιδέες τους μπροστά, να αποφασίσει ο κόσμος ποιες θέλει και ποιοι είναι αξιόπιστοι να τις φέρουν εις πέρας» υπογράμμισε ο κ. Κασσελάκης.

«Μετεκλογικά, δημοκρατικά, είμαστε εδώ για να είμαστε μέρος της λύσης. Το λέω πάρα πολύ απλά. Άρα δεν χρειάζονται συμφωνίες a priori. Χρειάζεται ο κόσμος να ψηφίσει ελεύθερα, να ξέρει τι ψηφίζει, να μπλέξει και νέος κόσμος με την πολιτική και μετά να δούμε» πρόσθεσε.

Πώς σχολίασε τις δημοσκοπήσεις

Κληθείς επίσης να σχολιάσει τις δημοσκοπήσεις που μέχρι τώρα δείχνουν ότι αυτή η πολυδιάσπαση ευνοεί τη ΝΔ, αφού υπάρχουν αρκετά κόμματα κάτω από το 14-15%, ανέφερε: «Καταρχάς, αυτό δεν ξέρω για ποιο λόγο είναι αρνητικό. Στην υπόλοιπη Ευρώπη υπάρχουν αρκετά κόμματα που είναι μεσαία-μικρομεσαία και κάνουν κυβερνήσεις συνασπισμού, όχι συνεργασίας, όπως στην Ολλανδία που έχουμε μία τρικομματική κυβέρνηση και μάλιστα με στήριξη, ανοχή, από το σοσιαλιστικό και πράσινο κόμμα. Δηλαδή, θέλω να σας πω ότι δεν καταλαβαίνω γιατί είναι κακό το υπάρχουν διαφορετικές απόψεις και βάσει δημοκρατικών αποτελεσμάτων να εκπροσωπούνται σε κυβέρνηση. Εγώ το θεωρώ υγιές αυτό. Άρα δεν το θεωρώ κατακερματισμό, το θεωρώ πλουραλισμό».

«Εγώ πιστεύω ότι οι περισσότεροι πολίτες ζητούν να έχουν μια χώρα, η οποία να μπορεί να αντιμετωπίσει τις παθογένειές της, να βάλει τάξη στο σπίτι της, να έχει ανθρωπισμό στην πολιτική της, να φέρει αξιοκρατία και πάνω απ’ όλα ευημερία. Αυτή η χώρα έχει λάβει 90 δισεκατομμύρια ευρώ σε φτηνά δάνεια και επιδοτήσεις από την Ευρωπαϊκή Ένωση, από το COVID και μετά, και δεν παράγουμε τίποτα καινούριο. Πρόκειται για τεράστια αποτυχία απορρόφησης των κονδυλίων αυτών και έλλειψη ανθεκτικότητας.

Ειλικρινά, τι παράγουμε σήμερα, καινούριο που δεν παράγαμε τότε; Πέρα από παραπάνω πράσινη ενέργεια, που ούτε αυτή πηγαίνει στον καταναλωτή, λόγω του χρηματιστηρίου ενέργειας; Βρισκόμαστε σε μια θέση που είμαστε πολύ ευάλωτοι σε διεθνείς κρίσεις, είτε είναι ενεργειακές είτε είναι τεχνολογικές. Δεν μπορεί η Ελλάδα κατά τη γνώμη μου να γίνει μια Ταϊλάνδη, ένα Μεξικό, δηλαδή να είναι απλά χώρος τουρισμού για τους πλούσιους ξένους και τα παιδιά που σπουδάζουν εδώ να είναι στο σέρβις.

Άρα έχουμε τεράστιες στρεβλώσεις, δεν παράγουμε, δεν είμαστε μια παραγωγική χώρα, αν και έχουμε ανθρώπους που δουλεύουν πάρα πολύ σκληρά. Κάτι πάει πολύ στραβά εδώ. Σε αυτό ζητάει ο κόσμος να μπει μια τάξη και για να μπορεί να γίνει αυτό χρειάζονται τεράστιες αλλαγές στο πολιτικό σύστημα και χρειάζονται άνθρωποι που έχουν δουλέψει και καταλαβαίνουν πώς λειτουργεί ο κόσμος σήμερα. Όχι λαϊκισμός, λύσεις» τόνισε ο Στέφανος Κασσελάκης.

Η επιστροφή του Αλέξη Τσίπρα

Όσον αφορά στην επιστροφή του Αλέξη Τσίπρα στην πολιτική σκηνή με ένα νέο σχήμα, επισήμανε: «Εγώ ξέρω ότι πριν από 3 χρόνια όταν ήμουν στο Επικρατείας και έτρεχα για τον Αλέξη Τσίπρα και αργότερα με τον Αλέξη Τσίπρα πριν από τις εκλογές του Ιουνίου, δεν περίμενα ποτέ, τρία χρόνια, μετά, να κατεβαίνουν απέναντι στον Αλέξη Τσίπρα, δύο διαφορετικά κόμματα που δεν είναι ΣΥΡΙΖΑ.

Αυτό είναι παράνοια και δεν είναι η λαϊκή εντολή. Δεν έδωσε εντολή ο κόσμος το 2023, ακόμα και με το 17,8%, να φύγει κάποιος, να διαλύσουν το κόμμα και να έρθουν αλλιώς. Αυτό το κόμμα πήρε κρατική χρηματοδότηση, για αυτό το κόμμα δούλεψε κόσμος, δούλεψε μια βάση, ψήφισε έναν νέο πρόεδρο, πήγε σε συνέδρια και το διαλύουν για ποιον λόγο; Δημοκρατία είναι αυτό;»

Ο κ. Κασσελάκης είπε ότι χρεώνει αυτή τη διάλυση του ΣΥΡΙΖΑ στον πρώην πρωθυπουργό, σημειώνοντας: «Από την πρώτη στιγμή έγινε έτσι. Αρχικά με τα σενάρια περί νέου φορέα, μετά με την αμφισβήτησή μου στο πρώτο συνέδριο με το πάνω-κάτω πάνω-κάτω, για να πάω στην εκλογή πρόεδρου ξανά. Για ποιον λόγο; Επειδή είπα, εάν ο ΣΥΡΙΖΑ θα έπρεπε να είναι κεντροαριστερά, και με ένα ερωτηματολόγιο όλο αυτό.

Ο ΣΥΡΙΖΑ ποτέ δεν έκανε απολογισμό εσωτερικά, γιατί κατέρρευσε από το 31% στο 17%. Ποτέ δεν έγινε αυτό. Και βρέθηκε ένας νέος άνθρωπος, ο οποίος τον κράτησε όρθιο με τεράστιο αγώνα, κερδίζοντας τους νέους και τους ανέργους και φέρνοντας ένα νέο φως στο βούρκο της πολιτικής του τόπου. Βρισκόμαστε, λοιπόν, σήμερα και με ρωτάτε, εάν είναι βούτυρο στο ψωμί του Μητσοτάκη, το Μητσοτάκης ή χάος. Δεν ξέρω να σας απαντήσω. Εγώ έχω τις απόψεις μου, γι’ αυτό. Εγώ θα δώσω τον αγώνα μου με καθαρότητα, εντιμότητα, με λύσεις για να μπορεί να υπάρξει μία υγιής άγκυρα στην επόμενη βουλή, η οποία να είναι μέρος της λύσης».

Ερωτηθείς εάν έχει μετατοπιστεί από τον χώρο της Αριστεράς στον χώρο του Κέντρου, με δεδομένο ότι ήταν πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, απάντησε:

«Καταρχάς, η Αριστερά για μένα είναι αξίες και στάσεις ζωής. Με είχατε ρωτήσει κι εσείς στο “Ενώπιος Ενωπίω” τον Νοέμβριο του 2024 εάν θεωρώ τον εαυτό μου Αριστερό. Και σας είχα πει τότε ξεκάθαρα ότι τον θεωρώ πολύ Αριστερό και είμαι περήφανος γι’ αυτό. Για ποιο λόγο; Όχι επειδή έχω αγκυλώσεις περί κεφαλαίου και σταλινισμού κτλ. Αντιθέτως, εγώ θεωρώ ότι είναι άλλο κομμάτι το κεφάλαιο ως μέσο παραγωγής και κοστολόγησης της παραγωγής κι άλλο κομμάτι η εργασιακή εκμετάλλευση που υπάρχει στη χώρα μας. Άλλο το ένα, άλλο το άλλο. Και μακάρι όλη η χώρα να βγάλει κέρδος και ειδικά από την κοινοτομία. Εγώ θέλω η Ελλάδα να είναι μια πλούσια χώρα, αλλά θέλω να είναι και μια κοινωνική χώρα, μία ανθρωπιστική χώρα. Δεν μπορεί το ένα να γίνει βιώσιμο χωρίς το άλλο».

«Για μένα το προοδευτικό κέντρο είναι οι λύσεις, οι οποίες είναι εφαρμόσιμες, οι οποίες μπορούν να φέρουν συναίνεση και οι οποίες λέγονται προοδευτικές και όχι συντηρητικές, επειδή αλλάζουν τις καταστάσεις. Αυτό είναι το βασικό. Είναι να υπάρξει μια σύγκρουση με ένα status quo, αλλά όχι με λαϊκισμό, όχι με πειραματισμούς, αλλά με ξεκάθαρη διαχείριση που ξέρει πώς να κάνει αυτή τη χώρα ανταγωνιστική στον 21ο αιώνα, στην εποχή της Τεχνητής Νοημοσύνης» συμπλήρωσε ο πρόεδρος του κόμματος «Δημοκράτες – Προοδευτικό Κέντρο».

Το ενδεχόμενο συνεργασίας με τη ΝΔ, το ΠΑΣΟΚ ή το κόμμα Τσίπρα

Κληθείς να δώσει διευκρινίσεις αν η φράση που χρησιμοποίησε, ότι θέλει το κόμμα του να είναι μέρος της λύσης στην επόμενη Βουλή, αφήνει «παράθυρο» για συνεργασία με τη ΝΔ ή με κάποια άλλη κοινοβουλευτική δύναμη, τόνισε: «Αυτή τη συζήτηση με τη Νέα Δημοκρατία την έχουμε κάνει πριν από μήνες, όταν λέγαμε ότι αν και εφόσον η Νέα Δημοκρατία θεωρητικά μπορούσε να αλλάξει κλπ και βλέπετε έκτοτε τι έχει γίνει. Βλέπετε πώς συγκάλυψαν μέχρι και για δύο εβδομάδες την παρανομία του Λαζαρίδη με το ψεύτικο πτυχίο πανεπιστημιακού επίπεδου και σήμερα λέει ο Πρωθυπουργός ότι όσοι είναι βουλευτές τώρα μπορούν να ξανακατέβουν. Δηλαδή δεν τον αφορά ότι το έκανε αυτό κάποιος που ήταν μετακλητός του και δύο φορές παράνομα ειδικός επιστήμονας, που έλεγε ψέματα στην τηλεόραση.

Επιτρέπεται να εξαπατά ένας βουλευτής τον ελληνικό λαό και να ξαναεκλέγεται; Επιτρέπεται ένας βουλευτής να αμφιβάλλει αν είμαι άντρας ή γυναίκα και να ξαναεκλέγεται ή επιτρέπεται ένας βουλευτής να τραμπουκίζει υπάλληλο στο αεροδρόμιο και να ξαναεκλέγεται».

«Συγγνώμη, αλλά αυτό το κόμμα πλέον- και το λέω με λύπη διότι δεν παύει να είναι ένα ιστορικό κόμμα που το έχουν ψηφίσει εκατομμύρια Έλληνες- δεν μπορεί να αλλάξει. Το μόνο που μπορεί να κάνει είναι να συρρικνωθεί στο συστημικό του μικρό κύκλο. Χρειάζεται νέα πρόσωπα, νέα κόμματα» πρόσθεσε ενώ όταν ρωτήθηκε εάν λέει «όχι» σε συνεργασία με τη ΝΔ, επανέλαβε ότι «η Νέα Δημοκρατία δεν πρόκειται να αλλάξει».

Όσον αφορά στο ενδεχόμενο συνεργασίας με το ΠΑΣΟΚ ή με το κόμμα Τσίπρα, μετεκλογικά, σημείωσε: «Με όλο αυτό τον χώρο, είπα ότι θέλουμε να είμαστε κομμάτι της λύσης. Προφανώς, ο Αλέξης Τσίπρας σε μεγάλο βαθμό αντιγράφει τις προτάσεις μας και καλά κάνει γιατί είναι καλές προτάσεις. Δεν ζητάμε ούτε καν πίστωση.

Το θέμα είναι ότι και ο ίδιος έχει πει για προοδευτικό κέντρο το 2019 και για αυτόν τον λόγο βρισκόμαστε σήμερα εδώ, που εμείς είμαστε το προοδευτικό κέντρο και εκείνος πάει σε… Δεν ξέρω πού πάει, εγώ μόνο θαλάσσιες ναυτικές μεταφορές ακούω. Μακάρι να πει και κάτι ξεκάθαρο. Προφανώς όμως ιδεολογικά, είμαστε πολύ κοντά με τον Αλέξη Τσίπρα, γι’ αυτό ήμουν στον ίδιο χώρο, στη διεύρυνση του προοδευτικού κέντρου τότε. Και με το ΠΑΣΟΚ».

«Το ζήτημα είναι το εξής. Είναι αξιόπιστοι αυτοί να φέρουν την αλλαγή που χρειαζόμαστε ή θα κάνουν κωλοτούμπες, όπως έχουν κάνει τόσες φορές και έχουν συμβιβαστεί με συμφέροντα και έχουν χρεοκοπήσει τη χώρας; Άρα, να είμαστε μέρος της λύσης, αλλά θέλω ο κόσμος να ξέρει ότι εμείς είμαστε μια άγκυρα καθαρότητας και τόλμης, ότι εμείς δεν πρόκειται να επιτρέψουμε τέτοιους συμβιβασμούς. Όσο παραπάνω δύναμη μας δώσει, τόσο παραπάνω απήχηση και ισχύ θα έχει αυτό σε μία κυβέρνηση που θα είναι βάσει συμφωνίας διαφορετικών κομμάτων» κατέληξε ο κ. Κασσελάκης.