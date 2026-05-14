Κωνσταντίνος Τασούλας: Η Αλεξανδρούπολη και ο Έβρος είναι ο γεωπολιτικός θώρακας της Ελλάδας

Άννα Δόλλαρη

Πολιτική

Ο Κωνσταντίνος Τασούλας
Στιγμιότυπο από την παρουσία του κ.Τασούλα στην επετειακή εκδήλωση
«Η Αλεξανδρούπολη και ο Έβρος είναι ο γεωπολιτικός θώρακας της Ελλάδας. Και είναι σήμερα πύλη σύνδεσης της Ελλάδας με τα Βαλκάνια, την Κεντρική και Ανατολική Ευρώπη. Η Αλεξανδρούπολη τιμά την ελευθερία της. Και είναι σήμερα πύλη σύνδεσης της Ελλάδας με τα Βαλκάνια, την Κεντρική και Ανατολική Ευρώπη. Η Αλεξανδρούπολη τιμά την ελευθερία της και ως ασπίδα του έθνους και ως πυλώνας ανάπτυξης και εξωστρέφειας της Θράκης και της Ελλάδας», επισήμανε ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, Κωνσταντίνος Τασούλας, ο οποίος παρίσταται στις εορταστικές εκδηλώσεις για την 106η επέτειο από την απελευθέρωση της Αλεξανδρούπολης.

«Σήμερα γιορτάζουμε και τιμούμε την Απελευθέρωση της Αλεξανδρούπολης και την ενσωμάτωσή της στον εθνικό κορμό πριν 106 χρόνια. Την ίδια ημέρα απελευθερώνεται και η Κομοτηνή. Η απελευθέρωση της Αλεξανδρούπολης από τον Ελληνικό Στρατό, από τη Μεραρχία Ξάνθης, που κατέπλευσε στις 14 Μαϊου 1920 στο λιμάνι της είχε και συνέχεια. Μέχρι τις 20 Μαϊου είχε απελευθερωθεί όλη η Δυτική Θράκη. Η διεθνής νομιμοποίηση της ελληνικής στρατιωτικής και πολιτικής παρουσίας στη Δυτική Θράκη έγινε οριστική με τη συνθήκη της Λωζάνης. Το 1920 ο Ελληνικός Στρατός απελευθέρωσε ένα μικρό παραθαλάσσιο οικισμό, που λίγο αργότερα ονομάσθηκε Αλεξανδρούπολη. Σήμερα μία πρωτεύουσα νομού γιορτάζει αυτή την επέτειο», δήλωσε ο κ. Τασούλας, αμέσως μετά την κατάθεση στεφάνου στο Ηρώο της Δόμνας Βισβίκη.

Η Δόμνα Βισβίκη, Κυρά του Θρακιώτικου Ναυτικού, ήταν ηρωίδα του 1821 από τη Θράκη, που συμμετείχε ενεργά στον Αγώνα μετά τον θάνατο του συζύγου της, συμβάλλοντας με θάρρος και προσφορά στην ελευθερία της Ελλάδας και της πατρίδας της.

Νωρίτερα ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας παρέστη στην επίσημη δοξολογία για τα «Ελευθέρια» της Αλεξανδρούπολης, η οποία τελέστηκε στον μητροπολιτικό ναό Αγίου Νικολάου, προεξάρχοντος του μητροπολίτη Άνθιμου. Στη δοξολογία τον Πανηγυρικό της Ημέρας εκφώνησε ο δήμαρχος Αλεξανδρούπολης, Ιωάννης Ζαμπούκης, και παραβρέθηκε αντιπροσωπεία της αδελφοποιημένης Αγίας Νάπας, από την Κύπρο, με επικεφαλής τον δήμαρχο Χρίστο Ζαννέτου.

Έξω από τον μητροπολιτικό ναό και στο Ηρώο της Δόμνας Βισβίκη στρατιωτικά αγήματα απέδωσαν τιμές.

Τη διαδρομή απο τον μητροπολιτικό ναό μέχρι το Ηρώο ο κ. Τασούλας την έκανε με τα πόδια.

Στη συνέχεια ο κ. Τασούλας περπάτησε στην παραλιακή λεωφόρο και μετέβη στο Μνημείο Προσκόπων. Οι πρόσκοποι συμμετείχαν στην έπαρση της ελληνικής σημαίας στην Αλεξανδρούπολη το 1920, όταν η πόλη ενσωματώθηκε στον ελληνικό κορμό.
Θα ακολουθήσει η παρέλαση στρατιωτικών τμημάτων, μαθητών και τοπικών φορέων ενώπιον του Προέδρου της Δημοκρατίας.

Στις εκδηλώσεις παρέστησαν ο υφυπουργός Εθνικής Αμυνας, Θανάσης Δαβάκης, ο υφυπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης, Χρήστος Δερμεντζόπουλος, οι βουλευτές Σταύρος Κελέτσης, Τάσος Δημοσχάκης, ο περιφερειάρχης Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, Χριστόδουλος Τοψίδης, ο δήμαρχος Αλεξανδρούπολης, Ιωάννης Ζαμπούκης, ο μητροπολίτης Αλεξανδρούπολης Ανθιμος, ο διοικητής της Ανώτατης Στρατιωτικής Διοίκησης Θράκης, αντιστράτηγος Παναγιώτης Καβιδόπουλος, ο Γενικός Αστυνομικός Διευθυντής Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης ταξίαρχος Λάμπρος Τσιάρας, ο Μουφτής Διδυμοτείχου Εμίν Σερίφ και εκπρόσωποι των τοπικών αρχών.

