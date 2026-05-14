Τραμπ – Σι: Η «κωδικοποιημένη» χειραψία και το «χαμόγελο του βατράχου» – Τι έδειξε η γλώσσα του σώματος των δύο ηγετών

Σε μια ατμόσφαιρα «αυτοκρατορικής» υποδοχής, ο Πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, έφτασε την Πέμπτη στην πλατεία Τιενανμέν, εν μέσω κανονιοβολισμών και παρελάσεων, για την κρίσιμη συνάντηση κορυφής με τον Κινέζο ηγέτη Σι Τζινπίνγκ.

Ωστόσο, πίσω από το τυπικό πρωτόκολλο, μια ειδικός στη γλώσσα του σώματος αποκάλυψε στην Daily Mail τις λεπτές ισορροπίες ισχύος και τα κρυφά μηνύματα που αντάλλαξαν οι δύο ηγέτες.

Η χειραψία των 10 δευτερολέπτων και ο «κώδικας»

Η ειδικός Τζούντι Τζέιμς, μιλώντας στη βρετανική εφημερίδα, ανέλυσε τη χειραψία που διήρκησε δέκα δευτερόλεπτα, επισημαίνοντας ότι ο Τραμπ επιχείρησε να κυριαρχήσει από την πρώτη στιγμή.

«Ήταν ο Τραμπ εκείνος που ξεκίνησε τη χειραψία, απλώνοντας το χέρι του με την παλάμη στραμμένη προς τα πάνω, ενώ βρισκόταν ακόμα μερικά βήματα μακριά. Αυτός που ξεκινά τη χειραψία αποκτά μια πρόωρη αίσθηση κυριαρχίας, γι’ αυτό και συνήθως αυτό το κάνει ο οικοδεσπότης», εξήγησε.

Σύμφωνα με την ειδικό, ο Τραμπ χρησιμοποίησε ένα «κωδικοποιημένο» άγγιγμα πέντε χτυπημάτων στο χέρι του Σι.



«Καθώς τα χέρια τους ενώνονται, ο Τραμπ χτυπά ελαφρά το χέρι του Σι, δύο φορές αρχικά και μετά άλλες τρεις, με το πρώτο από τα τρία τελευταία χτυπήματα να είναι παρατεταμένο, σε μια κίνηση που υποδηλώνει την επιθυμία να “τσιμεντώσει” τη σχέση», εξήγησε.

Επιπλέον, η Τζέιμς παρατήρησε μια έντονη σοβαρότητα, σημειώνοντας το λεγόμενο «χαμόγελο του βατράχου» (bullfrog smile) του Τραμπ τη στιγμή που κοίταξε τον Σι στα μάτια.

«Ο Τραμπ χρησιμοποίησε έντονη, διερευνητική οπτική επαφή καθώς συνομιλούσαν… χωρίς ίχνος από την αστεία, ζωηρή παιχνιδιάρικη διάθεση που είδαμε κατά την επίσκεψη του Πούτιν πέρυσι».

Η «Παγίδα του Θουκυδίδη» και το θέμα της Ταϊβάν

Μέσα στη Μεγάλη Αίθουσα του Λαού, η ατμόσφαιρα έγινε πιο βαριά. Αυτή είναι η πρώτη συνάντηση των δύο ηγετών μετά το ξέσπασμα του πολέμου στο Ιράν στις 28 Φεβρουαρίου, ο οποίος εκτόξευσε τις τιμές του πετρελαίου.

Η επίσκεψη, που αρχικά ήταν προγραμματισμένη για τον Μάρτιο αλλά αναβλήθηκε λόγω του πολέμου, θεωρείται πλέον το πιο κρίσιμο διπλωματικό τετ-α-τετ των τελευταίων ετών.

Ο Σι Τζινπίνγκ άνοιξε τις συνομιλίες με μια δυσοίωνη αναφορά στην «Παγίδα του Θουκυδίδη», προειδοποιώντας για τον κίνδυνο σύγκρουσης, όταν μια υπερδύναμη αισθάνεται ότι απειλείται από μια ανερχόμενη.

«Ο κόσμος έχει φτάσει σε ένα νέο σταυροδρόμι. Μπορούν η Κίνα και οι ΗΠΑ να ξεπεράσουν την “Παγίδα του Θουκυδίδη” και να δημιουργήσουν ένα νέο παράδειγμα;» ρώτησε ο Σι τον Τραμπ.

Σύμφωνα με το κρατικό κανάλι CCTV, ο Κινέζος ηγέτης προειδοποίησε τον Τραμπ ότι αν το ζήτημα της Ταϊβάν υποστεί «κακό χειρισμό», οι δύο χώρες «θα μπορούσαν να συγκρουστούν ή ακόμη και να έρθουν σε ένοπλη σύρραξη, ωθώντας ολόκληρη τη σχέση Κίνας-ΗΠΑ σε μια εξαιρετικά επικίνδυνη κατάσταση».

Η στάση του Τραμπ και οι φιλοφρονήσεις

Από την πλευρά του, ο Ντόναλντ Τραμπ εμφανίστηκε ιδιαίτερα εκδηλωτικός πριν τις κλειστές συνομιλίες, χαρακτηρίζοντας την υποδοχή του ως «μια τιμή που λίγοι έχουν δει ποτέ στο παρελθόν».

«Είναι τιμή μου να βρίσκομαι μαζί σας, είναι τιμή μου να είμαι φίλος σας, και η σχέση μεταξύ Κίνας και ΗΠΑ πρόκειται να γίνει καλύτερη από ποτέ», δήλωσε απευθυνόμενος στον Σι.

Ωστόσο, η στάση του στο τραπέζι των συνομιλιών πρόδιδε την ετοιμότητά του για «σκληρό παιχνίδι».

Η Τζούντι Τζέιμς παρατήρησε: «Ο Τραμπ υιοθέτησε τη στάση ενός χαλαρού αλλά κυριαρχικού “άλφα αρσενικού” στο τραπέζι, σκυμμένος προς τα εμπρός με τα χέρια του κρυμμένα κάτω από το τραπέζι».