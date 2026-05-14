Eurovision 2026 – Μικρούτσικος: «Αν δεν πάρουμε την πρωτιά, την ευθύνη την φέρει ο Φωκάς»

Ο Ανδρέας Μικρούτσικος εξέφρασε την άποψή του για τη σκηνική παρουσία του Akyla με το «Ferto».

«Με πήραν πολλά τηλέφωνα να μιλήσω μετά από χθεσινά. Θέλω να ανοίξω το στόμα μου και να μιλήσω για ένα άτομο για το οποίο στο παρελθόν έχω στήσει αγιογραφίες και λέγεται Φωκάς Ευαγγελινός. Έχει πάρει εμφανίσεις, που τις έχει ανεβάσει κι έχει το χέρι του Μήδα. Έχω συνεργαστεί μαζί του και είναι αγαπημένος μου φίλος. Δεν έχω πει κουβέντα», ανέφερε αρχικά ο Ανδρέας Μικρούτσικος.

«Εδώ, όμως, θα χάσουμε την πρώτη θέση και θεωρώ υπεύθυνο τον Φωκά Ευαγγελινό. Δεν ξέρω αν είναι δικές του οι επιμέρους ιδέες, αλλά αυτό το κομμάτι που μου βάλατε έχει μια σημειολογία. Αυτό το πράγμα να κινείται ανάμεσα σε άλλα δωμάτια, να βλέπουμε άλλα πρόσωπα, να χάνουμε αυτό που ετοιμάζεται για να ανεβαίνει επάνω σε ένα πολύ δυσκοίλιο τηλεοπτικό… για να δείξεις ένα wall με το μήνυμα, που θα μπορούσε να γίνει με άλλους τρόπους. Να ακούς πρώτη φορά στο μελωδικό έναν ασθμαίνοντα γιατί εκεί η αναπνοή του έχει σπάσει» πρόσθεσε.

«Γιατί; Ποια σημειολογία για τον πλούτο, το ένα, το άλλο; Τι να δείξεις; Όταν το κομμάτι στην πολύ συναισθηματική του φόρτιση, απευθύνεται στη μάνα του. Τι είναι αυτά τα τρία πρόσωπα; Αυτή η ανάρτηση με σπασμένη φωνή; Είναι ευρηματάρες, αλλά δεν ευνοούν το πρόσωπο. Τον κάνουμε κατάκοπο να τον κυνηγά ένα τσούρμο από σημειολογικές καρικατούρες. Όχι, αγαπημένε μου φίλε και είσαι ο μάγος. Εν προκειμένω το έχασες», περιέγραψε ο Ανδρέας Μικρούτσικος.

09:00 , Πέμπτη 14 Μαΐου 2026

