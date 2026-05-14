Παπασταύρου: Ενεργειακή μετάβαση με ρεαλισμό – Προχωρούν οι διασυνδέσεις φυσικού αερίου στα Βαλκάνια

Άννα Δόλλαρη

Πολιτική

Σταύρος Παπασταύρου
Προσθέστε το enikos.gr στην Google

Η ενεργειακή μετάβαση παραμένει στρατηγικός στόχος για την Ελλάδα, ωστόσο η ανάγκη ρεαλισμού και η εξασφάλιση ενεργειακής ασφάλειας είναι καθοριστικές, όπως τόνισε ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Σταύρος Παπασταύρου, κατά τη διάρκεια του συνεδρίου «Energy Transition Summit – East Med & Southeast Europe».

Ο υπουργός σημείωσε ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση προσέγγιζε μέχρι τώρα την ενεργειακή μετάβαση με όρους ηθικής. «Δεν είναι θέμα ηθικής, ο στόχος είναι δεδομένος», πρόσθεσε, υπενθυμίζοντας ότι η Ελλάδα, παρά την οικονομική κρίση, έχει μειώσει τις εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα από το 2005 κατά 50%.

Ταυτόχρονα, υπογράμμισε την ανάγκη για ενέργεια βάσης, την οποία στη χώρα μας εξασφαλίζουν οι υδρογονάνθρακες. Όπως ανέφερε, το φυσικό αέριο δεν λειτουργεί ανταγωνιστικά στην ενεργειακή μετάβαση, αλλά συμπληρωματικά. Γι’ αυτό προωθούνται οι έρευνες υδρογονανθράκων στο Ιόνιο, ενώ παράλληλα είναι απαραίτητη η αύξηση της αποθήκευσης ενέργειας, κάτι που αποτελεί πρόκληση για όλες τις χώρες.

Ο κ. Παπασταύρου τόνισε επίσης τη σημασία των ενεργειακών διασυνδέσεων στη Νοτιοανατολική Ευρώπη, μιλώντας για αλλαγή παραδείγματος σε μια περιοχή που μέχρι πρότινος κυριαρχούσαν πόλεμοι και συγκρούσεις. Αναφέρθηκε ειδικότερα στη συνεργασία με τη Βόρεια Μακεδονία και τη Σερβία για την ολοκλήρωση των διασυνδέσεων φυσικού αερίου προς αμοιβαίο όφελος, καλώντας παράλληλα την ΕΕ να υποστηρίξει την ενσωμάτωση όλων των χωρών της περιοχής στην ενεργειακή αγορά.

Μοιράσου το:

Προσθέστε το enikos.gr στην Google
σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Αρνητικός στον χανταϊό ο επιβάτης του κρουαζιερόπλοιου που βρίσκεται σε καραντίνα στο «Αττικόν»

4 απρόσμενα θρεπτικά συστατικά που βοηθούν να διατηρήσετε τη μυϊκή σας μάζα και να έχετε γερά οστά μετά τα 30

«Chios – Kythira Pass 2026»: Νέες διευκρινίσεις για τα vouchers – Η προθεσμία για τις αιτήσεις

Εφορία: Τι αλλάζει στις επιστροφές και στα πρόστιμα ΦΠΑ

Google και SpaceX σε συζητήσεις για την τοποθέτηση κέντρων δεδομένων σε διαστημική τροχιά

Η μεγαλύτερη έρευνα φυσικών στον κόσμο θέτει υπό αμφισβήτηση το Καθιερωμένο Μοντέλο της κοσμολογίας
περισσότερα
13:41 , Πέμπτη 14 Μαΐου 2026

Μαργαρίτης Σχοινάς: Βλέπουμε στο Αιγαίο τακτικές παρενόχλησης και παρακώλυσης πολύ συχνά – Είναι ένα φαινόμενο το οποίο δεν μπορεί να γίνει αποδεκτό

Τη σημασία της αλιείας και συνολικά της γαλάζιας οικονομίας για το μέλλον της ευρωπαϊκής παραγ...
13:29 , Πέμπτη 14 Μαΐου 2026

Κασσελάκης στον Realfm 97,8: Μετεκλογικά, δημοκρατικά, είμαστε εδώ για να αποτελέσουμε μέρος της λύσης – Τι είπε για τον Αλέξη Τσίπρα

Για την Κεντροαριστερά, τον Αλέξη Τσίπρα και το ενδεχόμενο μετεκλογικών συνεργασιών μίλησε ο π...
13:26 , Πέμπτη 14 Μαΐου 2026

Τι λέει το Πολεμικό Ναυτικό για το επεισόδιο με το υποβρύχιο

Ώρες αγωνίας το πρωί για την τύχη υποβρυχίου του Πολεμικού Ναυτικού, που ήρθε σε επαφή με τα δ...
12:28 , Πέμπτη 14 Μαΐου 2026

Κωνσταντίνος Τασούλας: Η Αλεξανδρούπολη και ο Έβρος είναι ο γεωπολιτικός θώρακας της Ελλάδας

«Η Αλεξανδρούπολη και ο Έβρος είναι ο γεωπολιτικός θώρακας της Ελλάδας. Και είναι σήμερα πύλη ...
MUST READ

Δολοφονία στην Κρήτη: «Αν είχα 1.000 σφαίρες, θα του τις “έριχνα”» είπε ο 54χρονος δράστης – Η χάρη που ζήτησε από τους αστυνομικούς

LIVE – 70η ημέρα πολέμου ΗΠΑ – Ισραήλ με Ιράν – Όλες οι εξελίξεις στη Μέση Ανατολή

«Χαμόγελο του Παιδιού» στο enikos.gr για τον πατέρα που βιντεοσκόπησε στο TikTok τον γιο του να πυροβολεί: 60% αύξηση των αναφορών παραβατικότητας ανηλίκων μέσω social media