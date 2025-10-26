ΟΠΕΚΕΠΕ: Προφυλακιστέος κρίθηκε 38χρονος – Απολογούνται ο φερόμενος ως αρχηγός και η σύζυγός του

Στους 9 έχουν φτάσει έως τώρα οι κατηγορούμενοι για τις παράνομες επιδοτήσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ που οδηγούνται στη φυλακή καθώς πριν από λίγο ένας ακόμη κρίθηκε προφυλακιστέος μετά την απολογία του. Πρόκειται για έναν 38χρονο υπάλληλο σε κέντρο υποδοχής δηλώσεων στην Κρήτη, στον οποίο αποδίδεται ρόλος υπαρχηγού της οργάνωσης.

Της Άννας Κανδύλη

Σύμφωνα με πληροφορίες κατά την απολογία του αρνήθηκε τις κατηγορίες υποστηρίζοντας ότι ακολουθούσε όλες τις νόμιμες διαδικασίες καθώς η δουλειά του ήταν να υποβάλει τις δηλώσεις στο σύστημα.

Στη συνέχεια αναμένεται να απολογηθούν ο φερόμενος ως αρχηγός του κυκλώματος και η σύζυγός του.

Ο πατέρας του, επίσης κατηγορείται για συμμετοχή στην οργάνωση, αισθάνθηκε αδιαθεσία και μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο στο νοσοκομείο.