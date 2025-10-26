Μέγαρα: Απετράπησαν αυτοσχέδιοι αγώνες μοτοσικλετών – Συνελήφθη ο διοργανωτής

Απετράπη διαδικτυακό κάλεσμα για τέλεση αυτοσχέδιων αγώνων μοτοσικλετών απογευματινές ώρες χθες (25/10) στα Μέγαρα, σύμφωνα με ανακοίνωση της Διεύθυνσης Τροχαίας Αττικής,

Για το περιστατικό συνελήφθη ο 32χρονος διοργανωτής ενώ βεβαιώθηκαν 39 παραβάσεις. Μερικοί εξ’ αυτών είχαν τοποθετήσει αυτοκόλλητα στις πινακίδες τους για την αποφυγή εντοπισμού τους.

Στην ίδια ανακοίνωση αναφέρεται πως: «Η Διεύθυνση Τροχαίας Αττικής μετά από διερεύνηση πληροφοριών για διαδικτυακό κάλεσμα διεξαγωγής αυτοσχέδιων αγώνων μοτοσυκλετών στην περιοχή των Μεγάρων, έδρασε άμεσα οργανώνοντας ειδική εξόρμηση για τον εντοπισμό τους.

Στο πλαίσιο αυτό, απογευματινές ώρες χτες (25-10-2025) στην περιοχή των Μεγάρων, αστυνομικοί της Ο.Ε.Π.Τ.Α. με τη συνδρομή Ο.Π.Κ.Ε., εντόπισαν πλήθος μοτοσυκλετών και απέτρεψαν τη διεξαγωγή αυτοσχέδιων αγώνων ενώ διενήργησαν τροχονομικούς ελέγχους στο σύνολο των μοτοσυκλετών.

Επιπρόσθετα στο σημείο των ελέγχων εντοπίστηκε και συνελήφθη ο διοργανωτής (οδηγός μοτοσικλέτας) του διαδικτυακού καλέσματος και σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για διέγερση σε διάπραξη εγκλημάτων και απόπειρα επικίνδυνων παρεμβάσεων στην οδική συγκοινωνία.

Βεβαιώθηκαν 39 παραβάσεις με τα ανάλογα διοικητικά πρόστιμα ενώ αφαιρέθηκαν 21 άδειες ικανότητας οδήγησης, 19 άδειες κυκλοφορίας και 2 ζεύγη πινακίδων.

Ενδεικτικά, οι παραβάσεις που βεβαιώθηκαν αφορούν:

  • 16 για δυσδιάκριτες πινακίδες καθώς οι οδηγοί είχαν τοποθετήσει αυτοκόλλητα στις πινακίδες τους για την αποφυγή εντοπισμού τους,
  • 14 για πρόσκληση θορύβου,
  • 2 για στέρηση άδειας ικανότητας οδήγησης,
  • 1 για ΚΤΕΟ,
  • 1 για έλλειψη καθρεπτών και
  • 5 για λοιπές παραβάσεις.

Σημειώνεται ότι συνελήφθη και έτερος οδηγός μοτοσυκλέτας για στέρηση άδειας ικανότητας οδήγησης, καθώς του είχε αφαιρεθεί η άδεια ικανότητας οδήγησης από 16-10-2025 από αστυνομικούς του Α’ Τμήματος Τροχαίας Δυτικής Αττικής.

Ανάλογες εξορμήσεις θα οργανώνονται συνεχώς».

20:03 , Κυριακή 26 Οκτωβρίου 2025

