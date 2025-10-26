Φανή Σπυριδάκη για την μάχη της με τον καρκίνο: «Κάνω ακριβώς τη ζωή που θα ήθελα, αν μου δινόταν μία δεύτερη ευκαιρία και είμαι πιο ευγνώμων»

Η Φανή Σπυριδάκη μίλησε στην εκπομπή της Ναταλίας Γερμανού, για την μάχη της με τον καρκίνο. Η γνωστή επιχειρηματίας ανέφερε ότι οι κοπέλες ντρέπονται να πουν ότι περνάνε την ασθένεια, ενώ σημείωσε ότι παρ’ ότι αντιμετωπίζει το συγκεκριμένο πρόβλημα υγείας, δεν έχει χάσει ούτε μία μέρα από την ζωή της.

Ακόμα, τόνισε την σημασία της πρόληψης, εξηγώντας πως οι γυναίκες δεν πρέπει να κάνουν μόνο μαστογραφία αλλά και υπέρηχο, δίνοντας ως παράδειγμα την δική της περίπτωση.

Κατά τη διάρκεια της συνέντευξης, η Φανή Σπυριδάκη εξομολογήθηκε πως: «Ούτε μια στιγμή δεν μου πέρασε από το μυαλό ότι θα αλλάξει έστω και μια μέρα από τη ζωή μου. Αυτό δεν το αποφάσισα λογικά και νοητικά, το ίδιο μου το σώμα αρνήθηκε να απειληθεί από έναν αόρατο εχθρό. Ο καρκίνος πια είναι το στρατιωτικό για τις γυναίκες. Μία στις έξι γυναίκες θα περάσει αυτή την αρρώστια. Οι κοπέλες ντρέπονται να πουν ότι έχουν καρκίνο».

«Ακόμη και να νοσήσεις, τι σημαίνει αυτό; Θα σταματήσει η ζωή για μία γυναίκα; Όχι! Εγώ που σας μιλάω αυτή την στιγμή είμαι στη μέση της διαδρομής μου, δεν υπάρχει καμία εξασφάλιση. Όμως, ούτε μία μέρα της ζωής μου δεν χάθηκε. Και τα ταξίδια μου θα κάνω και την ομορφιά μου θα την προσέξω. Γιατί η ομορφιά της γυναίκας είναι μέρος του οπλισμού της.

Θέλω όλες οι γυναίκες να πάνε να κάνουν μαστογραφία. Αφού κάνουν μαστογραφία, εκεί είναι τώρα το μυστικό, να μην επαναπαυτούν. Διότι η δική μου μαστογραφία δεν έδειξε τίποτα, και αν εγώ δεν είχα πάει για υπέρηχο, αυτή τη στιγμή η ζωή μου θα κινδύνευε σοβαρά», είπε σε άλλο σημείο.

Επιπλέον, η γνωστή επιχειρηματίας ανέφερε ότι: «Καταρχάς ξεδιαλύνεις τα ουσιαστικά από τα χαζά. Δεύτερον, γίνεται μία πάρα πολύ ωραία αναθεώρηση στον περίγυρό σου. Το τρίτο κομμάτι είναι πολύ περίεργο. Εγώ ξέρεις τι νιώθω; Νιώθω ότι έχω πεθάνει και έχω γυρίσει. Ζω ακριβώς τη ζωή που θα ήθελα, αν μου δινόταν μία δεύτερη ευκαιρία και είμαι πιο ευγνώμων. Ονειρεύομαι να κινηθεί αυτή η αρρώστια!».