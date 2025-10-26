Η ταινία που αξίζει να δείτε στο Disney+ και δεν έχει σχέση με κινούμενα σχέδια

Πόσο εύκολα μπορεί να αλλάξει η ζωή μας; Το πώς βλέπουμε τα πράγματα; Η σχέση με την οικογένειά μας; Ο ποιοτικός χρόνος που περνάμε με τον/την σύντροφό μας; Πόσα πράγματα θα λέγαμε και τι θα κάναμε διαφορετικά αν γνωρίζαμε τι θα γινόταν στο μέλλον; Αυτές είναι μερικές από τις σκέψεις που όλοι μας έχουμε κάνει, αλλά συνήθως τις απαντήσεις τις προσπερνάμε, μέχρι να έρθει η πραγματικότητα για να μας υπενθυμίσει ότι μπορούν να έρθουν τα πάνω κάτω μέσα σε λίγα λεπτά.

Της Ελένης Φλισκουνάκη

Στην ταινία «Οι Απόγονοι», ο Τζορτζ Κλούνεϊ υποδύεται έναν μέσης ηλικίας άνδρα, παντρεμένο, με δύο κόρες, δικηγόρο, που μένει στην Χαβάη και διαχειρίζεται μία τεράστιας έκτασης γη, που ανήκει στην οικογένειά του.

Ενώ φαινομενικά τα έχει όλα, τα πάντα θα αλλάξουν όταν η γυναίκα του θα τραυματιστεί σοβαρά σε ένα ατύχημα με σκάφος.

Ξαφνικά, ο «Ματ Κινγκ» θα πρέπει να θέσει την σχέση που έχει με τις κόρες του σε νέες βάσεις και να αντιμετωπίσει το γεγονός πως η γυναίκα του θα φύγει από την ζωή. Και όλα αυτά, ενώ ένα σκληρό μυστικό έρχεται στην επιφάνεια.

Το φιλμ, το οποίο είναι του 2011 και κυκλοφόρησε στην χώρα μας το 2012, συνδυάζει, με εξαιρετικό τρόπο θα έλεγε κανείς, το δράμα με την κωμωδία και μας υπενθυμίζει το πόσο σημαντικό είναι να εκφράζουμε τα συναισθήματά μας και να λέμε τις αλήθειες μας, ακόμα και αν αυτές είναι σκληρές.

Ο Τζορτζ Κλούνεϊ υποδύεται έναν άνδρα και πατέρα που προσπαθεί να σταθεί όρθιος, πάνω απ’ όλα για τα παιδιά του, ενώ γύρω του όλα αλλάζουν και οι ισορροπίες είναι εύθραυστες.

Αν θέλετε σήμερα να δείτε ένα δράμα, το οποίο δεν είναι ιδιαίτερα βαρύ, θα σας γεμίσει παρ’ όλα αυτά με συναισθήματα και θα έχει και κωμικές στιγμές, οι «Απόγονοι» τους, οποίους θα βρείτε στο Disney+, είναι η κατάλληλη επιλογή.

