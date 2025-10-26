Τζένη Καζάκου: «Θεωρώ ανόητο να με συγκρίνει κάποιος με τη γιαγιά μου» – Τι είπε για τη σχέση της με τον παππού της

Μια αποκαλυπτική συνέντευξη παραχώρησε η Τζένη Καζάκου στην εκπομπή της ΕΡΤ «Καλημέρα είπαμε;». Η ηθοποιός μίλησε για την καλλιτεχνική της πορεία, αλλά και για την σχέση που είχε με τον παππού της, Κώστα Καζάκο και τη γιαγιά της, Τζένη Καρέζη.

«Θεωρώ ανόητο να με συγκρίνει κάποιος με τη γιαγιά μου, Τζένη Καρέζη, θέλω να διασχίσω το δικό μου δρόμο. Πριν ασχοληθώ με την υποκριτική, δεχόμουν κριτική για το αν μοιάζω με τη γιαγιά μου. Πλέον δέχομαι για το αν έχω το ταλέντο της. Ήταν σκληρό να διαχειριστώ την κριτική και τη σύγκριση με τη γιαγιά μου, αλλά είχα όλη τη στήριξη των γονέων μου», είπε η  Τζένη Καζάκου.

«Δεν μου άρεσε καθόλου η αναγνωρισιμότητα που λάμβανε η οικογένειά μου, με τρόμαζε που δεν μπορούσα να έχω προσωπική ζωή. Άνοιξαν πόρτες με το επίθετό μου, αλλά οι απαιτήσεις είναι πενταπλάσιες. Ένιωθα ότι δεν μπορώ να κάνω λάθος στους ρόλους μου, γιατί έτσι δεν θα μπορούσα να ξαναβρώ δουλειά», εξομολογήθηκε.

Τι είπε για τον Κώστα Καζάκο και την Τζένη Καρέζη

Για τον παππού της, τον σπουδαίο Κώστα Καζάκο, η Τζένη Καζάκου ανέφερε: «Ο παππούς μου με συμβούλεψε να είμαι ο εαυτός μου και να μη φοβάμαι τίποτα. Δεν ήμουν δεμένη με τον παππού μου, τον έβλεπα δυο φορές το χρόνο, δεν είχαμε παίξει ποτέ μαζί, ούτε με είχε ταϊσει. Δεν μου έλειψε η φιγούρα του ως παππού, δεν αποζητούσα την προσοχή του».

«Δεν έχω συνειδητοποιήσει ακόμα 100% ότι γιαγιά μου ήταν η Τζένη Καρέζη. Ήταν ένας υπέροχος άνθρωπος, δυναμική, ευαίσθητη, δίκαιη» είπε η Τζένη Καζάκου για τη γιαγιά της.

