Ευρυτανία: Αυτοκίνητο έπεσε σε γκρεμό 60 μέτρων – Νεκρός ο 39χρονος οδηγός

Στο πένθος βυθίστηκε η Γρανίτσα Ευρυτανίας σήμερα, Κυριακή 26 Οκτωβρίου, λόγω του θανάτου ενός 39χρονου σε τροχαίο δυστύχημα.

Ο άτυχος άνδρας, κάτοικος Γρανίτσας, ξεκίνησε με το αυτοκίνητό του έχοντας συνοδηγό την ανιψιά του, με κατεύθυνση προς το Ραπτόπουλο. Στο ύψος του Λιθοχωρίου, κάτω από αδιευκρίνιστες συνθήκες, το όχημα εξετράπη της πορείας του και κατρακύλησε σε χαράδρα περίπου 60 μέτρων, σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ.

Η νεαρή συνοδηγός κατάφερε να απεγκλωβιστεί και ειδοποίησε τις Αρχές. Στο σημείο έφτασαν πυροσβέστες λίγο μετά τις 9.00 το πρωί, οι οποίοι εντόπισαν τον 39χρονο εγκλωβισμένο μέσα στο όχημα χωρίς τις αισθήσεις του.

Έπειτα από δύσκολη επιχείρηση, ο άνδρας ανασύρθηκε νεκρός, ενώ η ανιψιά του μεταφέρθηκε τραυματισμένη με ασθενοφόρο στο Νοσοκομείο Καρπενησίου. Οι Αρχές διερευνούν τα ακριβή αίτια του δυστυχήματος.

 

 

