Δένδιας για επίθεση σε Βορίδη: Τέτοιου είδους ενέργειες αποτελούν όνειδος για τη Δημοκρατία μας

Σε ανάρτηση προχώρησε το πρωί της Κυριακής ο υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδιας, σχετικά με την επίθεση που δέχθηκε ο πρώην υπουργός και βουλευτής της ΝΔ Μάκης Βορίδης, εκφράζοντας την συμπαράστασή του.

Υπενθυμίζεται ότι το συμβάν σημειώθηκε το βράδυ του Σαββάτου (25/10) σε περιοχή του κέντρου του Ηρακλείου στην Κρήτη, όταν ομάδα δεκάδων ατόμων με καλυμμένα χαρακτηριστικά, επιτέθηκε με αυγά και ύβρεις σε βάρος του πρώην υπουργού και βουλευτή της ΝΔ Μάκη Βορίδη, ο οποίος βρισκόταν σε εστιατόριο με την οικογένειά του.

Αναλυτικά ο ίδιος στην ανάρτησή του έγραψε:

«Εκφράζω την αμέριστη συμπαράστασή μου στον Μάκη Βορίδη, τη Δανάη και την μικρή τους κόρη, για την απαράδεκτη επίθεση που δέχθηκαν από κουκουλοφόρους. Τέτοιου είδους ενέργειες αποτελούν όνειδος για τη Δημοκρατία μας».