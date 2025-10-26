Δένδιας για επίθεση σε Βορίδη: Τέτοιου είδους ενέργειες αποτελούν όνειδος για τη Δημοκρατία μας

Σε ανάρτηση προχώρησε το πρωί της Κυριακής ο υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδιας, σχετικά με την επίθεση που δέχθηκε ο πρώην υπουργός και βουλευτής της ΝΔ Μάκης Βορίδης, εκφράζοντας την συμπαράστασή του.

Υπενθυμίζεται ότι το συμβάν σημειώθηκε το βράδυ του Σαββάτου (25/10) σε περιοχή του κέντρου του Ηρακλείου στην Κρήτη, όταν ομάδα δεκάδων ατόμων με καλυμμένα χαρακτηριστικά, επιτέθηκε με αυγά και ύβρεις σε βάρος του πρώην υπουργού και βουλευτή της ΝΔ Μάκη Βορίδη, ο οποίος βρισκόταν σε εστιατόριο με την οικογένειά του.

Αναλυτικά ο ίδιος στην ανάρτησή του έγραψε:

«Εκφράζω την αμέριστη συμπαράστασή μου στον Μάκη Βορίδη, τη Δανάη και την μικρή τους κόρη, για την απαράδεκτη επίθεση που δέχθηκαν από κουκουλοφόρους. Τέτοιου είδους ενέργειες αποτελούν όνειδος για τη Δημοκρατία μας».

12:46 , Κυριακή 26 Οκτωβρίου 2025

ΠΑΣΟΚ για επίθεση σε Βορίδη: Καταδικάζουμε τη βία απ’ όπου κι αν προέρχεται

Καταδικάζει το ΠΑΣΟΚ την επίθεση που δέχτηκε το βράδυ του Σαββάτου στο Ηράκλειο της Κρήτης ο β...
12:13 , Κυριακή 26 Οκτωβρίου 2025

Κακλαμάνης για επίθεση σε Βορίδη: «Ζούμε σε μία χώρα, που γέννησε την αληθινή Δημοκρατία – Θα τη διατηρήσουμε με κάθε τρόπο»

Την απόλυτη καταδίκη του για την επίθεση που δέχθηκε ο βουλευτής της ΝΔ, Μάκης Βορίδης και η ο...
10:25 , Κυριακή 26 Οκτωβρίου 2025

Μητσοτάκης για ΟΠΕΚΕΠΕ: Δεν πρόκειται να κάνουμε πίσω, όποιο κι αν είναι το πολιτικό κόστος

Στη σημαντική επιτυχία του αποκαλούμενου ελληνικού FBI που κατάφερε να εξαρθρώσει κύκλωμα που ...
09:44 , Κυριακή 26 Οκτωβρίου 2025

Κρήτη: Πώς έγινε η επίθεση κατά του Μάκη Βορίδη – «Ακροαριστεροί χουλιγκάνοι, δεν σεβάστηκαν ούτε την οικογένειά μου»

Ένταση επικράτησε το βράδυ του Σαββάτου (25/10) σε περιοχή του κέντρου του Ηρακλείου στην Κρήτ...
