Κρήτη: Πώς έγινε η επίθεση κατά του Μάκη Βορίδη – «Ακροαριστεροί χουλιγκάνοι, δεν σεβάστηκαν ούτε την οικογένειά μου»

Ένταση επικράτησε το βράδυ του Σαββάτου (25/10) σε περιοχή του κέντρου του Ηρακλείου στην Κρήτη, όπου βρίσκονται πολλά εστιατόρια και ουζερί, όταν ομάδα δεκάδων ατόμων με καλυμμένα χαρακτηριστικά, επιτέθηκε με αυγά και ύβρεις σε βάρος του πρώην υπουργού και βουλευτή της ΝΔ Μάκη Βορίδη. Ο κ. Βορίδης βρισκόταν σε εστιατόριο με μέλη της οικογένειας του και φίλους, όταν λίγο μετά τις 23:30 δέχθηκε την επίθεση.

Μάλιστα κάποια από τα άτομα που του επιτέθηκαν, αναποδογύρισαν τραπέζια, πέταξαν καρέκλες, και μπουκάλια προκαλώντας μεγάλη αναστάτωση στους θαμώνες του συγκεκριμένου εστιατορίου, αλλά και των κοντινών καταστημάτων.

Ο κ. Βορίδης και μέλη της οικογένειας του, φέρεται να φυγαδεύτηκαν αρχικά στο υπόγειο παρακείμενου εστιατορίου, μέχρι να επιτευχθεί με την επέμβαση της αστυνομίας, η ασφαλής απομάκρυνσή τους από την περιοχή.

Τραυματίστηκε αστυνομικός

Μάλιστα, κατά τη διάρκεια του επεισοδίου τραυματίστηκε ελαφρά στο χέρι σύνοδος αστυνομικός του κ. Βορίδη που μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο ΠΑΓΝΗ, ωστόσο μετά την παροχή πρώτων βοηθειών, αποχώρησε. Σύμφωνα με πληροφορίες της ιστοσελίδας neakriti, φέρεται επίσης να τραυματίστηκε ελαφρά ένα μικρό παιδί από άλλη παρέα.

Το εστιατόριο, που βρίσκεται στην περιοχή της πλατείας Πειραιά, πάνω από το λιμάνι του Ηρακλείου, υπέστη σημαντικές υλικές ζημιές. Σύμφωνα με την ιστοσελίδα neakriti, θαμώνες του καταστήματος προσπάθησαν να σταματήσουν τους κουκουλοφόρους, ενώ κάποιοι άλλοι διαμαρτυρήθηκαν προς τον πρώην υπουργό, λέγοντάς του: «Δεν μπορείς να έρχεσαι εδώ χωρίς μέτρα ασφαλείας και να κινδυνεύουμε κι εμείς».

4 προσαγωγές

Ο πρώην υπουργός παραμένει στο Ηράκλειο για προσωπικούς λόγους, ενώ η Αστυνομία διερευνά τα κίνητρα και τους δράστες της επίθεσης.

Από την ΕΛ.ΑΣ. έγιναν τέσσερις προσαγωγές, ωστόσο δεν προέκυψε η συμμετοχή τους στο επεισόδιο. Την προανάκριση διενεργεί η Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ηρακλείου.

Η αντίδραση Βορίδη: Δεν με εκπλήσσουν ούτε με φοβίζουν οι άθλιες πρακτικές τους

Την επίθεση που δέχτηκε σχολιάζει σε ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ο βουλευτής της ΝΔ Μάκης Βορίδης.

«Χουλιγκάνοι της ακροαριστεράς μου επιτέθηκαν χθες απρόκλητα σε εστιατόριο στο Ηράκλειο Κρήτης, όπου βρίσκομαι σε ιδιωτική επίσκεψη» γράφει ο κ. Βορίδης και προσθέτει: «Εγώ τους ξέρω και δεν με εκπλήσσουν ούτε με φοβίζουν οι άθλιες πρακτικές τους! Έχω ζήσει έτσι μια ολόκληρη ζωή. Αλλά δεν σεβάστηκαν ούτε την οικογένειά μου (ήταν και η 12χρονη κόρη μου εκεί), ούτε τα παιδιά των οικογενειών που συνέτρωγαν στο εστιατόριο, χωρίς καν να είναι στην παρέα μας. Δυστυχώς, έχουμε δρόμο ακόμα μέχρι να ξεριζώσουμε την ακροαριστερή βία».

Με κάθε ευκαιρία, οι «γνωστοί – άγνωστοι» επιβεβαιώνουν γιατί εκπροσωπούν τη χειρότερη μορφή φασισμού» τόνισε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης με αφορμή το επεισόδιο. «Χθες, στο Ηράκλειο Κρήτης, επιτέθηκαν στον Μάκη Βορίδη, χωρίς να σεβαστούν ούτε την οικογένειά του. ‘Αγνωστη λέξη, άλλωστε, για όλους αυτούς ο σεβασμός» τόνισε ο κ. Μαρινάκης και κατέληξε: «Δεν μας φοβίζουν, αλλά, αντιθέτως, μας κάνουν πιο δυνατούς».

«Οι «γνωστοί/άγνωστοι» τραμπούκοι της Άκρας Αριστεράς στις αγαπημένες τους ασχολίες. Δεν σέβονται ούτε την παρουσία των οικογενειών, ούτε τίποτε. Φυσικά ο

Μάκης Βορίδης δεν πτοείται από τέτοια, αλλά είναι δηλωτικό του ήθους αυτών των ανθρώπων. Μάκη, είμαστε μαζί σου», τονίζει ο υπουργός Υγείας, Άδωνις Γεωργιάδης.