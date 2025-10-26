Κρήτη: Επίθεση αγνώστων στον Μάκη Βορίδη στο Ηράκλειο με αυγά και πέτρες – Ήταν σε εστιατόριο με την οικογένειά του

πολιτική

Κρήτη: Επίθεση αγνώστων στον Μάκη Βορίδη στο Ηράκλειο με αυγά και πέτρες – Ήταν σε εστιατόριο με την οικογένειά του
Φωτογραφία: Intime

Δεκάδες αυγά, πέτρες, ξύλα και τραπέζια εκσφενδονίστηκαν κατά της παρέας του υπουργού Μάκη Βορίδη, μετά από ξαφνική εισβολή 60 και πλέον ατόμων του λεγόμενου αντιεξουσιαστικού χώρου, που είχαν καλυμμένα τα χαρακτηριστικά τους. Το εστιατόριο στο οποίο βρισκόταν για δείπνο, στο κέντρο του Ηρακλείου, υπέστη σημαντικές υλικές ζημιές, αναφέρει το neakriti.gr.

Βορίδης στον Realfm 97,8: Η τεχνική λύση κατέστη αναγκαία για να μπορούμε να δίνουμε ενισχύσεις – Όλα τα συστήματα έχουν προβλήματα στον έλεγχό τους

Την ίδια ώρα, θαμώνες του εστιατορίου προσπαθούσαν αφανώς να σταματήσουν τους κουκουλοφόρους, ενώ κάποιοι άλλοι επιτέθηκαν λεκτικά στον Μάκη Βορίδη, λέγοντάς του: «Δεν μπορείς να έρχεσαι εδώ με τέτοιο κλίμα, χωρίς μέτρα ασφαλείας και να κινδυνεύουμε και οι υπόλοιποι θαμώνες».

ΒΟΡΙΔΗΣ ΕΠΙΘΕΣΗ

Κατά πληροφορίες, ένα μικρό παιδί άλλης παρέας στο εστιατόριο φέρεται να τραυματίστηκε ελαφρά.

Ο Μάκης Βορίδης, η οικογένειά του και η παρέα του φυγαδεύτηκαν σε παρακείμενο εστιατόριο -αρχικά στο υπόγειό του- έως ότου εμφανιστούν οι αστυνομικές δυνάμεις, προκειμένου να τους απεγκλωβίσουν από το σημείο και να τους απομακρύνουν με ασφάλεια.

Το περιστατικό σημειώθηκε στην περιοχή της πλατείας Πειραιά, πάνω από το λιμάνι, όπου ο κ. Βορίδης δειπνούσε με μέλη της οικογένειάς του και φίλους.

Η ΕΛ.ΑΣ. έσπευσε στο σημείο, απέκλεισε την περιοχή και συνόδευσε τον τέως υπουργό έως την οδό 25ης Αυγούστου, προκειμένου να απομακρυνθεί με ασφάλεια. Από την επίθεση προκλήθηκαν ζημιές στο εστιατόριο, ενώ δεν έχουν αναφερθεί τραυματισμοί.

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ,, ο Μάκης Βορίδης βρίσκεται τις τελευταίες ημέρες στο Ηράκλειο, στο πλαίσιο ιδιωτικής επίσκεψης.

ΒΟΡΙΔΗΣ

 

23:55 , Σάββατο 25 Οκτωβρίου 2025

