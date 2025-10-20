Βορίδης στον Realfm 97,8: Η τεχνική λύση κατέστη αναγκαία για να μπορούμε να δίνουμε ενισχύσεις – Όλα τα συστήματα έχουν προβλήματα στον έλεγχό τους

Για την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ και την τεχνική λύση μίλησε ο βουλευτής της ΝΔ, Μάκης Βορίδης, μιλώντας στον Realfm 97,8 και τους Νίκο Χατζηνικολάου και Αντώνη Δελλατόλα.

Ο κ. Βορίδης εξήγησε ότι «η τεχνική λύση κατέστη αναγκαία για να μπορούμε να δίνουμε δικαιώματα, δηλαδή να δίνουμε ενισχύσεις. Είναι ένας τρόπος κατανομής των ενισχύσεων» και συνέχισε λέγοντας:

«Κατέστη αναγκαία γιατί από τη στιγμή που η Ευρωπαϊκή Επιτροπή συνέδεσε τις ενισχύσεις των κτηνοτρόφων με την ύπαρξη – κατοχή βοσκότοπων και όχι ζώων, εκεί ετέθη το ζήτημα του πώς ορίζεις τον βοσκότοπο. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή είχε μία αντιδικία με την Ελλάδα ως προς το θέμα του ορισμού του βοσκότοπου γιατί εκείνοι είχαν στο μυαλό τους βοσκοτόπια στη Γερμανία- λιβάδια όπου βόσκουν αγελάδες- ενώ τα ζώα τα δικά μας βόσκουν σε κάτι… περίπου βράχια. Εμείς λοιπόν, τους λέγαμε ότι “αν αυτό το εφαρμόσετε ως κριτήριο για την ύπαρξη βοσκότοπων στην Ελλάδα, τότε δεν θα πάρουμε τίποτα”. Άρα θα χάναμε το 80% των ενισχύσεων των κτηνοτρόφων. Τελικά πήγαμε στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο και το κερδίσαμε το 2020. Από το 2015 και πιο πριν που είχε προκύψει αυτό το ζήτημα όμως, συμφωνήθηκε με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή ένας τρόπος για την κατανομή των βοσκότοπων. Ποιος ήταν αυτός ο τρόπος; Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έλεγε «έχετε βοσκοτόπια να διαθέσετε που έχουν τα απαραίτητα χαρακτηριστικά αλλά δεν είναι στον τόπο που βρίσκονται τα κοπάδια. Από αυτό πηγάζει η παρεξήγηση στον κόσμο που λέει: “μα τι κάνετε; Πάτε και δίνετε για κοπάδια από την Κρήτη, βοσκότοπο στα Γρεβενά;”. Δεν δίνουμε βοσκότοπο με την έννοια να κάνουμε τη μεταφορά, δεν πάνε τα κατσίκια στα Γρεβενά, δικαιώματα κατανέμουμε, δικαιώματα για την ενίσχυση, για να πάρουν χρήματα οι κτηνοτρόφοι».

Ο κ. Βορίδης υποστήριξε ότι «τα βοσκοτόπια που κατανέμονται μέσω της τεχνικής λύσης είναι δημόσιοι βοσκότοποι. Η Ελλάδα έχει ορισμένα χαρακτηριστικά: δεν έχει ιδιωτικά βοσκοτόπια. Είναι πολύ περιορισμένες οι εκτάσεις – είναι λιγότερο του 10%-15% του συνόλου των βοσκότοπων. Όλα τα υπόλοιπα είναι δημόσια βοσκοτόπια που παραχωρούνται από το Δημόσιο στους κτηνοτρόφους για βόσκηση. Έτσι η τεχνική λύση παίρνει τον δημόσιο βοσκότοπο και τον κατανέμει με αυτόν τον τρόπο που περιγράφει η Υπουργική Απόφαση του 2015. Μπορεί να υπάρχει ξεχείλωμα; Μπορεί με το να δηλώνουν ζώα που δεν έχουν. Έτσι γυρνάμε στον έλεγχο του αριθμού των ζώων που την ευθύνη έχουν οι Περιφέρειες και οι Κτηνιατρικές Υπηρεσίες εκεί. Η βασική επιλογή που είχε γίνει, είναι αυτή. Όλα τα συστήματα έχουν προβλήματα. Θυμάστε την ιστορία «όλα τα κιλά, όλα τα λεφτά;». Τότε είχαν συνδέσει τις ενισχύσεις με την παραγωγή και με το σύστημα αυτό είχαν φτιαχτεί ψευδείς δηλώσεις παραγωγής. Όποιο σύστημα και να εφαρμόσεις, το πρόβλημα σε αυτά είναι ο έλεγχος και όταν αυτός δεν είναι επαρκής, πάντα υπάρχουν κενά που κάποιοι απατεώνες μπορούν να τα βρουν και να τα εκμεταλλευτούν».

Ο κ. Βορίδης επεσήμανε ότι «η επιλογή της τεχνικής λύσης δεν έγινε ερήμην της Ευρωπαϊκής Επιτροπής αλλά με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Στο πεδίο του ελέγχου υπάρχει μία συζήτηση: γίνονταν έλεγχοι, πόσοι έλεγχοι έγιναν, ήταν αποτελεσματικοί; Αυτό που είχα πει εγώ όταν είδα αύξηση του ζωικού κεφαλαίου σε συγκεκριμένες περιοχές, είναι να γίνουν εκτεταμένοι έλεγχοι. Και έγιναν εκτεταμένοι έλεγχοι, 3.500 έγιναν από τον ΟΠΕΚΕΠΕ το 2020 που είναι οι περισσότεροι από όσους έχει κάνει ποτέ ο ΟΠΕΚΕΠΕ. Κάθε σύστημα έχει προβλήματα καθώς προσπαθείς να το ελέγξεις αυτό».

Σύμφωνα με τον ίδιο, «η πραγματική απάντηση σε όλο αυτό είναι η δημιουργία γεωχωρικού υποβάθρου, είναι τα διαχειριστικά σχέδια βόσκησης, είναι ένας αποτελεσματικός μηχανισμός για να ξέρεις πού βρίσκεται το κάθε πράγμα και η ενίσχυση του ελεγκτικού μηχανισμού στις Περιφέρειες αλλά και στον ΟΠΕΚΕΠΕ».