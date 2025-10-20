Ευλογιά αιγοπροβάτων: Ενώπιον των δικαστικών Αρχών ο 60χρονος που θα περνούσε στη χώρα περισσότερα από 1.000 εμβόλια από την Τουρκία

Enikos Newsroom

κοινωνία

Ευλογιά αιγοπροβάτων: Ενώπιον των δικαστικών Αρχών ο 60χρονος που θα περνούσε στη χώρα περισσότερα από 1.000 εμβόλια από την Τουρκία

Ένας 60χρονος προσπάθησε να περάσει στη χώρα μας παράνομα περισσότερα από 1.000 εμβόλια για την ευλογιά των προβάτων.

Σύμφωνα με πληροφορίες του ERTNews, τα είχε παραλάβει από την Καισάρεια της Τουρκίας, μέσα σε ειδική θήκη από φελιζόλ.

Στην έρευνα που ακολούθησε από τις διωκτικές Αρχές, διαπιστώθηκε, σύμφωνα με πληροφορίες, ότι, κατά πάσα πιθανότητα, θα τα έδινε σε έναν κτηνίατρο.

Ο 60χρονος αναμένεται να οδηγηθεί σήμερα ενώπιον των δικαστικών Αρχών, ενώ, στους αστυνομικούς είπε ότι δεν γνώριζε τι περιείχε το κουτί.

Οι ειδικοί έχουν τονίσει επανειλημμένα ότι, όποιος εμβολιάσει τα ζώα του παράνομα και αυτό διαπιστωθεί, θα θανατωθεί όλο το κοπάδι, ενώ θα αντιμετωπίσει και άλλες πολύ σοβαρές κυρώσεις.

