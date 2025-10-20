Οι άνθρωποι που μισούν κρυφά τη δουλειά τους, συνήθως εμφανίζουν αυτές τις 9 συμπεριφορές, χωρίς να το συνειδητοποιούν

Η ήσυχη παραίτηση (quiet quitting) είναι μια κατάσταση όπου ένας εργαζόμενος δεν παραιτείται επίσημα από τη δουλειά του, αλλά περιορίζει την προσπάθειά του στα απολύτως απαραίτητα, έχοντας χάσει το κίνητρο και τη θέληση να προσφέρει και να είναι δημιουργικός.

Τα σημάδια της εγκατάλειψης – αναστεναγμός, ανυπομονησία να φύγει, έλλειψη ενδιαφέροντος – μπορεί να είναι εμφανή, αλλά δεν παραδέχεται ανοιχτά ότι ζει για την ώρα που θα φτάσει το σαββατοκύριακο. Παράλληλα, μπορεί ν’ αποφεύγει τους φίλους του και να έχει μια διάχυτη αδιαφορία για τη ζωή.

Τα 9 σημάδια που μαρτυρούν κάποιοι άνθρωποι απεχθάνονται τη δουλειά τους

Μετρούν αντίστροφα για το σαββατοκύριακο

Όλοι αποζητούν λίγο χρόνο να χαλαρώσουν. Οι άνθρωποι ωστόσο που απεχθάνονται τη δουλειά τους θέλουν να δραπετεύσουν με κάθε ευκαιρία από το περιβάλλον που τους εξουθενώνει.

Συχνά, μετρούν τις ημέρες μέχρι να έρθει το σαββατοκύριακο και αντίστοιχα τις Δευτέρες, έχουν πάντα κακή διάθεση.

Το σημάδι είναι διακριτικό, αλλά μαρτυρά βαθιά δυσαρέσκεια από τη δουλειά. Η συμπεριφορά αυτή μπορεί να είναι υποσυνείδητη – το άτομο να μην καταλαβαίνει ότι την εκφράζει και για ποιον λόγο. Πρόκειται για αυτόματη απόκριση προς μια δουλειά που απεχθάνονται.

Δεν βρίσκουν κανένα θετικό στη δουλειά τους

Όλοι έχουν και κάποιο παράπονο απ’ τη δουλειά τους. Οι άνθρωποι που είναι πολύ δυσαρεστημένοι μ’ αυτή, βλέπουν μόνο τα αρνητικά. Κάθε συζήτηση είναι γεμάτη με παράπονα και αρνητικότητα. Εστιάζουν στις δυσκολίες και τα αρνητικά της δουλειάς.

Δεν είναι φυσιολογική συμπεριφορά, αλλά μια ξεκάθαρη ένδειξη βαθιάς δυσαρέσκειας. Αν κάποιος συνάδελφός σας φέρεται ανάλογα, είναι καιρός να γίνει κάποια αλλαγή.

Φεύγουν πρώτοι απ’ τη δουλειά

Ορισμένοι άνθρωποι φεύγουν συστηματικά πρώτοι με το που ολοκληρωθεί το ωράριο. Οι άνθρωποι που απεχθάνονται τη δουλειά τους, κατά κανόνα είναι οι πρώτοι που φεύγουν. Η τάση αυτή εντάσσεται γενικά στο πλαίσιο των “συμπεριφορών αποφυγής”, μαζί με τα μεγάλα διαλείμματα ή τις συχνές αναρρωτικές.

Το γεγονός ότι είναι οι πρώτοι που φεύγουν δεν είναι άλλο από την ανάγκη τους να περνούν όσο το δυνατόν λιγότερο χρόνο γίνεται σε μια δουλειά που βρίσκουν ανούσια.

Δεν πηγαίνουν σε διοργανώσεις της δουλειάς

Οι συναθροίσεις είναι μια ευκαιρία ώστε οι συνάδελφοι να καλλιεργήσουν τις σχέσεις τους εκτός δουλειάς. Όσοι απεχθάνονται τη δουλειά τους, θεωρούν τις διοργανώσεις αυτές αγγαρεία και, κάνουν τα πάντα να τις αποφύγουν.

Για τον λόγο αυτό, απορρίπτουν προσκλήσεις για διασκέδαση, δραστηριότητες που διοργανώνονται από συναδέλφους. Δεν είναι αντικοινωνικοί. Πρόκειται για την ασυνείδητη προσπάθειά τους να απομακρυνθούν από οτιδήποτε τους θυμίζει τη δουλειά που μισούν.

Πέφτει η απόδοσή τους

Όταν ένας άνθρωπος νιώθει ευχαριστημένος από την εργασία του, η απόδοσή του αυξάνεται. Είναι αδύνατον κάποιος να αποδώσει σε μια δουλειά που δεν βρίσκει ικανοποιητική ή ουσιαστική. Γι’ αυτό και όλα μπορεί να μοιάζουν με αγγαρεία.

Η μείωση της αποδοτικότητας σπάνια αποδίδεται σε έλλειψη ικανοτήτων αλλά οφείλεται στο κίνητρο και το ενδιαφέρον. Είναι ένα ασυνείδητο σημάδι εργασιακής δυσαρέσκειας. Ο ίδιος ο εργαζόμενος μπορεί να μην το έχει συνειδητοποιήσει.

Δεν επενδύουν στις σχέσεις με τους συναδέλφους

Οι σχέσεις ανάμεσα στους συναδέλφους δεν χτίζονται μόνο από αναγκαιότητα. Είναι μια ανθρώπινη κατάσταση που προέρχεται από την ανάγκη της σύνδεσης με τους γύρω μας.

Οι άνθρωποι που μισούν τη δουλειά τους, μπορεί να μην είναι αγενείς, ωστόσο δεν επενδύουν χρόνο και ενέργεια στην καλλιέργεια ουσιαστικών σχέσεων με τους συναδέλφους τους. Οι συζητήσεις μαζί τους είναι αυστηρά επαγγελματικές, ενώ αποφεύγεται κάθε προσωπική συζήτηση.

Είναι πολύ θλιβερό γιατί οι άνθρωποι μπορεί να μην συνειδητοποιούν τη συμπεριφορά τους και ότι δεν απομακρύνονται μόνο από τη δουλειά, αλλά τους ανθρώπους. Προκαλείται από την υποσυνείδητη προσπάθειά τους να απομακρυνθούν συναισθηματικά από τη δουλειά που τους καταπιέζει.

Έχουν χάσει το πάθος τους

Το πάθος είναι κινητήριος δύναμη για κάθε εργασία. Τροφοδοτεί τη δημιουργικότητα, τη δύναμη και δίνει νόημα σε κάθε δουλειά. Το πάθος εξαφανίζεται όταν κάποιος νιώθει δυστυχισμένος στη δουλειά του. Αυτό που άλλοτε μπορεί να ενθουσίαζε τους ανθρώπους, τώρα μοιάζει με Γολγοθάς.

Η έλλειψη αυτή είναι ένα από τα σημαντικότερα σημάδια που μαρτυρούν ότι κάποιος είναι δυστυχισμένος. Είναι μια ένδειξη που μαρτυρά βαθύτερη δυσαρέσκεια.

Είναι υπερβολικά επικριτικοί

Ενώ η εποικοδομητική κριτική είναι αναπόσπαστο κομμάτι κάθε δουλειάς, όσοι είναι πραγματικά δυστυχισμένοι, γίνονται υπερβολικά επικριτικοί. Μπορεί να παραπονιούνται για ασήμαντες λεπτομέρειες, να επισημαίνουν διαρκώς λάθη, ή πάντα να βρίσκουν κάτι αρνητικό.

Ουσιαστικά, δεν επικρίνουν τους συναδέλφους τους, αλλά την ίδια τη δουλειά τους. Ωστόσο, μπορεί να το κάνουν ασυνείδητα.

Δεν τους ενδιαφέρει η εξέλιξή τους

Η ανέλιξη στη δουλειά είναι ένα σημαντικό κίνητρο για την προσπάθεια των περισσοτέρων. Οι εργαζόμενοι προσπαθούν συνήθως προκειμένου να πάρουν προαγωγή, αύξηση, και γενικά να αξιοποιήσουν κάθε ευκαιρία ανέλιξης.

Όταν ένας άνθρωπος μισεί τη δουλειά του, δεν έχει το παραμικρό ενδιαφέρον για όλα αυτά. Δεν αναζητά νέες ευκαιρίες, απορρίπτει προτάσεις ανέλιξης, είναι αδιάφορος ακόμη και για την επίδοσή του.

Οι άνθρωποι που απεχθάνονται τη δουλειά τους, δεν ενδιαφέρονται να εξελιχθούν. Πασχίζουν μόνο να καταφέρουν ν’ αντέξουν. Η απουσία ενδιαφέροντος δεν μαρτυρά ούτε τεμπελιά, ούτε αυταρέσκεια.

Ίσως να είναι ένα από τα πιο χαρακτηριστικά σημάδια της εργασιακής εξουθένωσης. Αν το παρατηρήσετε σ’ εσάς ή σε άλλους, είναι καιρός να σκεφτείτε σοβαρά.

Tip

Κανείς δεν μπορεί να προσποιηθεί πως είναι χαρούμενος με την εργασία του. Αν “σέρνετε τα πόδια σας” για να πάτε στη δουλειά σας, αν όταν είστε εκεί, μετράτε τα λεπτά μέχρι να σχολάσετε, όλα αυτά είναι σημαντικές ενδείξεις.

Η διαίσθησή σας προσπαθεί να σας πει κάτι. Όλοι αξίζουν να κάνουν μια δουλειά που τους προσφέρει περισσότερα απ’ τη χρηματική αμοιβή. Δεν αξίζει να μένει κανείς σε μια δουλειά που τον εξουθενώνει και τον καταπιέζει.

Μπορεί να είναι αναγκαία μια αλλαγή ή κάποια αναδιάταξη. Αξίζει να το προσπαθήσετε. Η δουλειά σας είναι κομμάτι της προσωπικότητας. Σας αξίζει να νιώθετε ότι κάνετε κάτι σημαντικό.